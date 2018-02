Alternativas / Alternatives. XIII BEAU [Madrid]

Desde hoy y hasta abril, se puede visitar la exposición Alternativas / Alternatives, en la sala de la Arquería de los Nuevos Ministerios. La muestra recoge los trabajos escogidos por la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU), comisariada por Begoña Díaz-Urgorri, Juan Domingo Santos y Carmen Moreno Álvarez.













Junto a los 22 proyectos premiados en la sección obras y actuaciones en Patrimonio, Urbanismo e Innovación, pueden verse los 20 trabajos que resultaron finalistas, y las 59 propuestas que fueron seleccionadas. Todos ellos representan un panorama general de la producción arquitectónica y urbanística llevada a cabo en los últimos años por los arquitectos españoles, en la que priman las intervenciones domésticas y de pequeña escala frente a los grandes proyectos, las inversiones públicas en equipamientos y el planeamiento urbanístico.

Se trata de proyectos que aportan ingeniosas e innovadoras soluciones urbanísticas con recursos limitados. Constituyen aportaciones que mejoran los entornos urbanos y paisajísticos en los que se encuentran, con propuestas acordes a las problemáticas y a los recursos disponibles, con capacidad para convertirse en referentes de un contexto y testimonios de su tiempo. En palabra de Begoña Díaz-Urgorri, arquitecta y co-directora de la XII BEAU, “El arquitecto español está muy valorado internacionalmente y es reconocido por su capacidad de innovar y su talento para aportar la mejor solución posible incluso con recursos, a veces, limitados. El arquitecto español es un arquitecto de ingenio. Por ello, en esta edición hemos querido poner en valor lo existente, la ciudad que se construye sobre la ciudad”.









La inauguración en Madrid de Alternativas/Alternatives coincide con la publicación de las bases de la XIV BEAU, que bajo el lema “Más habitar, más humanizar” quiere poner el acento en la idea de habitar como fundamento de la arquitectura y de la humanización de la ciudad. Los comisarios de la XIV BEAU son los arquitectos José Morales y Sara de Giles.

Huertas En Caramoniña Elizabeth Abalo Y Gonzalo Alonso Casa Andamio Ramon Bosch Pagès I Elisabet Capdeferro Pla Casa Luz Arquitectura-G Casa Chao Creusecarrasco (Juan Creus / Covadonga Carrasco) Consolidaciones Instaladas. Antiguo Convento De Santa María De Los Reyes De Sevilla. José Morales, Sara De Giles Nuevo Acceso Al Centro Histórico De Gironella Carles Enrich Giménez Frontón Gure Jokoa De Orkoien OFS Diego Fernández Vidaurre, Alfonso Orueta Jannone, Jaime Suescun Sánchez Escuela De Vela De Sotogrande Héctor Fernández Elorza Y Carlos García Fernández Escuela Técnica Superior De Arquitectura En El Antiguo Hospital Militar De Granada Víctor López Cotelo Recuperación Del Caminito Del Rey Luis Machuca Santa-Cruz Museo Serlachius “Gösta Pavilion” Mara Partida, Héctor Mendoza, Boris Bezan La Casa De Los Vientos Jose Luis Muñoz Muñoz Reconstrucción Y Ampliación De La Masía “Can Calau” en Sant Joan Les Fonts. Montserrat Nogués I Teixidor 163 Viviendas de Protección Oficial en Vallecas Rafael Olalquiaga, Pablo Olalquiaga, Alfonso Olalquiaga Viviendas para realojos en el Casco Histórico De Pamplona Pereda | Pérez | Arquitectos Gran Canaria Arena Eduardo Pérez Gómez Y Miguel Ángel Sánchez García Rehabilitación De Cuatro Edificios Para Sede De Los Registros De La Propiedad En Vigo Jesús Irisarri Castro Y Guadalupe Piñera Manso Proyecto Madrid Rio Burgos&Garrido (F. Burgos/G. Garrido); Porras La Casta (F.Porras-Isla-/A. La Casta); Rubio&Álvarez-Sala (C. Rubio/E. Álvarez-Sala) Casa 1014 Harquitectes Industria de Montajes Eléctricos José María Sánchez García Auzo Factory Irazábal Matiko Asier Santas Torres Y Luis Suárez Mansilla Museo de las Colecciones Reales Luis Moreno Mansilla Y Emilio Tuñón Álvarez

Investigación

Thermodynamic Interactions Arquitectura para la Educación Primaria en Mauritania Urban Replay Proxecto ARGA Sección de «Arquitectura» del suplemento semanal El Cultural ArquitectAs Paseos en espiral Aprendiendo de las Cuencas Building Services Blog. Arquitectura e Instalaciones en la web. What is home without a mother Rediseño de la Integración de energía en edificios a partir de Metabolismos Animales: proyecto RiMA LIBRO: Eduardo Torroja 1949. Strategy to Industrialise Housing in post-World War II Canon de Centros Escolares del Siglo XX Construcción participativa de un Wawawasi en quincha mejorada modular en Ica, Perú Vivir 100 Años Longevidad y Ciudad Futura EL URBANISMO DE LA NO CIUDAD. De la clandestinidad vulnerable a la visibilidad sostenible. Integración territorial y urbana de asentamientos irregulares en el suelo no urbanizable Colección Blau Ensayos sobre Arquitectura y Cerámica Paisajes Culturales de la Energía Proyecto I+D+i: De la vivienda accesible a la vivienda sostenible: la esencia del ajuste razonable, “VIVable” Proyecto Mapeo Co.Opera Recolectores Urbanos Editorial Fullaondo y la revista Nueva Forma Hidden Architecture Aula G+I_Pai Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico e Industrial HipoTesis Serie Numerada The Competition. Documental sobre los concursos de arquitectura Vivienda Colectiva en España Siglo XX (1929-1992) Arquitectura (revista de arquitectura y urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) Proyecto Aura Diseñar América El trazado español de los Estados Unidos Landscapes in the City. Madrid Rio: Geography, Infrastructure and Public Space “Fábrica de Bloques” Los pueblos del Instituto Nacional de Colonización Programa Arquitectura Dispuesta: Preposiciones Cotidianas El Oro aluvial de la provincia de Granada. Desde la Minería Hidráulica Romana hasta las últimas tentativas de explotación en el Siglo XX Pedagogías emergentes: Historia reciente de la ETSAM Bóveda Cerámica Prefabricada El dibujo del mundo RecoBA: Cooperativas vecinales. Modelo de gestión colaborativa en rehabilitación y conservación de barriadas Libro Arquitectura Dispuesta: Preposiciones Cotidianas Exposición “Fotografía y arquitectura moderna en España, 1925-1965” Examinarse en el Museo Nacional de Arte de Catalunya Tejido cerámico Flexbrick Acciones Comunes. Miradas e intervenciones desde el arte y la arquitectura Bellvitge 50 La Ciudad Peatonal







Investigación

