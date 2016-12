Verde que te quiero verde… Color del año 2017

Como es tradición pantone nos programa cual será el color del año por venir, después de la controversial duonotalidad del año pasado, este año se decanta por un más tradicional Verde primaveral.

2017 aparece con un poco de esperanza y visión optimista.

“While Serenity and Rose Quartz, the Pantone Color of the Year 2016, expressed the need for harmony in a chaotic world . . . Greenery bursts forth in 2017 to provide us with the hope we collectively yearn for amid a complex social and political landscape. Satisfying our growing desire to rejuvenate, revitalize, and unite, Greenery symbolizes the reconnection we seek with nature, one another, and a larger purpose.”