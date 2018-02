El premio por excelencia de la arquitectura mundial acaba de reclutar a otra mujer para su jurado, la tambien ganadora del propio premio Pritzker Kazuyo Sejima.

La arquitecta Japonesa recibió el premio en el año 2010 junto con su socio Rye Nishisawa con quien fundó su oficina SANAA en 1995. Seyima es tambien profesora en la universidad Politecnica de Milan, la de Artes Aplicadas de Viena, la universidad Keio de Tokio y la esculla de Yokohapa así como profesora invitada en la universidad de mujeres de Tokyo.

La excomijsaria de la Bienal de Venecia en su edición de 2010, se une al presidente del jurado Glenn Murcutt, arquitecto y ganador del Pritzker 2002 de Sydney Australia; Stephen Breyer, de la corte suprema de estado unidos, Washington DC; André Corrêa do Lago, Critico y comisario embajador de Brasil en Japón, Tokyo, Japan; The Lord Palumbo, patrocinador de arquitectura y jefe emerita de la Serpentine Gallery, London, United Kingdom; Richard Rogers, arquitecto y ganador del Pritzker 2007, London, United Kingdom; Wang Shu, arquitecto y ganador del Pritzker 2012 , Hangzhou, China; Benedetta Tagliabue, arquitecta y directora de EMBT Miralles Tagliabue, Barcelona, Spain; y Ratan N. Tata, Presidente de Tata Trusts, Mumbai, India. Martha Thorne, Directora ejecutiva del premio y decant de la IE School of Architecture and Design se encarga de los procesos e nominaciones en un proceso abierto que acepta nominaciones de todo el mundo.

El ganador del premio de este año te lo anunciaremos aquí en Marzo 2018

