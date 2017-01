Con el titulo: Gestión, riesgos y oportunidades, la escuela de Arquitectura y diseño del ieUniversity en colaboración con ARUP, organiza este 31 de enero, el encuentro BIM. El enfoque será desde la perspectiva Management y menos tech.

Grandes personalidades del mundo BIM se darán cita en este encuentro, para compartir sus experiencias y puntos de vista. Expertos de compañías como OHL, Sacyr, Arup, Acciona, Neinver, Segitur, Planen-bauen, FC Barcelona y ie School of architecture and design, participaran en una par de mesas de discusión hablando de los beneficios y la implantación de sistemas de Gestión de modelados de información para la construcción.

Te dejo el programa:





La asistencia es gratuita previo registro y las plazas son limitadas así que apresúrate enviando un email con tu nombre a BIM@ie.edu. (diles que te vas de nuestra parte)





31 enero 2016, IE Madrid

09:30 Bienvenida

Martha Thorne Decana de IE School of Architecture and Design

Mark Chown Director Arup España

Implantación BIM. Sector público y privado, ¿dos enfoques distintos?

Ilka May Directora en Planen-bauen 4.0

Carlos Romero Director de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística, SEGITTUR

José Antonio López Director de Diseño, Neinver David Cano Coordinador de Proyectos, FC Barcelona Moderado por David Castro Director Asociado, Arup

11:30 Café

12:00 ¿Quién se beneficia de los proyectos BIM?

Ricardo Martínez Manager BIM en OHL

Teodoro Álvarez Manager de Diseño e Innovación, Ferrovial Joana Melo Manager BIM, Sacyr

Fernando Blanco Responsable de Departamento BIM y Simulación 3D, Acciona

Moderado por Juan Lago-Novás Director Master in Architectural Management and Design, IE School of Architecture and Design

14:00 Comida cocktail