ARCHITECT-US: CÓMO TRABAJAR EN ESTADOS UNIDOS Y NO MORIR EN EL INTENTO

Cuando se es joven y arquitecto, uno se enfrenta a momentos cruciales y decisiones que comienzan a definir tu carrera profesional. ¿Con qué tipo de arquitectura me identifico? ¿Quién o qué me inspira a crear y diseñar? ¿De dónde vienen mis referencias arquitectónicas? ¿Me quedo en mi país o debo buscar una experiencia profesional en el extranjero? En este punto, la mayoría de nosotros hemos soñado con vivir y trabajar en Nueva York, Chicago, San Francisco… pero a menudo no tenemos ni idea de por dónde empezar y la burocracia inmigratoria parece tan oscura, cara y complicada que fácilmente nos desanimamos y abandonamos nuestras aspiraciones.

La forma más común en que los profesionales extranjeros acceden a Estados Unidos es matriculándose en una carrera o en un curso de posgrado. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse la vía académica, por lo que la universidad no parece un camino realista. Por otro lado, los problemas globales que afectan a la profesión y la proliferación de un nuevo modelo de trabajo in-network, nos llevan a pensar que la industria realmente necesita plataformas que fomenten el diálogo intercultural y favorezcan la cross-polinización.

“After many tries of looking for a career opportunity in the U.S., I can affirm that the easiest and fastest way to get a job and live your American Dream is through Architect-US” – Esteban Becerril, Trainee at SOM.

Con el objetivo de cambiar la cultura de las oportunidades, abogando por el talento, la excelencia y el valor del sacrificio y la determinación personal, nace Architect-US y su Programa de Prácticas y Formación Profesional en EEUU. Architect-US es el Primer Programa de Intercambio Profesional especializado en arquitectos e ingenieros interesados en trabajar en Estados Unidos, facilitando el nexo entre el talento arquitectónico internacional y empresas con sede en Estados Unidos, gestionando la Visa J-1 de los participantes como parte del U.S. Government Exchange J-1 Visitor Program.

“No puedes ser un profesional global sin haber vivido una experiencia intercultural. Architect-US simplifica ese proceso.” – Kenneth Drucker, Director de Diseño, HOK Nueva York.

En 2016, Architect-US tramitó la incorporación profesional de participantes de 11 nacionalidades diferentes -Argentina, Francia, Inglaterra, España, Brasil, Canadá, China, Italia, … – en algunas de las empresas más prestigiosas de la industria americana – OMA, SOM, Grimshaw, FR-RE, AECOM, HOK, Shop Architects,…- haciendo realidad el sueño americano de más de 60 participantes.

Cabe destacar que de esos participantes, el 60% son españoles y el 50% licenciados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), que recientemente ha sido calificada en un prestigioso ranking como una de las mejores universidades del mundo.

En otras palabras, Architect-US es concebido como un programa win-win: los participantes tienen la oportunidad de vivir una experiencia profesional única y acceder a uno de los mercados más competitivos del mundo, cubriendo sus gastos de visa J-1; mientras que por su parte, las empresas americanas tienen acceso a talento internacional por un proceso burocrático rápido (4-6 semanas), ofreciendo a los participantes puestos de formación profesional remuneradas.

Más allá de la formación profesional, Architect-US ofrece anualmente la oportunidad de tener un primer acercamiento al sector de la construcción estadounidense a jóvenes profesionales internacionales a través de su participación en concursos, eventos y actividades que a su vez conciencian sobre los beneficios de acoger talento internacional. En el año 2016, Architect-US organizó un Concurso Internacional para el diseño y construcción del stand del Programa en la Convención Nacional del American Institute of Architects (AIA), que tuvo lugar del 19 al 21 de mayo en Filadelfia , PA. El concurso contó con un panel internacional de líderes de la arquitectura: Nuno Ravara (Herzog & de Meuron Asociado), Ivan Shunkov (Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Harvard), Alex Alaimo (Director del Comité de Socios del AIA), Salvador Pérez Arroyo (Profesor Honorario de la Escuela de Arquitectura Bartlett de la UCL), Blanca Lleó (Vicedecana de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica) y Patricia Gª Chimeno (Architect-US CEO). De entre las 60 propuestas que se recibieron, Rebecca Lou Zhenyuan, -una joven arquitecta china que trabajaba en Arup Hong Kong en ese momento- resultó la ganadora y no sólo vio su primer diseño construido en el más prestigioso evento de Arquitectura de Estados Unidos sino que actualmente trabaja en en Kieran Timberlake, gracias a Architect-US

Los arquitectos e ingenieros interesados en participar en el Programa de Prácticas y Formación Profesional en EEUU de Architect-US deben registrarse en su sitio web www.architect-us.com. Además, su blog Architect-US The Blog sirve de foro para el intercambio de experiencias e ideas entre los arquitectos que se encuentran en el extranjero, abordando los desafíos globales y acercando a los miembros de la comunidad de arquitectos. Para más información pueden visitar su Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.