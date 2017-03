EXPORT USA

Continuando con su gira internacional, la exposición EXPORT: Arquitectura Española en el Extranjero, visita la capital de Estados Unidos de Norteamérica.

Este 6 de Abril, la sede de la antigua residencia del embajador de España en Washington DC, albergará la exposición como parte del Washington Architectural Month.

Como recordarás EXPORT, una exposición comisariada por nuestro editor en jefe Edgar González, ofrece una amplia visión de la arquitectura española en el extranjero. La muestra brinda, por primera vez en una gran exposición, un análisis del panorama arquitectónico español actual fuera de nuestras fronteras y un repaso de la presencia de nuestro país en grandes construcciones; firmas, exposiciones y concursos internacionales, importantes instituciones educativas o publicaciones relevantes del sector; entre otros.

EXPORT se centra en el marco temporal que media entre las construcciones de dos arquitectos españoles: la finalización de la terminal marítima de Yokohama (2002), de Alejandro Zaera-Polo y Farshid Moussavi; y la del nuevo Rijksmuseum de Ámsterdam (2013), de Cruz y Ortiz.

EXPORT aborda el tema desde una perspectiva muy abierta que tiene en cuenta prácticas organizadas mediante perfiles (Insiders, Young Achievers, Producers, Scholars, Healers y Outsiders), y el papel de otros agentes (Soft Power, Giants of Construction, Publishing y Retail Empire) que ayudan a obtener una visión más rica y plural de la arquitectura española en el exterior y que estructuran el discurso expositivo.

Edgar González, comisario de la exposición, explica que la arquitectura es “una profesión que se está reformulando, que está reemplazando las estructuras tradicionales por un pensamiento más global y actual”; “El arquitecto español está muy bien considerado en el extranjero, incluso en los mercados más exigentes como Suiza”.

INAUGURACIÓN MARTES 6 de Abril 19:00 horas

Lugar: Former Residence of the Ambassadors of Spain, 2801 16th Street NW, Washington, DC 2000

