Europan 14 Productive Cities [Ganadores]

Productive Cities, era el título de la edición número 14 del concurso europeo por excelencia EUROPAN. Los 136 proyectos Ganadores (41 primeros premios, 47 finalistas y 48 menciones especiales) en las 44 localizaciones a lo largo de europa de los 1.223 equipos de arquitectos jóvenes participantes.

En esta ocasión ha sido Italia el país con más ganadores 18, seguido de cerca por España 17 y en tercera posición Francia con 7

Los premios son 12.000 € para los ganadores (además de la asignación del contrato) y 6.000 para los finalistas.

La lista completa de los ganadores, un poco más abajo.

*Imagen (Cortesía de los Arquitectos) Propuesta Ganadora para Viena de 3L’s for Liesing de Vicente IBORRA PALLARÉS e Iván CAPDEVILA CASTELLANOS





BELGICA

HUY

Finalista

Taking Care! Huy as a Health Productive City

Fabrice ROSSI (BE) – architect; Elisa BALDIN (IT) – architect urbanist

Mención Especial

Urban Biotope

Antoine GENTIL (BE) – architect; Jeoffrey LUP (BE) – architect Boulevard

Initiate Resilience

Benjamin FROGER (FR) – architect; Guillaume WITTMANN (FR), Fanny COSTECALDE (FR) – architects



Ile de Thiry

Mark MARSHALL (GB) – architect urbanist; James DAYKIN (GB), Francesca CROSBY (BE) – architects; Pieter OCHELEN (BE) – civil engineers-architect; Muriel SMEETS (BE) – mechanical engineer; Wouter BERVOETS (BE) – urbanist



TUBIZE

Ganador

Seed Structure – The Production of Happiness

Humberto Miguel AGUIAR PEREIRA (PT) – architect

Finalista

Learning From Tubize

Simone VALERIO (BE) – architect urbanist; Stijn ELSEN (BE) – architect; Frederik VANDYCK (BE) – architectural & urban theorist; Pauline DURAND (FR) –

Mención Especial

Twofold Nature

Alessandra MARCON (IT) – architect urbanist; Andrea ARAGONE (IT) – architect; Marta DE MARCHI (IT) – landscaper; Fabio VANIN (IT), Andrea BORTOLOTTI (IT) – architects urbanists

ALEMANIA

ASCHAFFENBURG

Ganador

Wohnterrassen am Schillereck

Guobin SHEN (CN) – architect; Kilian JURASCHITZ (DE) – architect

Finalista

Hummelo

Mercè AMAT (ES) – architect

Carrer Gonzalez Tablas, 11 B-3 1R 1ra, 08034 Barcelona – España +34 654868542 – amat.merce@gmail.com

HAMBURG

Ganador

In Between the Lines/ Zwischen den Zeilen

Janna HOHN (DE) – architect urbanist; Josh YATES (GB) – architect

Finalista

Da/ -Rin -Rum -Runter -Zwischen

Robert SCHNELL (DE) – architect; Paul Raphael SCHÄGNER (DE), Tobias HERR (DE) – architects



MUNICH

Finalistas

Kleines Zimmer, Grosses Fenster / Small Room, Big Window

Jesus VASSALLO FERNANDEZ (ES) – architect



New Proximities

Federico CHELONI (IT) – architect; Matteo CHELAZZI (IT), Enrico CASAGNI (IT), Giulio MARGHERI (IT) – architects



woodLAB

Dennis WINKLER (DE) – architect

NEU-ULM

Ganador

The Productive Heart of New-Ulm

Leonardo ZUCCARO MARCHI (IT) – architect urbanist; Piero MEDICI (IT), Alice COVATTA (IT) – architects; Annalisa ROMANI (IT) – landscape architect Colaborador(es): Agnieszka BATKIEWICZ (PL) – architect; Christian MAIJSTRE (NL), Virginia SANTILLI (IT), Yağız SÖYLEV (TR), Xiaoyi QIN (CN) – students in architecture

Finalista

From Vorfeld to Core-Feld

Sofie VAASEN (BE) – architect; Maria Luísa PACHECO GONCALVES (PT), Marco Xavier CUNHA FONSECA (PT) – architects



ZWICKAU

Ganador

Productive Update

Stephan SCHWARZ (AT) – architect urbanist; Ingrid SABATIER (FR), Ferdinad SCHMELZER (DE), Agnès KLÖDEN-BILLEMONT (FR) – architects urbanists; Lena FLAMM (DE) – landscape architect

Colaborador(es): María DEL ROCÍO DÍAZ MARRERO (ES), Eleftheria TZIFA (GR) – architects; Julia KLEMM (DE), Eleonora KUNZ (DE), Philipp SCHÜLLER (DE), Tobias PRITZSCHKE (DE), Moritz UNGER (DE), Inga- Lisa NUCK (DE), Süleyman AKBULUT (DE), Nora Maria KOKERT (DE), Aaron PETEREIT (DE), Nils Julien RUF (DE), Katharina PICKER (DE), Jana HÄMMERLING (DE), Kevin GOLDBACH (DE), Felix HOFFMANN (DE), Kim Larissa VON APPEN (DE), Jan Julius SIEKORA (DE), Tarek MAHRA (DE), Firat AKDOGAN (DE), Lasse Richard SCHMALFUSS (CH), Fatma SOUIDENE (TN) – urbanists Wilhelmine-Gemberg-

Finalista

Connect Four

Jurek FAHRENHOLT (DE) – architect; Pia MÜLLER (DE), Anna-Lena HORN (DE) – landscape architects; Valeriya SIDORENKO (KZ) – artist



Mención Especial

The Big Bright Green Pleasure Machine

Magdalena MÜLLER (DE) – architect

Colaborador(es): Philipp FINK (DE) – architect



ESPAÑA

ALCOY

Ganador

Exposed City

Victor NAVARRO (ES) – architect; María LANGARITA (ES) – architect

Colaborador(es): Policarpo DEL CANTO (ES), Adrian UBEDA (ES), Monica DE LA PEÑA (ES) – architects Madrid – España



Finalista

Estación Impuls.a

Ignacio COMPANY SELMA (ES) – architect; Paloma IBARRA ARIAS (ES), André GUIRAUD RAMONELL (FR), Quentin GAGO (FR) – architects



Mención Especial

Heads in the Clouds

Adrià ORRIOLS (ES) – architect; Joan GENER GONZALEZ (ES), Miquel RUIZ PLANELLA (ES), Sara VIMA GRAU (ES) – architects



BARCELONA

Ganador

In Flow

Carles ENRICH (ES) – architect

Colaborador(es): Adriana CAMPMANY (ES), Adriana DE CASTRO (ES), Joan MARTÍ (ES), Laure NICOD (BE) – architects; Elena ALBAREDA (ES) – environmentalist; Jesus QUINTANA (ES), Oriol FERRER (ES), Marta CASSANY (ES), Cristina CASANOVA (ES) – students in architecture



Finalista

Step by Step

Pablo ROEL (ES) – architect; Eva SÁNCHEZ (ES) – architect C/

Mención Especial

Masía urbana

Marta LOPEZ RUBIO (ES) – architect; Gonzalo PARDO DIAZ (ES) –

LA BAZANA

Ganador

Bazana Go!

Virginia DE JORGE HUERTAS (ES) – architect; Nicolás GUTIERREZ (ES) – architect Colaborador(es): Jaime CORED (ES), Marta MONZÓN CHAVARRIAS (ES) – building engineers; Berta CALLE MARTOS (ES) – student in architecture



Finalista

La Fábrica de suelos

Claire VERNHES (FR) – architect urbanist; Clara DELMOND (FR), Simon PORTELAS (FR), Adrien PICANDET (FR) – architects; Lucille BRICKS (FR), Justine CAUSSANEL (FR), Camille CHASTANET (FR), Félicien PECQUET-CAUMEIL (FR) – architects urbanists



Mención Especial

La Buzzana

Jose Manuel DE ANDRES MONCAYO (ES) – architect; Ana SABUGO SIERRA (ES), Alicia PEÑA GÓMEZ (ES), Víctor Manuel CANO CIBORRO (ES) – architects

Colaborador(es): José Javier CULLEN AFONSO (ES), Sofía LENS BELL (ES) – architects



FAB LABazana

Valentina CRUPI (IT) – architect urbanist; Luca DEL FABBRO MACHADO (IT) – architect urbanist Maria ANGUITA (ES) – architect; Violeta RAMOS EXPOSITO (ES), Pedro ORTIZ SOTO (ES) – architects

Colaborador(es): Paula HERRERA FERNANDEZ (ES) – architect; Antonio Miguel BONILLA ESLAVA (ES), Clara Fischer DEL HOYO (ES) – students in architecture

MADRID

Ganadores

On The Blue Summer Evenings

Santiago CIFUENTES (ES) – architect

Colaborador(es): Eva CUADRADO (ES), Juan FRANCISCO BUENDÍA (ES) – architects C/ Orellana,

Common Ground

Diego MARTIN (ES) – architect urbanist; Noemí GÓMEZ LOBO (ES) – architect Islas Marquesas 21, 28035 Madrid – España

+34 913160869 – diegotomero@gmail.com

Mención Especial

Air Matters

Miguel MARTIN (ES) – architect; Jorge MARTÍN SAINZ DE LOS TERREROS (ES) – architects c/ General Pardiñas 31 3o D, 28001 Madrid – España



Nature Injections

Miguel Alonso GONZÁLEZ (ES) – architect Ramón y Cajal 11 9oC, 33402

PALMA DE MAYORCA

Ganador

Agora 4.8

Catalina SALVÀ MATAS (ES) – architect; Hector ORTÍN ISERN (ES) – architect Colaborador(es): Pol SARSANEDAS COLL (ES) – architect



Finalista

Places

Guillem PONS (ES) – architect urbanist; Carme DE CARA (ES) – architect

Mención Especial

A Social Infrastructure

Clément RINGOT (FR) – architect; Maxime BEEL (FR) – architect 107 rue

The End of “Efecto Arenal”

Joaquín MILLÁN VILLAMUELAS (ES) – architect

Colaborador(es): Jesús REYES GARCÍA (ES), Paolo MERCORILLO (IT) – architects; Jessica BERARD (FR), Marta ÁLVAREZ CERVIÑO (ES), Kelly GUERIM (BR), Magali CHERMETTE (FR) – students in architecture

TORRELAVEGA

Ganador

Vacant Space

Carlos GARCIA FERNANDEZ (ES) – architect; Begoña DE ABAJO CASTRILLO (ES), Irene CAMPO SÁEZ (ES), Jesús LAZCANO LÓPEZ (ES) – architects



Finalista

De vaca negra

Ana Rosa SORIA SANCHEZ (ES) – architect; Leticia MARTINEZ VELASCO (ES), Carlos SORIA SÁNCHEZ (ES) – architects



Mención Especial

De la manzana al mercado

Raphael HOYET (FR) – urbanist; Lara BRETONES TORRECILLA (ES) – architect urbanist; Alba NAVARRETE RODRIGUEZ (ES), Maria GARCIA MENDEZ (ES) – architects



FRANCIA

AMIENS

Ganador

Cultivating the City, or The Lessons from the Worm

Adèle RIBUOT (FR) – landscape architect; Laura CASTAGNE (FR) – architect; Agnès JACQUIN (FR), Charlotte ROZIER (FR), Antoine GABILLON (FR),

Finalista

Les rives éveillées

Clémentine CARON (FR) – architect; Malik DARMAYAN (FR) – architect 28

Mención Especial

Sédimontières

Alexis LECAPLAIN (FR) – architect; Ondine BOUTAUD (FR), Anne-Gaëlle ELIN (FR), Gaspard VIVIEN (FR) – architects



ANGERS

Ganador

Positive Loops

Solenne SARI (FR) – architect urbanist; Pierric AMELLA (FR), Florian CAMANI (FR), Mathilde LUGUET (FR) – architects urbanists



Finalista

Les chemins de traverse

Océane FOLLADOR (FR) – architect urbanist Colaborador(es): Maël CLAVIER (FR) – architect



Mención Especial

Permacultures urbaines

David PALUSSIERE (FR) – architect; Camille TRÉCHOT-JASNAULT (FR) – architect 8 quai de la verdure 44400 Rezé – France



AURILLAC

Ganador

Le grand parc – La Jordanne entre en ville

Simon GABILLARD (FR) – landscaper; Héloïse BOUJU (FR) – landscaper; Mercè PAGÈS (ES) – architect

Colaborador(es): Manon BOUJU (FR), Manuel HENNIN (FR) – economists; Louise BASSIGNY (FR) – interior architect; Clément BERTHOLLET (FR) – landscaper

Finalista

Panoplies

Maxime LEFRANC (FR) – architect; Bertrand ROBUCHON (FR), Vivien GIMENEZ (FR) – architects

Mención Especial

Savoir terre

Florence CARRIERES (FR (BE) – architect urbanist; Perrine VOUILLON (FR), Nelly REVOL– BUISSON (FR), Sabine BACHELET (FR) – architects; Guillaume BLAISE (FR) – building engineer



BÈGLES

Ganador

La grande mine

Jeanne GERBEAUD (FR) – architect; Armelle GOYON (FR) – architect 73

Finalista

Bègles et les machines urbaines

Rosalie ROBERT (FR) – architect; Pauline PERCHERON (FR) – architect 5

Mención Especial

Toolkit City

François LEPEYTRE (FR) – architect; Hector HERNANDEZ CARRILLO (MX), Cinthia AGUIRRE VEIGA (PE) – architects; Ernesto APOLAYA CANALES (PE) – architect urbanist; Grégoire ALIX– TABELING (FR) – graphic designer; Gaël BRULÉ (FR) – sociologist, Associate)



BESANÇON

Ganador

Jurassic Parks

Clara LOUKKAL (FR) – urbanist; Benoit BARNOUD (FR) – architect 28 rue

Finalista

The Mounts Theory

Delphine MEYER (FR) – architect urbanist; Marie VANDERBECKEN (FR), Sébastien DENÉCHAUD (FR) – architect urbanists



Mención Especial

Macro-Chip Urbain

Francesco RIZZI (IT) – architect

Colaborador(es): Maria Gloria GHIELMETTI (IT), Francesco PUSTERLA (IT), Lisa TROIANO (IT), Vitor PESSOA COLOMBO (CH) – architects; Jacobus MACCO (NL) – architects & landscape architect; Stefano- Giorgio BANIS (IT) – urbanist



ÉVREUX

Finalista

Cultures latentes

Clémence AUBRÉE (FR) – architect; Léna HINAULT–KAISER (FR) –

Mención Especial

Articulations d’intérêt collectif

François MASSIN (FR) – architect; Julie TRAVERS (FR) – architect Colaborador(es): Mélanie RICHER (FR) – student in architecture



Gare éclatée

Noémie CORBEL (FR) – architect; Estelle SAUVAITRE (FR), Adrien ORY (FR) – architects

GRIGNY & RIS-ORANGIS

Ganadores

Au fil des énergies

Julia LENOIR (FR) – architect urbanist; Guillaume DURANEL (FR), Frédéric BLAISE (FR) – architects Colaborador(es): Robin APOLIT (FR) – wood engineer, specialist in renewable energies & methanisation



Coop-Work

Sebastian MORALES SOTOMAYOR (PE) – architect urbanist; Johana SALAZAR (PE) – architect Colaborador(es): Diego MORALES (PE), Elaine SANCHEZ (PE) – students in architecture



Finalista

Terres vives, les nouveaux communaux

Maia TUUR (FR) – architect urbanist; Yoann DUPOUY (FR) – architect

GUEBWILLER

Ganador

Articulations productives

Meriem CHABANI (FR) – architect urbanist; Etienne CHOBAUX (FR) – architect; John EDOM (GB) anthropologist



Finalista

Acclimater la vallée

Louis CAUX (FR) – architect; Margaux LIMON (FR) – landscaper 2 rue

Mención Especial

Manufacture de terroirs

Morvan RABIN (FR) – geographer; Sylvie FLORETTE (FR) – architect

LILLE

Ganadores

Ecoto(w)ne

Edouard CAILLIAU (FR) – architect; Thomas LECOURT (FR) – architect Colaborador(es): Romain LEIGNEL (FR) – illustrator; Delphin COLIN (FR) – landscaper



Et… et… et…

Adrien COSTE (FR) – architect; Guillaume VIENNE (BE) – architect 74

Mención Especial

Culture urbaine / Urban Culture

Guillaume ANRYS (FR) – architect; Clément DEVIGNES (FR), Dominique LERCHE (FR) – architects

Colaborador(es): Antoine MULLER (FR) – architect



PANTIN

Ganador

Kintsugi, ou la stratégie des “petits moulins”

Daniel GARCIA (FR) – architect; Paul JACQUET (FR), Alegria GIOVANNINI (CL), Dimitri PAGNIER (FR), Jean Remy DOSTES (FR), Nicolas BEYRET (FR) – architects; Louis LAZARO (FR), Eugenie DENARNAUD (FR) – landscapers

Colaborador(es): Simon CRISTIANO (FR) – architect

Finalista

Ex-Changing Production

Andrea GUAZZIERI (FR) – architect; Valerio CIOTOLA (IT) – landscaper; Raul FORSONI (IT) – architect urbanist

Colaborador(es): Margherita GIUBELLI BORTOLAMI (IT) – writer



Mención Especial

S.COop, savoir coopérer

Charlotte DURAND-RIVAL (FR) – architect; Simon FORGET (FR), Chloé DURRIEU (FR), Mickle BOUREL (FR) – architects



TOULOUSE

Ganador

Œconomie territoriale

Lucile ADO (FR) – architect urbanist; Alessandro BENACCHIO (IT) – architect urbanist; Perrine FRICK (LI) – landscaper

Colaborador(es): Rocco Aziz MARAFATTO (IT) – architect



Mención Especial

La fourmilière / The Anthill

Arnaud JOUANCHICOT (FR) – architect; Hélène GROSDIDIER (FR) –

Re-Sources

Julien ROMANE (FR) – architect urbanist; Geoffrey CLAMOUR (FR) – architect urbanist; Antonin AMIOT (FR) – landscape engineer

Colaborador(es): Elise TRIACCA (FR) – architect urbanist; Thierry MAEDER (CH) – geographer



CROACIA

ŠIBENIK

Ganador

Place

Ewa ODYJAS (PL) – architect; Agnieszka MORGA (PL) – architect urbanist

Finalista

Give me 5!

Ivan SAMANIEGO PIQUERO (ES) – architect; José Miguel SÁNCHEZ MORENO (ES), Eugenia Concha GIMENEZ-CORAL (ES) – architects



Mención Especial

Mangan City Overdrive

Ante SUŠIĆ (HR) – architect



Productourism

Roy NASH (IT) – architect; Luca ASTORRI (IT) – architect

Colaborador(es): Rebecca FELLINE (IT), Giorgio Carlo PESENTI (IT), Sara Stefania BARONE (IT), Sena AKCICEK (TR), Erika Renee’ BADILLO (IT), Alina MUSIYACHENKO (UZ), Marco IEMBO (IT), Marija ZIVIC (RS), Laura MURARI (IT), Fabrizio CEPPA (IT), Gleb PEREVOZNIKOV (RU), Evgeniia SOKOLOVA (RU), Margherita PASQUALI (IT), Tiago LOUREIRO (PT), Niu JING (CN), Ida ORLANDO (IT), Zhixing SUN (CN), Katheryne Roxana PANTA BELLIDO (PE), Lorenzo VISENTINI (IT), Francesca VENINI (IT), Matteo ACERBI (IT), Matteo MUNER (IT), Gabriel ANGELICO (IT), Michela CASERINI (IT), Giovanni D’ODORICO BORSONI (IT), Matteo DE BELLIS (IT), Monica MOSCHINI (IT), Lisa POINELLI (IT), Alessandra PAPARCONE (IT), Lara ZENTILOMO (IT), Sirawat CHANWIPAT (TH), Zofia KASINSKA (PL), Matilde VILLA (IT), Shashank SANKARANARAYANAN (IN), Amrita KAUR MATHARU (IN), Kabilan SATHYAMURTHY (IN), Pietro OLIOSO (IT), Valeriia AKSENFELD (RU), Elena GEORGIEVSKA (MK), Giulia TOSARELLO (IT), Johana NETRVALOVÁ (CZ), Anja KUNIC (BA), Lilit POGHOSYAN (AM), Sophio PAKSASHVILI (GE), Artina QEHAJA (XK), Eda ÖZDEMIR (TR), Isabel Brigida RODRIGUEZ GONZALEZ (ES), Hongli HUANG (CN), Silke VERSTAPPEN (BE), Patrycja KRZYKAWSKA (PL), Isalyne HOARAU (FR), Adi LICHTENFELD (IL), Bianca CAROSINI (ZA), Agnieska MAJKOWSKA (PL), Mira MALETKOVIC (RS), Milena TOMASEVIC (RS), Delfin VAN PEBORGH (IT) – students in architecture

ITALIA

CUNEO

Ganador

Green Is The Colour

Federico ARU (IT) – architect; Michela SERRA (IT) – architect Via

Finalista

Making Room(s)

Cristina RENZONI (IT) – architect urbanist; Silvia LANTERI (IT), Eudes Vito MARGARIA (IT) – architects; Ianira VASSALLO (IT) – architect urbanist

Colaborador(es): Giorgia GRECO (IT) – student in architecture



Mención Especial

The Difficult Wall

Andrea Alberto DUTTO (IT) – architect

Colaborador(es): Andrea ALIANGENA (IT) – computer graphic designer; Chiara GENTA (IT), Andrea GIORDANO (IT) – students in architecture



Lucy in the Woods with Diamonds

Francesco LENZINI (IT) – architect

Colaborador(es): Andrea MOLOGNI (IT), Margherita MARRI (IT), Martina CORBELLA (IT), Jacopo ROSA (IT), Francesca LUCI (IT) – students in architecture



Contaminations

Andrea BENELLI (IT) – architect; Vincenzo MOSCHETTI (IT), Giacomo RAZZOLINI (IT), Davide LUCIA (IT), Elisa MONACI (IT), Luisa PALERMO (IT) – architects



HOLANDA

AMSTERDAM H-BUURT

Ganador

Foam of Production

Timur SHABAEV (NL) – architect; Timur KARIMULLIN (NL) – urbanist

Colaborador(es): Sofia KOUTSENKO (US) – interior architect; Maria KRASNOVA (NL) – artist; Kristina KNAUF (DE) – urbanist



Finalista

Buurtmakers

Arie GRUIJTERS (NL) – architect; Mircea MUNTEANU (BE), Ryosuke YAGO (JP) – architects urbanists



AMSTERDAM PAPAVERDRIEHOEK

Ganador

Makers Neighbourhood

Alessandro MACALUSO (IT) – architect urbanist; Giovanni LAVANNA (IT) – architect; Carlotta BASOLI (IT) – landscape architect; Andrei DEACU (RO) – urbanist

Finalista

Coliving_An Open Neighbourhood

Vincenzo TUCCILLO (IT) – architect; Mariagrazia PANUNZIO (IT) – architect

AMSTERDAM PIARCOPLEIN

Ganador

Undergrowth

Federica ANDREONI (IT) – architect; Annachiara BONORA (IT), Valeria LOLLOBATTISTA (IT), Mattia BIAGI (IT), Marco MONDELLO (IT), Valerio Socciarelli (IT) – architects



Finalista

Urban Platform. Digital Work and Placemaking for Piarcoplein

Michele Angelo VALLICELLI (IT) – architect; Giulia PANADISI (IT), Annalisa PILATI (IT) – architects

AMSTERDAM SLUISBUURT

Ganador

“Top Spin”

Miguel HUELGA DE LA FUENTE (ES) – architect; Iria DE LA PEÑA (ES) – architect

Finalista

Bouwen in Amsterdam

Reinier SUURENBROEK (NL) – architect; Barthold MEIJER TIMMERMAN THIJSSEN (NL) – architect Doctor Jan van Breemenstraat 1 / E14, 1056 AB

AMSTERDAM TRANSFORMATORWEG

Ganador

Media Sloboda

Aleksandr ZINOVEV (RU) – architect; Irina SHMELEVA (RU) – architect; Konstantin BUDARIN (EE) – journalist

Colaborador(es): Dmitrii ANDREEV (RU) – movie director; Elmira KAKABAEVA (KZ) – puublic relations

Finalista

Embracing Technology

Oscar LINARES DE LA TORRE (ES) – architect

Colaborador(es): Bernat BASTARDAS LLABOT (ES), Guillem RIUS MANUEL (ES), Maria DEL OLMO GOMEZ (ES) – students in architecture



NORUEGA

ALTA

Ganador

T anca

Pietro COLONNA (IT) – architect

Colaborador(es): Maureen SOUPE (RE), Enrico ZETTI (IT) – students in architecture via

Finalista

Re-Meaning

Pablo MENENDEZ (ES) – architect; Héctor TERMENÓN (ES), Ignacio PÉREZ (ES) – architects

Mención Especial

Busy Bosse!

Tin PHAN (NO) – architectural & urban theorist

Colaborador(es): Eakapob HUANGTHANAPAN (TH) – architect urbanist, Fung Chu WAI (HK) – architect

Hydro-Therapy

Victor MARECHAL (FR) – architect; Maria FERNANDA SERNA (CO) – landscaper

LILLESTRØM

Ganador

The Living City

Joakim SKAJAA (NO) – architect; Cathrine FINNEMA (NO), Lisa Angelica BAROHANA (NO) – architects

Colaborador(es): Oda SOLBERG (NO) – architect; Kristoffer RØGEBERG (NO) – student in architecture



Finalista

The Techno Monks

Charlotte HANSSON (SE) – architect; Christiana PITSILLIDOU (NO) – architect Colaborador(es): Luis CALLEJAS (CO) – architect



Mención Especial

Fictions

Albert PALAZON (ES) – architect



NARVIK

Ganador

On Reflection

Martin BERG (SE) – architect; Matilda SCHUMAN (SE) – architect

Finalista

The Ecology of Making

Dominique HAUDEROWICZ (DK) – architect; Kristian LY SERENA (DK) –

Mención Especial

From Backyards To Courtyards

Márton TÖVISSI (RO) – architect; Mihai BUSE (FR), Boris GIRIN (FR) – architects; Etienne HALLER (FR), Elinor SCARTH (GB) – landscape architects; Emőke FORRÓ (RO) – interior architect

AUSTRIA

GRAZ

Ganador

Unfolding the Fan — Kärntner-Boulevard

Radostina RADULOVA-STAHMER (DE) – architect urbanist STUDIOD3R,

Mención Especial

Good Morning City!

Natalia VERA VIGARAY (ES) – architect; Francisco Javier MARTIN DOMINGUEZ (ES), Tijn VAN DE WIJDEVEN (NL) – architects



Backyard Forward!

Anna Ilonka KÜBLER (DE) – architect urbanist; Christiane KOLB (DE) – landscape architect; Leonard HIGI (DE) – architect urbanist



LINZ

Finalistas

FABLINZ

Andrea CHIARELLI (IT) – architect; Enrico FERRARESI (IT) – architect; Giacomo MAGNANI (IT) – urbanist; Gabriella DORA ROMITO (IT) – architect urbanist



Rock the Block!

Lorenzo CICCU (IT) – architect urbanist; Simone LANGIU (IT), Carlo PISANO (IT) – architects urbanists; Elisabetta SANNA (IT), Roberta SERRA (IT) – landscape architects

PROlinz Productions Unlimited

Cornelia BRÄUER (AT) – architect; Paloma MONTORO DELGADO (ES), Airam GONZÁLEZ DORTA (ES) – architects



WIEN

Ganador

3L’s for Liesing

Vicente IBORRA PALLARÉS (ES) – architect; Iván CAPDEVILA CASTELLANOS (ES) – architect Colaborador(es): Jorge Luís SOCORRO BATISTA (ES) – architect; Riccardo GALANDRINI (IT) – civil engineers- architect; Marina BONET BUENO (ES), Alberto CARBONELL CRESPÍ (ES), Agustín MORAZZONI (AR) – students in architecture

Finalista

potent-IAL

Blaž BABNIK ROMANIUK (SI) – architect

Colaborador(es): Katja SAJE (SI) – architect; Rok STAUDACHER (SI), Mojca MLINAR (SI), Dominik KOŠAK (SI) – students in architecture



POLONIA

WARSZAWA

Finalistas

Warszawa Common Places

Maria NUÑEZ (ES) – architect



The Excity

Lluis Juan LIÑÁN (ES) – architect; Andrea GIMENO SÁNCHEZ (ES), Josep Vicent LLUCH DIAZ (ES) – architects



HOUSE the Productivity

Borys KOZLOWSKI (PL) – architect; Barbara JAKUBOWSKA (PL) – architect

SUIZA

KRIENS

Ganador

Die Fabrik

Konrad SCHEFFER (DE) – architect; Sarah HAUBNER (DE) – architect

Finalista

Œcumene

Camille COCHET (FR) – architect; Clément BOITEL (FR), Florent GIRELLI (FR) – architects

Mención Especial

Der Weissplan

Yony SANTOS (CH) – architect; Nuria FERNANDEZ (ES) – architect Colaborador(es): Jonas MEYLAN (CH) – architect



FINLANDIA

HELSINKI

Ganador

Lateral Coalescence

Lotta KINDBERG (FI) – architect; Nea TUOMINEN (FI) – architect Colaborador(es): Rachel MURRAY (NZ) – architect



Finalista

Waterfront Twist

Jari LONKA (FI) – architect; Antti MENTULA (FI) – architect Colaborador(es): Matias CELAYES (AR), Julio ORDUÑA SANCHES (FI) – 3D designers

Mención Especial

Make Laajasalo Productive Again

Laura MARTINEZ (ES) – architect; Paula FERNANDEZ (ES) – architect; Anibal HERNÁNDEZ (ES) – anthropologist; Wojciech KĘBŁOWSKI (PL) – geographer



OULU

Ganador

Kaljama

Argimiro MACÍAS (ES) – architect; Paula MANZANO (ES), Curro HOLGUÍN (ES), Antonio TORRES (ES) – architects



Finalista

A Tale Of Two Lakes

Francisco BLÁZQUEZ (ES) – architect; Jose María CALVO MARTÍNEZ-ALDAMA (ES) – architect urbanist



Mención Especial

Dynamo

Anniina VALJUS (FI) – architect; Sanni KEMPPAINEN (FI), Tuija PATANA (FI), Emma KOIVURANTA (FI) – architects

Colaborador(es): Juha NISSINEN (FI) – architect



The Forum

Elisa AVELLINI (IT) – architect; Francesco MARTONE (IT), Andrea DE SANCTIS (IT), Daniele FREDIANI (IT), Anastasia BARASHEVA (RU), Isabella ZACCAGNINI (IT), Marcella CLAPS (IT) – architects

TORNIOHAP ARANDA

Ganador

Two Cities One Heart

Vilma AUTIO (FI) – architect; Maija PARVIAINEN (FI), Hanna KUIVALAINEN (FI) – architects

Finalista

The Engagement

Jean-Michel HUMBERT (FR) – architect

Colaborador(es): Sasha PETERSEN (US), Kelsey KISH (US) – architects; Rebekah ARMONSTRONG (US), Kristine PEDERSEN (US) landscape architects



Mención Especial

Seamless

Josip JERKOVIC (HR) – architect; Marta LOZO (HR) – architect Colaborador(es): Herbert ELSENER (CH) – traffic planner



T ornelandia

Matthew ASHTON (SE) – architect; Sofie TOLF (SE) – architect

Common Ground

Roy NASH (IT) – architect; Luca ASTORRI (IT) – architect

Colaborador(es): Rebecca FELLINE (IT), Giorgio Carlo PESENTI (IT), Sara Stefania BARONE (IT), Sena AKCICEK (TR), Erika Renee’ BADILLO (IT), Alina MUSIYACHENKO (UZ), Marco IEMBO (IT), Marija ZIVIC (RS), Laura MURARI (IT), Fabrizio CEPPA (IT), Gleb PEREVOZNIKOV (RU), Evgeniia SOKOLOVA (RU), Margherita PASQUALI (IT), Tiago LOUREIRO (PT), Niu JING (CN), Ida ORLANDO (IT), Zhixing SUN (CN), Katheryne Roxana PANTA BELLIDO (PE), Lorenzo VISENTINI (IT), Francesca VENINI (IT), Matteo ACERBI (IT), Matteo MUNER (IT), Gabriel ANGELICO (IT), Michela CASERINI (IT), Giovanni D’ODORICO BORSONI (IT), Matteo DE BELLIS (IT), Monica MOSCHINI (IT), Lisa POINELLI (IT), Alessandra PAPARCONE (IT), Lara ZENTILOMO (IT), Sirawat CHANWIPAT (TH), Zofia KASINSKA (PL), Matilde VILLA (IT), Shashank SANKARANARAYANAN (IN), Amrita KAUR MATHARU (IN), Kabilan SATHYAMURTHY (IN), Pietro OLIOSO (IT), Valeriia AKSENFELD (RU), Elena GEORGIEVSKA (MK), Giulia TOSARELLO (IT), Johana NETRVALOVÁ (CZ), Anja KUNIC (BA), Lilit POGHOSYAN (AM), Sophio PAKSASHVILI (GE), Artina QEHAJA (XK), Eda ÖZDEMIR (TR), Isabel Brigida RODRIGUEZ GONZALEZ (ES), Hongli HUANG (CN), Silke VERSTAPPEN (BE), Patrycja KRZYKAWSKA (PL), Isalyne HOARAU (FR), Adi LICHTENFELD (IL), Bianca CAROSINI (ZA), Agnieska MAJKOWSKA (PL), Mira MALETKOVIC (RS), Milena TOMASEVIC (RS), Delfin VAN PEBORGH (IT) – students in architecture



SUECIA

KARLSKRONA

Ganador

A Blue Entrance – to the City in the Sea

Magnus HAAHR NIELSEN (DK) – architect; Stefan Jesper GRÜNDL (DK) – architect urbanist

Finalista

Ny Karla

Mariachiara MONDINI (IT) – architect; Giulia RAGNOLI (IT) – architect via

Mención Especial

The Productive City as a Platform

Viktor BECKER (SE) – architect urbanist; Simon STULIEN (NO) – architect

Hattholmene Vattenstad

Mateusz MASTALSKI (DK) – architect urbanist; Ole Robin STORJOHANN (DK) – architect

TRELLEBORG

Ganadores

Pioneers

Leonard MA (CA) – architect

Colaborador(es): Carmen LEE (CA) – architect

New Sjöstad: Water, Walk With Me

Cyril PAVLU (CZ) – architect urbanist; Katerina VONDROVA (CZ) – architect urbanist

Mención Especial

Future Comes Slowly

Bérangère CHAUFFETÉ (FR) – landscaper; Augustin BOURGEOIS (FR), Camille BOURGEOIS (FR) – architects; Virginie ALEXE (FR) – urbanist



