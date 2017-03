Pedro Pitarch, ganador del Steedman Fellowship

El arquitecto madrileño Pedro Pitarch ha sido del ganador del 2016-17 James Harrison Steedman Memorial Fellowship in Architecture, su proyecto This train is my Bedroom” fue el que le ha logrado el Fellowship dotado de $50,000 UDS.

Su proyecto explora la usabiulidad de los espacios, no solo de acuerdo con sus programas arquitectónicos, sino con los protocolos accesibilidad es y posibilidades de empoderamiento. Este año el tema del premio era ADAPTATION, tema que cuadra perfectamente con la propuesta de Pitarch que desarrollara durante este año mediante una serie de viajes por europa , Asia y los estados unidos.

La beca la otorga el Universidad de Washington en St. Louis y el American Institute of Architects de St. Louis. Y es una de las mejor dotadas en los Estados Unidos.

“El jurado estuvo impresionado por la capacidad de Pitarch en la experimentación y la invención” Explica Mason White el presidente del jurado, y director de Lateral Office de Toronto. “Varios de los miembros del jurado notaron que su portafolio y su propuesta muestran un acercamiento que es a la vez metodico, experimental y fantásticamente intrincado. Adicionalmente, el tema de la propiedad aparece oportuno y relevante nivel mundial”