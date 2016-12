Paulo Mendes da Rocha: RIBA Gold Medal 2017

Esta semana anunciaba el RIBA el ganador de la Real medalla de oro 2017 al brasieño Paulo Mendes da Rocha.

Nacido en 1928 en Vitoria, Espirito Santo, Brasil, hijo de un ingeniero naval y la hija de inmigrantes italianos, trasladados después a Sao Paulo. Después de estudia en la Mckenzie Univertisty en 1954, Paulo ganó el concurso nacional para construir el gimnasio del Club Atlético Paulistano, trabajo que le vaiio el reconocimiento publico y el premio principal de la bienal de Sao Paulo en 1961. En 1968 gana el concurso para el pabellón de Brasil en la expo mundial de Osaka de 1970.

Ganador del Pritzker en 2006, el Praemium imperaile, ha ganado el Mies Van der Rohe, y represento a brasil en la bienal de Venecia en el año 2000. Donde este año le daban el premio al “live archievement”

Profesor invitado en varias universidades.

2001 Professor ad Honorem of the Facultad de Arquitectura, Universidad de la República del Uruguay

2007 Doctor Honoris Causa, Universidade Presbeteriana Mackenzie, São Paulo

2009 Doctor Honoris Causa, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina

2010 Professor Emeritus, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, USP

2011 Doctor Honoris Causa, University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu”, Bucharest, Romania

2012 Doctor Honoris Causa for distinction in the arts, science, culture, human rights, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

2015 Doctor Honoris Causa, University of Lisbon.

The 2017 Royal Gold Medal medallist was nominated and seconded by architects Neil Gillespie OBE and John McAslan CBE; their comments follow. Paulo Mendes Da Rocha’s nomination was supported by architects Sir David Chipperfield CBE, John Tuomey and Yvonne Farrell.

“Paulo Mendes Da Rocha has created a body of work, spanning six decades, that has consistency, resonance and strength. Indeed it could be argued in today’s culture which is blinded by celebrity and profit that his work is of even more significance and relevance.”_ Neil Gillespie