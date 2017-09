Preservar la comida sin tecnología.

A uno siempre le han comentado cosas que son del conocimiento empírico, que pasa del boca a boca o que son remedios tradicionales de la abuela. En esto mismo se basa el proyecto “Save the food from the fridge” de Jihyun Ryou. El cual a partir del conocimiento tradicional ha reunido información y se ha enfocado en la preservación de los alimentos sin la necesidad de almacenarlos en la nevera.

“Tras mi investigación de la situación actual de la comida, he aprendido que tenemos la responsabilidad de cuidar a la comida de la tecnología, la nevera. Ya no vemos la comida y no entendemos como tratar con ella”

Con un diseño simple y fácil de usar, permite que poco a poco todos podamos usar los consejos sin problemas. Diseñados para regular la humedad, la luz y otras variables que afectan a nuestros alimentos. Como usar la arena para que las zanahorias no se deformen y estén rectas. Ver si un huevo esta fresco si se sumerge en un frasco con agua. Con saber aplicar cosas así de simples nos ayudaría a cuidar nuestros alimentos ¿y por que no? también ir por ahí y decir que al final la abuela no estaba tan equivocada.