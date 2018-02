Diseño Arquitectónico finlandés. Lecturas desde España

Tener Helsinki como ciudad invitada por la Madrid Design Festival tiene sus ventajas, una de ellas, es el ciclo de conferencias que llega al Museo ABC los días 7 y 8 de Febrero.

Con motivo de la visita de Alvar Alto a España en el año 1951, y su posterior influencia en el diseño y arquitectura nacional, se organizan conferencias y debates en los que se confrontaran las experiencias de diseñadores finlandeses con el trabajo de arquitectos y diseñadores nacionales.

Un encuentro que busca mostrar la relación que perdura entre las culturas arquitectónicas de ambos países, y que ha sido una gran inspiración durante estos últimos sesenta años.

Para ello, Pekka Heikkinen, vicepresidente de la Fundación Iberoamericana de Finlandia y catedrático del Aalto University en Helsinki y junto al Instituto Iberoamericano de Finlandia, han organizado un encuentro coordinador por Lucía C. Pérez-Moreno, profesora de historia y teoría de la arquitectura en la Universidad de Zaragoza, que cuenta con la participación de Taisto H. Mäkelä, director del programa Finnish Initiatives de la Universidad de Colorado en Denver, Estados Unidos, Minna Lukanker, Moises Royo y Jairo Rodriguez

El programa para los siguientes días será el siguiente:



7 de Febrero



17.00 – Presentación

17.15 – Mensajes desde Finlandia – MOISÉS ROYO. MUKA-Arquitectura,

Doctor Arquitecto, profesor en la ESTAM, Universidad Politécnica de Madrid, España.

18.15 – “Interventions on Alvar Aalto architecture legacy” – MINNA LUKANDER Arquitecta, fundadora del estudio ‘Talli’, Helsinki, Finlandia.

19.15 – Debate / Mesa Redonda con la colaboración especial de: TAISTO H. MÄKELA, Doctor Arquitecto, Director de Relaciones Internacionales, College of Architecture and Planning, University of Colorado, Denver, EE.UU.

Modera: Lucía C. Pérez Moreno. Participan: Minna Lukanker, Moises Royo and Taisto H. Mäkela.

8 de Febrero



17.00 – Presentación

17.15 – “Paradigmas a pequeña escala. La arquitectura de refugios y saunas en Finlandia JAIRO RODRIGUEZ. OAEstudio, Doctor Arquitecto, profesor en la Universidad de Valladolid, España.

18.15 – “The education of the architect. Experiences from Finland” – PEKKA HEIKKINEN. Catedrático, Aalto University, Helsinki, Finlandia.

19.15 – Debate / Mesa Redonda con la colaboración especial de: TAISTO H. MÄKELA, Doctor Arquitecto, Director de Relaciones Internacionales, College of Architecture and Planning, University of Colorado, Denver, EE.UU.

Modera: Lucía C. Pérez Moreno. Participan: Pekka Heikkinen, Jairo Rodríguez and Taisto H. Mäkela.

Dónde: Museo ABC, Calle de Amaniel, 29, 28015 Madrid.

Cuándo: 7 y 8 de Febrero del 2018

Cuánto: Gratis

