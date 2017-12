MoMA PS1 2018 Pavillion Finalists

Los finalistas de la edición de este año del pabellón del PS1 del MoMA son LeCavalier R+D, FreelandBuck, OFICINAA, BairBalliet, and Jennifer Newsom & Tom Carruthers.

Las propuestas aún no se hacen públicas, (la imagen corresponde a la ganadora del año pasado) y tendremos que esperar hasta inicios del 2018, pero te puedo adelantar que estarán juzgadas por Glenn D. Lowry, Director del The Museum of Modern Art; Klaus Biesenbach, Director del MoMA PS1; Peter Reed, Senior Deputy Director for Curatorial Affairs; Martino Stierli, The Philip Johnson Chief Curator of Architecture and Design; Barry Bergdoll, Curator of Architecture and Design; Sean Anderson, Associate Curator of Architecture and Design; Jeannette Plaut y Marcelo Sarovic, Directors, CONSTRUCTO, from Santiago, Chile; and Pippo Ciorra, Senior Curator, MAXXI Architettura, of Rome, Italy.

Like this: Like Loading...