Campo Baeza Honorary Fellow de la AIA.

El arquitecto Alberto Campo Baeza ha sido elegido Honorary Fellowship de la AIA.

La AIA American Institute of Architects es una organización profesional fundada en 1857 que representa los intereses de los arquitectos norteamericanos, como el CSCA Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos lo hace en España. El AIA, Instituto Americano de Arquitectos, cuenta en la actualidad con más de 90.000 miembros. Arquitectos destacados son elegidos para formar parte del College of Fellows del Instituto con el título de FAIA.

Son Honorary Fellowship del American Institute of Architects algunos arquitectos españoles como Rafael Moneo y Juan Navarro Baldeweg, y Enrique Sobejano y Fuensanta Nieto. Y otros arquitectos europeos como Alvaro Siza y Eduardo Souto de Moura y David Chipperfield.

La ceremonia de investidura tendrá lugar el 7 de junio en el Smith Center for the Performing Arts en Las Vegas, durante la AIA Conference on Architecture 2019 que se desarrollará allí en esos días.

La AIA American Institute of Architects es una organización profesional fundada en 1857 que representa los intereses de los arquitectos norteamericanos, como el CSCA Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos lo hace en España. El AIA cuenta en la actualidad con más de 90.000 miembros. Arquitectos destacados son elegidos para formar parte del College of Fellows del Instituto con el título de FAIA.

Alberto Campo Baeza es Catedrático de Proyectos de la Escuela TS de Arquitectura de Madrid desde 1986 y es uno de los más prestigiosos arquitectos, reconocido fuera y dentro de nuestro país. Ha sido profesor en la ETH de Zurich, la EPFL de Lausanne y en la Escuela de Arquitectura de Penn University en Philadelphia, y en la CUA en Washington. Además de muchas otras Escuelas de Arquitectura de todo el mundo.

Su obra más conocida es la Caja de Granada por la que recibió entre otros el Premio Torroja. Ha construido obras en todo el mundo como la Olnick Spanu House en Nueva York o una Guardería para Benetton en Venecia. También en Granada el MA Museo de la Memoria de Andalucía y en Zamora la sede del Consultivo de la Junta de Castilla y León que recibió el International Award Architecture in Stone en Verona.

Su obra ha sido expuesta en sitios tan emblemáticos como la Basílica de Palladio en Vicenza, la Basílica de Santa Irene en Estambul, el Crown Hall de Mies Van der Rohe en Chicago, el Urban Center de Nueva York y en el MAXXI de Roma. Y en la American Academy of Arts and Letters en Nueva York, y en muchos otros lugares.

Ha recibido premios tan importantes como la Tessenow Gold Medal en Hamburgo o el Arnold Brunner de la American Academy of Arts and Letters en Nueva York. Es Fellowship del RIBA de Londres. Y en 2018, le han nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad CEU San Pablo, y le han concedido el premio Attolini en México, y el Piranesi en Roma.

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

Me gusta: Me gusta Cargando...