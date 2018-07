Premios Loewe

La fundación LOEWE anuncia la tercera edición del premio a la artesanía 2019, como recordarás en 2016, la FUNDACIÓN LOEWE lanzó el LOEWE Craft Prize, un premio anual internacional cuyo fin es mostrar y celebrar la excelencia, la innovación y el mérito artístico en el campo de la artesanía moderna.

Esta convocatoria busca otorgar un lugar de reconocimiento a la artesanía dentro del marco cultural actual, así como apoyar a creadores cuyo extraordinario talento, visión artística y voluntad innovadora siembren nuevos caminos para el futuro de la artesanía. Al idear la iniciativa, el Director Creativo de LOEWE Jonathan Anderson se inspiró en los orígenes de LOEWE, ya que la firma comenzó como un colectivo de artesanos en 1846.

‘La artesanía es el valor esencial de LOEWE. Como casa de moda, nos dedicamos a la artesanía en el sentido más puro de la palabra. En ello reside nuestra modernidad; siempre será relevante¨_Jonathan Anderson

El premio dotado de 50,000 euros, asi como las finalistas formará parte de una fantástica exposición itinerante que inicia en Japan “LOEWE Craft Prize 2019″

Todas las candidaturas deben cumplir los requisitos siguientes:

inscribirse dentro de alguna de las áreas de las artes aplicadas, tales como cerámica, encuadernación, esmalte, joyería, laca, metal, mobiliario, piel, textiles, vidrio, papel, madera, etc.ser una obra original, de factura artesanal o semi-artesanal

haberse creado en los últimos cinco años

ser única

no haber sido premiada anteriormente

demostrar intención artística.

Un comité de expertos hace una selección previa de finalistas para que el jurado de la edición seleccione al ganador único.

El jurado de esta edición estará formado por

— Jonathan Anderson, LOEWE Creative Director.

— Naoto Fukasawa, designer and Director of the Japan Folk Crafts Museum.

— Hong-Nam Kim, President of the National Trust of Korea.

— Jennifer Lee, Winner of the LOEWE Craft Prize second edition.

— Enrique Loewe, LOEWE FOUNDATION Honorary President.

— Wolfgang Lösche, Head of Exhibition and Fairs at the Chamber of Skilled Trades, Munich.

— Wang Shu, architect and Pritzker Prize jury member.

— Deyan Sudjic, essayist and Director of Design Museum, London.

— Benedetta Tagliabue, architect and Pritzker Prize jury member.

— Patricia Urquiola, architect and industrial designer.

— Anatxu Zabalbeascoa (Chairwoman), architecture and design correspondent for El País.

Para participar hay que inscribirse aqui http://craftprize.loewe.com/es/home#

La artista británica Jennifer Lee resultó ganadora de la edición de 2017 de entre 26 finalistas, de las 2.000 inscripciones originales provenientes de más de 80 países en cinco continentes.

Te dejo con algunas fotos de la exposición de la edición del año pasado.

Fechas clave · LOEWE Craft Prize 2019

20 junio 2018: Apertura plazo candidaturas

31 octubre 2018: Cierre plazo candidaturas

Enero 2019: Publicación obras finalistas

Primavera 2019: Publicación obra ganadora

Primavera 2019: Exposición obras finalistas en Japón

