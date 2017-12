Reinier vs Patrick

En un inusual y fortuito evento, el entrevistador original no pudo asistir y llamaron a Patrick Shumacher para entrevistar a Reinier de Graaf en la presentación de su nuevo libro, un mamotreto teórico de 500 páginas titulado: “Four Walls and a Roof, The Complex Nature of a Simple Profession.”

La entrevista tomó parte en The Building Centre de Londres el viernes pasado. Y te dejo con la documentación en vídeo del encuentro en donde se tocaron temas como la teoría de la arquitectura, el complejo De Dios, manifiestos (retroactivos y no) así como los cambios de humor al escribir que van desde megalomaniacs a depresivos y sin ningún tipo de reparo Reinier evidencia haberlos tenido.

Sin duda una extraña oportunidad de ver a estos dos titanes de la teoría contemporánea compartir puntos de vista, no siempre alineados.

