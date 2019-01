Francis Keré en Museo ICO [prorrogada]

La excelente exposición sobre el trabajo del arquitecto africano Francis Keré en el Museo ICO de Madrid se extiende hasta el 3 de Febrero.

Si no has ido a verla no te pierda la oportunidad de esta retrospectiva que ilustra no solo los proyectos mas singulares, sino también consta de varias instalaciones con los sistemas constructivos que usa en sus obras.

Editor en Jefe de edgargonzalez.com.. Profesor / conferenciante en varias universidades. y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design).

–

Es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

Like this: Like Loading...