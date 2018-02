Superhumanity: rediseñando el ser humano

Con motivo de la primera edición de Madrid Design Festival, Fundación Telefónica y La Fábrica organizan este congreso en el que se profundizará en el rediseño radical del ser humano y su entorno por la acción de las redes sociales.

PROGRAMA 19 de febrero:



17:00h. Bienvenida.

17:00h-17:15h. Presentación del encuentro. Con Beatriz Colomina, Nikolaus Hirsch y Mark Wigley.

17:15h-18:00h. Presentación del libro ‘Are We Human? Notes on an Archeology of Design’ (Lars Muller, 2016). Con Beatriz Colomina y Mark Wigley.

18:00h-18:45h. Presentación del libro ’Superhumanity: Design of the Self’ (University of Minnesota Press, 2017). Con Nikolaus Hirsch, Nick Axel, Beatriz Colomina y Mark Wigley.

18:45h-19:30h. Mesa Redonda. Con Nikolaus Hirsch, Nick Axel, Beatriz Colomina, Mark Wigley y Andrés Jaque.

Este evento será traducido y se podrá seguir en streaming y en twitter con #Superhumanity.

PROGRAMA 20 de febrero:

10.00h. Bienvenida.

10:00h. Apertura. José María Lasalle.

10:30h-11:00h. Presentación: Social media humans. A cargo de Beatriz Colomina, Nikolaus Hirsch y Mark Wigley.

11:00h-11:30h. Prehistoria: el insecto humano. A cargo de Mark Wigley.

11:30h-12:00h. Pausa café.

12:00h-13:30h. Sesión 1: Compartir. Con Beatriz Colomina, Eloy Fernández-Porta y Andrés Jaque.

13:30h-15:00h. Pausa almuerzo.

15:00h-17:00h. Sesión 2: Like. A cargo de María Jerez, Uriel Fogué, Andrea González y Fru*Fru.

17:00h-17:30h. Pausa café.

17:30h-19:30h. Sesión 3: Selfie. A cargo de Amparo Lasén, Cristina Lucas, Iván López Munuera y Manuel Segade.

