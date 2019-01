Madrid Design Festival 2019 [Exposiciones]

Pedro Feduchi, Ana Domínguez Siemens, José María Faernia, La Fábrica, Macarena Navarro – Reverter

Son los comisarios de las exposiciones principales del festival que tienen como sede el Centro Cultural de la Villa (debajo de la plaza de Colón)

Darro. Diseño y Arte 1959 – 1979

Lugar: Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa

Fecha: 01.02 – 10.03.2019

Comisario: Pedro Feduchi



Cuando Paco Muñoz (1925 – 2009) fundó Darro en 1959, España

comenzaba a salir del aislamiento cultural impuesto por el régimen

franquista. Los años de guerra y posguerra habían truncado los

postulados arquitectónicos del Movimiento Moderno, que había

llegado a España en los años veinte y cuyo ideario de racionalidad

proponía una vivienda económica y funcional. Darro fue uno

de los protagonistas de ese cambio durante las décadas de 1950

y 1960. Dos décadas dedicadas al diseño y al arte de vanguardia

que se revelan hoy como uno de los acontecimientos más sólidos y

trascendentales de la modernidad española.

Tras ocho años de experiencia con Casa & Jardín, una de las em-

presas de interiorismo más influyentes de Madrid, había llegado

el momento de aventurarse en el camino hacia las tendencias

del diseño industrial que buscaban un nuevo paradigma para la

vivienda. Así, con Fernando Alonso Martínez como socio, fundó

en 1959 Darro S. A cuyo objeto de negocio era «la fabricación y

almacén y venta de muebles en serie y objetos de decoración».

La tienda se presentaba como un prestigioso escaparate de las

nuevas corrientes del arte y el diseño llegadas a la capital. El local,

que hasta 1962 también funcionó como galería de arte, disponía

de un amplio sótano destinado a la exposición y venta de muebles

de producción propia diseñados por el equipo técnico de Darro

y por importantes arquitectos y artistas como Javier Carvajal,

Miguel Fisac o el Equipo 57. Una selecta colección de diseños

nórdicos y de la firma italiana Arflex completaban el ambiente de

modernidad y exclusividad.

La expansión fue rápida y, en pocos años, la empresa disponía de

puntos de venta en Sevilla, Valencia o Bilbao.

Cuidado Diseño. Artesanía española contemporánea

Lugar: Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa

Fecha: 01.02 – 10.03.2019

Comisaria de la exposición: Macarena Navarro – Reverter

En esta exposición, Madrid Design Festival quiere rendir homenaje a la artesanía contemporánea española, verdadera superviviente de todos los cambios sociales, históricos y tecnológicos dentro de nuestra cultura popular.

La combinación de diseño, funcionalidad y riqueza artística delos objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana va mucho más allá de una mera contraposición a las Bellas Artes. El talento es una cualidad indispensable para crear artesanalmente objetos bellos y duraderos, una forma poderosa de expresar algo sobre nosotros mismos y de dejar una huella indeleble en nuestro entorno. Para ello, estas creaciones deben contener una equilibradacombinación de seis elementos esenciales: cultura, herencia,excelencia, dominio del oficio, creatividad y una sólida relaciónentre el creador y el propietario del objeto.

La artesanía está cada día más cerca de la creación artísticacontemporánea. El peso histórico la posicionó como algo añejoy polvoriento, poco moderno o interesante, y algo de lo quehuir en la búsqueda del progreso. Pero hoy, artistas y creadoresla entienden como un medio sereno y honesto, con el que sesienten atraídos y cómodos. La artesanía nos vincula a un pasadosecular conectado con el contexto físico, y mucho más libre deespeculaciones teóricas. Y esto es como aire fresco.La mirada de artistas y diseñadores de todas las disciplinas sevuelve con interés y curiosidad hacia la destreza, experiencia ydedicación de los maestros artesanos, planteando posibilidadesde colaboración y generando redes profesionales. Estas redes,cada vez más frecuentes −desde el consumidor particular hastalas grandes marcas de lujo que encargan a estos pequeños talleresla producción de algunos de sus artículos − son claves para queeste conocimiento y belleza se integren en nuestro día como loque son: una importantísima manifestación cultural.

Uno de los ejes fundamentales de esta exposición es podermostrar no solo el resultado final del trabajo de los artesanos,proponiendo un recorrido por la diversidad de la producciónartesanal especialmente seleccionada para la ocasión – orfe-brería, cerámica, vidrio, textil, madera, cestería o metal –, sino lasdiferentes técnicas aplicadas en cada una de estas disciplinas yel proceso creativo que sigue cada uno de los artesanos. De estaforma, el espectador tendrá la oportunidad de conocer algunosde los mejores proyectos de artesanía que actualmente se puedenencontrar en todo el territorio español.

Comisariada por la periodista e investigadora Macarena Navarro– Reverter, autora del libroEspaña a manoy producida por LaFábrica, esta exposición cuenta con 117 piezas de 60 talleres–entre los que se cuentan Gordiola, Steve Mono, La Cartuja deSevilla, Sargadelos, o Martín Azúa– y es toda una declaración deintenciones para repensar el uso de las técnicas y materiales desiempre con la mentalidad creativa y los medios del siglo XXI.

Super–Packaging. Diseño al servicio del diseño

Lugar: Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa

Fecha: 01.02 – 10.03.2019

Comisarios: Ana Domínguez Siemens, José María Faernia y La Fábrica

Para conseguir que un diseño perdure en el tiempo, tener una

buena idea es solo el principio. Crear un producto no es tarea

fácil; tampoco lo es diseñar su embalaje. Su apariencia debe

ser reconocible para el consumidor, pero en esto, como en

tantas cosas, la estética no lo es todo. El packaging es diseño

al servicio del diseño, puesto que actúa sobre la distribución

y la comunicación de los productos e incluso modifica sus

características materiales. Desde el punto de vista disciplinar, es

una práctica compleja que participa del diseño de producto y del

diseño gráfico.

Super–Packaging propone un viaje por el pasado, el presente y el

futuro del diseño de envases y/ o embalajes. Pensada como una

experiencia lúdica para la mirada del espectador, esta muestra

transforma una sala de exposiciones en un supermercado en el

que poder analizar nuestras rutinas como consumidores a través

del diseño de packaging.

En su primera sección, la exposición se remonta al origen de

algunos de los hitos del diseño sin los que no podríamos entender

el paisaje comercial del supermercado, desde las latas y los

aerosoles a verdaderos iconos universales o locales, como la

botella de Coca – Cola o la lata de Cola – Cao.

A continuación, mostraremos el presente del packaging,

representado por algunos de los mejores estudios de diseño

de nuestro país, que exhiben las diferentes soluciones que

actualmente ofrecen a las compañías que solicitan sus servicios.

Podremos contemplar los trabajos en diversas categorías de

Botánico Estudio (Salamanca), Sidecar (País Vasco), Lacia y Juan

de la Mata (Madrid), Lavernia&Cienfuegos (Valencia), Estudio

Maba y Eduardo del Fraile (Murcia) o Cabello x Mure (Jaén).

Cada año, algunos de estos estudios son galardonados en los

premios Pentawards, los más importantes a nivel internacional

en el diseño de envases. En ellos se valora el resultado final

del proceso de diseño, incluyendo la producción, transporte,

almacenaje, logística, la venta y su uso por parte del cliente.

¿Cuál es el futuro del diseño de embalajes? El futuro del packaging

está ligado a su desaparición. Son tantos los problemas resultantes

del uso y abuso de plásticos y derivados, con los recursos

medioambientales próximos a agotarse, que la búsqueda de

diseños alternativos es de vital importancia para la industria. La

sociedad necesita envases más ligeros, fácilmente transportables,

que contribuyan a la reducción de la huella de carbono y que

además sean reciclables.

Algunos de los proyectos que presenta Super–Packaging en su

tramo final serían impensables sin del desarrollo de la tecnología.

La investigación de nuevos materiales es fundamental para

incrementar la funcionalidad del envase, ofreciendo soluciones

universales adaptadas a todo tipo de público, desde los mayores a

los más pequeños. Son ya muchos los diseñadores que proponen

nuevos modos de pensar y de hacer. Sustituir las botellas de

plástico por burbujas resistentes, comestibles y biodegradables,

proyectos de packaging fabricados con bioplásticos a partir

de residuos orgánicos o envases personalizables a gusto del

consumidor son algunos de los ejemplos que ya asoman desde el

lineal del supermercado del futuro.

Esta exposición, producida por La Fábrica y comisariada por Ana

Domínguez Siemens y José María Faerna, aspira, por un lado, a

ser un reconocimiento a los creativos que se dedican al diseño

de packaging. Por otro lado, en un intento de guiar la mirada del

público, trata de provocar una reflexión hacia algunos objetos

cotidianos que, con su apariencia, nos revelan mucho más lo que

pudiera parecer a simple vista.

