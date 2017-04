Girls VI: el final de una era

No spoilers.

GIRLS, es posiblemente la serie de mayor trascendencia en la televisión contemporánea, aunque no sea plenamente evidente ahora mismo estoy seguro que tendrá una serie de repercusiones de fondo que aún soy incapaz de visualizar.

Este domingo se transmitió el capitulo 10 de la temporada 6, marcando “el final de una era” como reza el tagline de HBO, la productora y distribuidora de la serie. 60 cápsulas de unos 30 minutos cada una que marcan el trepidante día a día de cada uno de sus singulares personajes con Hannah (Lena Durnham) como eje pivotal de esta pandilla de millenials sobrestimados, pudientes y casi malcriados.

Hannah, una ególatra narcisista de tomo y lomo nos enseña a una adulta joven, que vive con sus virtudes y defectos asumidos segura de sí misma y con opiniones para todo refleja (no sabremos hasta que punto) la personalidad de su creadora, quien nos ha enseñado a que aun tenemos mucho que aprender de personas talentosas sin importar su edad.

Cada capítulo esta creado con un rigor, una originalidad y un cariño que hacía falta ver en una serie de televisión. Al volver a ver los capítulos (cosa que recomiendo ampliamente) se pueden desgranar las diversas capas de mensajes y colores que permiten ver la profundidad de creación de Dunham.

Debo confesar que cuando terminé de ver Girls S06E10, los lunes, como un ritual que se ha instaurado en mí, me sentí un tanto frustrado, cabreado, casi decepcionado, inclusive proyecté toda esa amalgama de sentimientos en mi terapeuta favorito: FACEBOOK.

El post recibió algo de apoyo y varios comentarios, pero ahora estoy reconsiderando, creo que me equivoque al establecer un juicio demasiado rápido, con el paso de los días he estado digiriendolo y creo que es incluso muy bueno.

Y es que Lena Dunham ha dejado el listón bastante alto, con verdaderas obras maestras como American Bitch o “one Man´s Trash” casualmente los bottled episodes de la serie.

“I want to write stories that make people feel less alone than I did. I want to make people laugh about the things in life that are painful.” _ Hannah H. Horvath