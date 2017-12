Austin goes BIG!

Ayer desvelaban el nuevo proyecto de la oficina danesa BIG, para la ciudad de Austin Texas. Se trata de un complejo multifuncional de 120.000m2 en el distrito este de la ciudad, que incluirá un rodeo cubierto para 15.000 personas que hará las veces de estadio de hockey y arena para conciertos, además de en el centro del complejo un estadio de futbol para 40.000 aficionados, en los alrededores habra zonas de recreo y shopping.

El complejo es un segmento de esfera gigante cuadriculado en zonas abiertas y cerradas que organiza todo el programa. La cubierta curvada será de color rojo y estará recubierta de unas nuevas placas fotovoltaica de color.

Con este proyecto, se estrenan algunas de las nuevas adiciones al estudio, que ademas del estudio de arquitectura BIG, ya habíamos oido hablar de BIG_Ideas que se encarga del desarrollo de gadgets y la implementación de nuevos mecanismos y de BIG Ingenieria. A las que se le unen BIG_Landscape y BIG_Interiors

“Part architecture, part urbanism, part landscape – the East Austin District is the architectural manifestation of collective intimacy – a complex capable of making tens of thousands of fans come together and enjoy the best Austin has to offer inside and between its buildings,” _ Bjarke Ingels