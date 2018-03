Premio Matimex PIAM 2018

Un año más Matimex convoca el exitoso PIAM 2018, el Premio Internacional de Arquitectura dedicado en esta ocasión a los Espacios Comerciales Contemporáneos.

La arquitectura siempre ha estado ligada al comercio: desde las primeras tiendas efímeras que se fueron asentando en plazas formando zocos hasta los grandes espacios comerciales actuales. Nuestra sociedad, siempre en continua evolución, cada vez es más exigente. Ya no solo se trata de adquirir el producto, sino de vivir toda una experiencia de compra. Es por ello que se busca un diseño global que vaya más allá del producto y que se entienda como un todo junto a la marca, el espacio y las sensaciones que puedan experimentarse.

Este cambio de enfoque conlleva una evolución del espacio comercial ligada a estas nuevas necesidades del consumidor. Nuevos espacios comerciales para nuevas necesidades de los usuarios.

El concurso pide proyectar un espacio o recuperar uno existente, cuyo diseño gire en torno al tema principal del concurso: “ComerciARQ. Espacios Comerciales Contemporáneos”.

La empresa, que forma parte de Iris Ceramica Group, quiere mostrar una vez más el apoyo al medioambiente con la recepción de estos proyectos y la constante evolución del concurso. Se tendrá en cuenta el uso del material con acabado Active Clean Air & Antibacterial Ceramic, así como la selección en el proyecto de cerámica con certificado LEED o BREEAM; también se valorará la calidad, originalidad, creatividad y buen uso y acondicionamiento de los productos del grupo.

Este premio va dirigido a profesionales y estudiantes del mundo de la arquitectura, arquitectura técnica, el diseño, el interiorismo, la ingeniería y cualquier perfil que se asemeje a estas características.

El jurado encargado de valorar los proyectos se compone de profesionales de gran reconocimiento a nivel internacional vinculados directamente con la arquitectura, el diseño y la sostenibilidad:

1. Enric Batlle . Doctor Arquitecto, Director del Máster Universitario de Paisajismo UPC- MBLandArch. Socio fundador Batlle i Roig Arquitectura.

2. Margarida Caldeira . Architect. Board Direc tor EMEA Chair. Broadway Malyan , Portugal.

3. Lucia Ferrater. Partner Architect OAB

4. Diego Gronda . Arquitecto y diseñador. Fundador de Studio Gronda

5. Josep Piñot. Ingeniero industrial. Director R etail Development Services CBRE

6. Juan-Luis Grafulla . Consejero y Director General de Matimex.

7. Dottoressa Federica Minozzi. Consejera Delegada de Iris Ceramica Group, Italia.

Los premios, entendidos en cantidades netas, que se otorgarán son los siguientes:

• Categoría Profesionales:

1er premio: 3.000 €

2º premio: 1.000 €

1er accésit: sin remuneración económica

2º accésit: sin remuneración económica

• Categoría estudiantes:

1er premio: 1.000 €

2º premio: 500 €

La inscripción y entrega de proyectos comienza el 29 de enero y finaliza el 7 de mayo a través de la página web del concurso (www.premiosmatimex.es). Cualquier información relacionada con el mismo podrá consultarse en la web.

4rd edition – Architecture of the Balance

After the success of participation in previous editions, Matimex announces another year PIAM, the International Architecture Prize dedicated on this occasion to the Contemporary Commercial Spaces.

Architecture has always been linked to trade: from the first ephemeral stores that were settling in squares forming souks to the current large commercial spaces. Our society, always in continuous evolution, is increasingly demanding. It is not only about acquiring the product, but also about living an entire shopping experience. That´s why we are looking for a global design that goes beyond the product and that understands it as a whole with the brand, the space and the sensations experienced.

This change of focus entails an evolution of the commercial space linked to these new needs of the consumer. New commercial spaces for new user needs.

We propose to design a space or recover an existing one, whose design revolves around the main theme of the contest: “ComerciARQ. Contemporary Commercial Spaces “.

The company, from Iris Ceramica Group, wants to show its support to environment with the contest. The use of products with finished ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramicwill be considered an advantage. And the use, in the projects, to the certification LEED or BREAM; the jury also will evaluate in the projects the quality, originality, creativity, and the correct use to the products from the Iris Ceramica Group.

This prize is addressed to professionals and students associated with the architecture, technical architecture, design, interior design, engineering and with similar profiles with this characteristics.

The jury is composed with international professionals associated with the architecture, the design and the sustainability:

1. Enric Batlle . Bachelor Architect, Director of University Master of Lanscape UPC- MBLandArch. Partner of Batlle i Roig Arquitectura.

2. Margarida Caldeira . Architect. Board Director EMEA Chair. Broadway Malyan

3. Lucia Ferrater. Partner Architect OAB

4. Diego Gronda . Architect and designer. Partner of Studio Gronda

5. Josep Piñot. Industrial Engineer. Director Retail Development Services CBRE

6. Juan-Luis Grafulla . Matimex CEO and General Manager.

7. Dottoressa Federica Minozzi. Iris Ceramica Group CEO, Italy.

The prizes, in net amount, are:

• Professional category :

1st prize: 3.000 €

2nd prize: 1.000 €

1st Honorable mention: no cash prize

2nd Honorable mention: no cash prize

• Students category :

1st prize: 1.000 €

2nd prize: 500 €

The inscription and delivery: from 29th of January to 7th May at PIAM’s web(www.premiosmatimex.com). Consult the web for any questions.

