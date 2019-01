Finalistas Mies Awards 2019

La Comisión Europea y la Fundació Mies van der Rohe han anunciado las 40 obras seleccionadas que competirán en el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea 2019 – Premio Mies van der Rohe.

El jurado formado por Dorte Mandrup, George Arbid, Angelika Fitz, Ștefan Ghenciulescu, Kamiel Klaasse, María Langarita y Frank McDonald tras tres días discutiendo los desafíos más relevantes que enfrenta la sociedad contemporánea europea y su arquitectura en la ciudad de Barcelona, se decidió escoger los 40 finalistas de los 383 trabajos nominados.

Skanderbeg Square

Urban planning

AL

Tirana

51N4E, Plant en Houtgoed, Anri Sala, iRI

Brussels, Tirana, Leuven, Tirana

House of Music Innsbruck

Mixed use

AT

Innsbruck

Erich Strolz, Dietrich | Untertrifaller Architekten

Innsbruck, Bregenz

Aspern Federal School

Educación

AT

Vienna

fasch&fuchs.architekten

Vienna

Performative Brise- Soleil

Vivienda Colectiva

AT

Vienna

StudioVlayStreeruwitz ZT-GMBH

Vienna

Residential care center KAPELLEVELD

Social welfare

BE

Ternat

architecten de vylder vinck taillieu

Ghent

PC CARITAS

Health

BE

Melle

architecten de vylder vinck taillieu

Ghent

Ryhove Urban Factory

Industrial

BE

Ghent

Trans

Ghent

De Krook library

Educación

BE

Ghent

Coussée & Goris architecten, RCR Arquitectes

Ghent, Olot

Residential and studio building at the former Berlin flower market

Vivienda Colectiva

DE

Berlin

Ifau, HEIDE & VON BECKERATH

Berlin, Berlin

Terracehouse Berlin

Mixed use

DE

Berlin

Brandlhuber+ Emde, Burlon, Muck Petzet Architekten

Berlin, Munich

Streetmekka Viborg

Sport and leisure

DK

Viborg

EFFEKT

Copenhagen

Hammershus Visitors Centre

Cultura

DK

Hammershus

Arkitema Architects, Christoffer Harlang

Aarhus, Hellerup

LEGO House

Cultura

DK

Billund

BIG – Bjarke Ingels Group

Copenhagen

Arvo Pärt centre

Cultura

EE

Laulasmaa

Nieto Sobejano Arquitectos

Madrid

Life Reusing Posidonia/ 14 social dwellings in Sant Ferran, Formentera

Vivienda Colectiva

ES

Sant Ferran de ses Roques

IBAVI

Palma

Civic Centre Lleialtat Santsenca

Cultura

ES

Barcelona

HARQUITECTES Sabadell

Plasencia Auditorium and Congress Centre

Cultura

ES

Plasencia

selgascano

Madrid

Desert City

Mixed use

ES

Madrid

GARCIAGERMAN ARQUITECTOS

Madrid

House 1413

Single house

ES

Ullastret

HARQUITECTES

Sabadell

Solo House

Single house

ES

Matarranya

OFFICE Kersten Geers David Van Severen

Brussels

Helsinki Central Library Oodi

Educación

FI

Helsinki

ALA Architects Ltd.

Helsinki

The Perret Hall – Cultural Centre

Cultura

FR

Montataire

Atelier d’architecture Pierre Hebbelinck, HBAAT – HELEEN HART — MATHIEU BERTELOOT

Liege, Lille

Museum of Arts, Nantes

Cultura

FR

Nantes

Stanton Williams Architects

London

E26 (school refectory)

Educación

FR

Montbrun-Bocage

BAST

Toulouse

‘Théodore Gouvy’ Theatre in Freyming-Merlebach

Cultura

FR

Freyming-Merlebach

Dominique Coulon et associés

Strasbourg

Transformation of 530 dwellings – Grand Parc Bordeaux

Vivienda colectiva

FR

Bordeaux

Frédéric Druot Architecture, Lacaton & Vassal architectes, Christophe Hutin Architecture

Bordeaux, Paris, Bordeaux

ENSAE PARISTECH, Campus Paris-Saclay

Educación

FR

Paris

CAB ARCHITECTES (CALORI AZIMI BOTINEAU)

Nice

Lafayette Anticipations

Cultura

FR

Paris

O.M.A.

Rotterdam

St. Mary’s Medieval Mile Museum

Cultura

IE

Kilkenny

McCullough Mulvin Architects

Dublin

14 Henrietta Street

Cultura

IE

Dublin

Shaffrey Architects

Dublin

M9 Museum District

Cultura

IT

Venice

Sauerbruch Hutton

Berlin

Prada productive headquarter

Industry

IT

Arezzo

Canali associati s.r.l.

Parma

Musis Sacrum

Cultura

NL

Arnhem

van Dongen – Koschuch Architects and Planners.

Amsterdam

Visitor center park Vijversburg

Cultura

NL

Leeuwarden

STUDIO MAKS with the collaboration of Junya Ishigami & Ass.

Rotterdam

Silesia University’s Radio and Television department

Educación

PL

Katowice

BAAS arquitectura, Grupa 5 Architekci, Małeccy Biuro Projektowe

Barcelona, Warsaw, Katowice

Lisbon Cruise Terminal

InfraestructuraPT

Lisbon

Carrilho da Graça

Lisbon

Restoration, refurbishment of the headquarters of the order of architects of Romania. Bucharest branch

Office

RO

Bucharest

STARH – Birou de arhitectura (Florian & Iulia Stanciu)

Bucharest

Occidentului 40

Vivienda Colectiva

RO

Bucharest

ADN Birou de Arhitectura

Bucharest

Reconstruction of Museum of Contemporary Art, Belgrade

Cultura

RS

Belgrade

nooto, Dejan Todorović architect

Belgrade, Belgrade

Adaptation of the former factory Mlynica

Mixed use

SK

Bratislava

GutGut

Bratislava

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

Me gusta: Me gusta Cargando...