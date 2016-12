Iñaki Abalos: The Walter Gropius Lecture

“Arquitectura para la búsqueda de conocimiento” es el título elegido por Iñaki Abalos para su Walter Gropius Lecture. La conferencia que tradicionalmente dan los Chairs del GSD de Harvard al dejar el puesto.

Pronunciada el pasado 29 de Noviembre, después de 5 años al frente del Departamento de Arquitectura de Harvard Graduate School of Design

“Arquitectura para los que buscan el conocimiento es el título de un aforismo incluido por Friedrich Nietzsche en La Gaya Ciencia (1882). Desde que era estudiante en la ETSAM de Madrid ha sido como un mantra para mí, siendo citado en la mayoría de mis libros y siendo sutilizado en muchos proyectos del estudio. Sus palabras resumen gran parte de lo que he perseguido como arquitecto, educador y ensayista, y se han convertido en un xxx en los años que he sido el responsable de dirigir el Departamento de Arquitectura de la GSD:

Llegará un día -muy pronto quizás- en el que se reconozca lo que les falta a nuestras ciudades: lugares silenciosos, vastos, espaciosos, para la meditación; lugares con largas galerías acristaladas para los días de lluvia y sol, a los cuales no llegue el ruido de los coches ni el pregón de los mercaderes, y donde una etiqueta más sutil hasta prohibiría al sacerdote orar en voz alta: edificios y construcciones que en su conjunto expresaran lo que tiene de sublime la meditación y el alejamiento del mundo. Pasaron los tiempos en que tuvo la Iglesia el monopolio de la reflexión, en que la vita contemplativa era siempre ante todo vita religiosa. Todo lo que la iglesia ha edificado expresa este pensamiento y yo no veo que puedan bastarnos sus construcciones, aunque se las sustraiga de su finalidad religiosa. Estas construcciones hablan de un lenguaje demasiado patético y demasiado estrecho, como para que nosotros, impíos, podamos meditar allí. Queremos traducirnos a nosotros mismos en piedras y plantas, queremos pasearnos por nosotros mismos cuando circulemos por esas galerías y esos jardines.”

_Iñaki Abalos, Abalos+Sentkiewicz (AS+)