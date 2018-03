Las mujeres del 2018 AJ Women in Architecture Awards

Como cada año la revista Architects Journal otorga los premios “Women in Architecture Awards” cuatro premios dedicados a reconocer a mujeres en el ámbito de la arquitectura. Un premio principal, uno joven, uno a la trayectoria y otro a la disciplina en su mas amplia acepción.

La Ganadora del premio es para la arquitecta peruana Sandra Barclay, del estudio Barclay & Crousse, por su obra Museo de Sitio de Paracas

Barclay, co-founder of Lima-based was chosen ahead of three other finalists for the 2018 Woman Architect of the Year award for her work on Peru’s Museo de Sitio de Paracas.

Las otras finalistas eran

Biba Dow of London’s Dow Jones Architects for the practice’s Garden Museum scheme in Lambeth

Ángela García de Paredes of Madrid-based Paredes Pedrosa Architects for Twin Houses in Oropesa

Stephanie Macdonald at 6a Architects for Cowan Court in Cambridge.

El premio Moira Gemmill que reconoce la excelencia en diseño brillante futuro de arquitectas menores de 45 es para Gloria Cabral de Paraguay,

El premio Jane Drew, que reconoce a una diseñadora a través de su trabajo y compromiso con la excelencia, y que haya elevado el perfil de la mujer en la arquitectura va para Amanda Levete,

El cuarto premio que acompaña es el Ada Louise Huxtable, que reconoce a individuos trabajando en la industria arquitectonica en su sentido más amplio que hayan hecho una contribución significante a la arquitectura y el medio ambiente construido, que va para la artista holandesa Madelon Vriesendorp

