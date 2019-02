Andrew Waugh [Madrid Design Festival]

Enmarcado en las actividades de Madrid Design Festival, el próximo viernes 15 de febrero a las 19:30, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) (c/ Hortaleza 63), Andrew Waugh cofundador de Waugh Thistleton Architects, un estudio que ha estado a la vanguardia de la construcción en madera durante décadas, hará una presentación titulada “Construction Revolution”.

Waugh Thistleton Architects han sido pioneros en usos innovadores de la madera en la construcción durante décadas. MultiPly explora una forma de construcción nueva y más sostenible que aúna un material disponible de carbono negativo, como es el tulipwood estadounidense, con el diseño modular.

MultiPly, un pabellón de madera de nueve metros de altura, neutro en carbono y hecho exclusivamente con madera contralaminada (CLT: Cross Laminated Timber) de tulipwood estadounidense es una colaboración entre el estudio de arquitectura Waugh Thistleton Architects, la American Hardwood Export Council (AHEC) y ARUP.

MultiPly da respuesta a dos de los mayores retos de nuestros tiempos: la creciente necesidad de vivienda y la urgencia de combatir el cambio climático y presenta como solución, la fusión de los sistemas modulares y de los materiales de construcción sostenibles.

“El objetivo principal de este proyecto es debatir públicamente cómo los desafíos medioambientales pueden afrontarse mediante una construcción innovadora y asequible” dice Andrew Waugh, cofundador de Waugh Thistleton Architects, un estudio que ha estado a la vanguardia de la construcción en madera durante décadas. “Estamos en un punto de crisis en términos de vivienda y emisiones de CO2 y creemos que construir con un material versátil y sostenible como el tulipwood es una forma importante de abordar estos problemas”.

La vivienda modular es un método moderno de construcción que nos permite construir viviendas rápidamente, ya que la mayoría de los procesos de construcción se llevan a cabo fuera del emplazamiento. La eficiencia lograda en un entorno de fábrica nos permite ofrecer viviendas de buena calidad de manera más rápida y minimizando las molestias al vecindario.

La construcción de madera modular ofrece una manera de construir de forma más sostenible utilizando materiales renovables y energéticamente eficientes que tienen la gran ventaja de producir estructuras que actúan como almacenes de carbono durante la vida útil de un edificio.

Sobre la madera contralaminada (CLT:Cross Laminated Timber) de tulipwood

El laminado transversal o contralaminado es una técnica de ingeniería de la madera en el cual las tablas de una capa se colocan perpendicularmente a las tablas de la siguiente capa y se encolan unas capas con otras para formar paneles muy fuertes, rígidos y estables.

CLT se ha fabricado tradicionalmente con madera de coníferas. Sin embargo, AHEC y Arup llevan una década experimentando con la madera contralaminada de tulipwood estadounidense que es una frondosa de crecimiento rápido.

La investigación y los proyectos realizados han demostrado que, comparando pesos idénticos, la madera CLT de tulipwood es más fuerte que el acero y que el hormigón y que puede mecanizarse con una precisión increíblemente elevada. Esto lo hace ideal para la prefabricación y el montaje rápido, reduciendo los tiempos de construcción en torno a un 30%. El tulipwood es una frondosa económica y fácil de mecanizar, increíblemente resistente para su peso.

El uso de CLT de tulipwood significa que se pueden construir edificios de madera a gran escala sin el uso de hormigón o acero. Estas propiedades, junto con su impresionante apariencia similar al mármol, hacen del tulipwood una perfecta frondosa pionera para la construcción innovadora con madera.

Waugh Thistleton Architects es un estudio de arquitectura muy orientado a la investigación, dedicado a diseñar edificios y lugares de la más alta calidad arquitectónica y que también reconocen su impacto en el medio ambiente. El estudio pone en práctica la sostenibilidad en el sentido más amplio de la palabra, centrándose no solo en la energía en uso, sino en la energía incorporada y en la longevidad. El equipo cree firmemente que la sostenibilidad y las soluciones de diseño de primera clase deberían ser una misma cosa.

Su enfoque global se basa en los principios de reducir, reutilizar y reciclar. Procuran en todo momento producir soluciones de diseño innovadoras e imaginativas que aprovechen las tecnologías líderes; la calidad de sus edificios y

su compromiso con el uso de la madera en la construcción, les ha proporcionado una reputación internacional en arquitectura y diseño sostenible. www.waughthistleton.com

Durante más de 20 años, la American Hardwood Export Council (AHEC) ha estado a la vanguardia de la promoción de la madera en Europa, creando con éxito una marca creativa y distintiva para la madera de frondosas estadounidenses. AHEC da apoyo a proyectos de diseño creativo con el fin de mostrar el gran potencial de esta materia prima sostenible y proporcionar valiosos ejemplos de inspiración.

“Over the last 15 years we have grown to understand that by using timber we not only mitigate the environmental impact of construction but we are also able to build better, healthier buildings faster. We believe that timber buildings are not so much an option in construction.. they are the future of construction” (Andrew Waugh).