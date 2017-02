BIG Bubbles

BIG Bjarke Ingels Group es el ganador de la nueva fábrica de San Pellegrini, en los Alpes Italianos.

Después de varios meses de competición, y varias rondas de seleccionados, de la que te hablamos en su momento, la lista se redujo a MVRD vs BIG para diseñar la nueva planta embotelladora del agua con gas, más icónica de Italia.

17,500m2 de fabrica y centro de visitantes llevaran a los visitantes a lo largo de un viaje de los últimos 30 años de la compañía, que embotella agua desde 1899.

Basado en una alegoria del arco en sus diversas configuraciones, a lo largo de la estrecha parcela asignada justo al lado Del Río y bajo las montañas, el equipo danés propone un recorrido compuesto por arcos de hormigón armado que se van adaptando a los diversos programas.

“It is with great excitement that we embark on this collaboration with S.Pellegrino. Rather than imposing a new identity on the existing complex, we propose to grow it out of the complex. Like the mineral water itself – the new S.Pellegrino Factory and Experience Lab will seem to spring from its natural source. We propose to wash away the traditional segregation between front and back of house, and to create a seamless continuity between the environment of production and consumption, and preparation and enjoyment.“ Bjarke Ingels, Founding Partner, BIG.