Living Coral [el color del año 2019]

Como cada año los druidas de pantone, nos predicen cual será el color del año que suele cumplirse con mayor o menor certeza pero siempre hay los laggards que llegan tarde a todo y no son capaces de innovar.

El color del año es Living Coral, una especia de naranja con recuerdos de dorado, la verdad es que con bastante personalidad que según la jefaza del instituto del color de pantone y responsable de decidirlo Laeatrce Eiseman las realidades digitales y naturales se ecualizan mediante los colores particularmente en Living Coral. What ever that means…

En fin que ya sabes que nos pondremos “morados” de naraja-rosa coral el proximo año.

“Color is an equalizing lens through which we experience our natural and digital realities and this is particularly true for Living Coral,”

_ Leatrice Eiseman, Executive Director of the Pantone Color Institute.

Uno de los primeros en apuntarse al carro, ha sido, como no, el propio apple que una de las opciones de su ultimo teléfono el nuevo iphoneXr se puede comprar en Coral.

