Congreso Menos Arquitectura Mas ciudad [Streaming]

18:00- 20:00 SESIÓN 3

VISIONES URBANAS Urban Visions

IWAN BAAN (Amsterdam) & DOMINIQUE PERRAULT (Paris)Diálogo La ciudad en mutación The City in MutationModerados por LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO

JUEVES 14 DE JUNIO Thursday 14 June9:30-11:30 SESIÓN 4

LA CIUDAD COMO PROYECTO The City as a Project

FARSHID MOUSSAVI (Londres) & BELINDA TATO (Madrid)Diálogo Construir en el ámbito urbano Building in the Urban RealmModeradas por ÁNGELA GARCÍA DE PAREDES

11:30-12:00 PAUSA Break12:00-14:00 SESIÓN 5

ARQUITECTURAS DE LA URBANIDAD Architectures of UrbanitySALVADOR RUEDA (Barcelona) & DEYAN SUDJIC (Londres)Diálogo Ecología política de la ciudad Political Ecology of the CityModerados por SANDRA OLLO

ENTREGA PREMIO OTIS-FUNDACIÓN ARQUITECTURA Y SOCIEDAD

16:30-18:30 SESIÓN 6

FUTUROS URBANOS, FUTUROS HUMANOS Urban Futures, Human FuturesJAN GEHL (Copenhague) & JAIME LERNER (Curitiba)

Diálogo La ciudad sostenible en movimiento The Sustainable City in MotionModerados por JOSÉ MARÍA EZQUIAGA

CÓCTEL DESPEDIDA Farewell Cocktail