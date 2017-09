Structures of Freedom [Ganadores]

La primera edición del concurso internacional “Structures of Freedom” tiene ya a sus ganadores.

De los 65 proyectos entregados, desde 35 países diferentes, El equipo italiano formado por Valerio de Santis y Andrea Cappiello han sido los ganadores del primer lugar.

El jurado formado por ● Sam Jacob (UK). Principal of Sam Jacob Studio. ● Filipa Frois Almeida (DE). Co Founder and partner of FAHR 021.3 ● Caroline O ́Donnell (IE). Principal of CODA ● Hugo Reis (PT). Co Founder and partner of FAHR 021.3 ● David Ráday (HU). Creative Director of Sziget Festival, otorgó los 3000 euros de premio, más el encargo para la construcción del pabellón en Budapest, Hungría este verano al equipo italiano en el concurso organizado por archtalent.com

En su propuesta los colores y la transparencia tienen un papel predominante, evocando la diversidad de un festival de música como éste.

El volumen parte de un cubo que se deconstruye en dos piezas creando un patio en donde la gente puede habitar el espacio, el polycarbonate de colores (Magenta, amarillo y azul) y paneles de aluminio brillante crean una atmósfera de luz de colores y reflejos a la vez que el sol se va moviendo. Durante la noche el cubo hace las veces de una linterna animada de luz artificial.

El Segundo PREMIO

Pertenece a Seth McDowell de Estados Unidos, es un cubo de 10x10x10

El tercer premio

Es para el equipo formado por Anthony Maiolatesi, Sean McTaggart y Rosa Zlotkovsky. De Estados Unidos también.