Hyperloop One el futuro de la movilidad por BIG

Hyperloop One posiblemente sea la propuesta de movilidad más importante de los últimos años, suena a ciencia ficción de la buena, un trasportador capaz de llevar a personas a mas de 1000 km/hr (1100 para ser precisos)

BIG se ha asociado a la compañía HyperloopOne que estaba solicitando propuestas para hacer la primera de estas realidades posibles. Al final han sido los Emiratos Arabes Unidos los que ganaron la apuesta para el primero de los sistemas. y se ha elegido Dubai y Abu Dhabi las ciudades que queden conectadas por este innovador sistema. Pudiendo ir del centro de una ciudad a la otra ( mas de 125 km de distancia ) en tan solo 12 minutos.

El sistema se organiza en base a unos “pods” diseñados para unas 6 personas que pueden tener diversas configuraciones, mesa de reuniones, trasporte publico, salas vip, etc. estos pods que son como coches autónomos pueden inclusive salir de la ciudad, una vez en el pod, en la terminal, de acuerdo con la destinación se meten unos cuantos (máximo 6) en una cápsula que los transporta a alta velocidad en un tubo casi al vacío y con levitación magnética

