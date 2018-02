Andrés Jaque / Miguel de Guzman en Storefront [NYC]

El pasado 1 de Febrero, se inauguró la exposición “Sex and the So-Called City” de Andrés Jaque en colaboración con Miguel de Guzmán, para Storefront for Art and Architecture.

La exposición, que estará abierta al público hasta el 3 de Abril, celebra el 20 aniversario de la impactante e influyente serie de televisión “Sex and The City”.

A través de un homenaje a esta serie, tantas veces premonitoria de tendencias y cultura de la ciudad durante estos últimos veinte años, se desvelan y presentan una serie de temas y situaciones que nos descubren la ciudad desde un profundo punto de vista.

Especulación inmobiliaria, consumo energético, reproducción, hiper capitalización de la sociedad, o sexo, son algunos de los temas sobre los que se estudia su relación con la arquitectura, el diseño, o el mismo desarrollo de la ciudad. Y es que, ¿hasta que punto han influenciado todos estos temas las ideas contemporáneas que tenemos sobre diseño y arquitectura?

Esta muestra está presentada en una serie de instalaciones con videos 360 de los escenarios, tanto interiores como exteriores, que se estudian en esta muestra. Acompañado a su vez de una serie de objetos que enfatiza y ejemplifica la complejidad material de estas relaciones y situaciones que se generan dentro de la ciudad.

Un programa público con dos eventos principales, en los que se grabarán 4 episodios sobre temas concretos, utilizando los objetos, escenarios o los propios cuerpos surgidos de las experiencias que comprenden la ciudad.

Primer evento: Martes 27 de Febrero: Marathon of Scales Segundo evento: Miércoles 28 de Marzo: Marathon of Sections

