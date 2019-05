Belen Hermida, la nueva decana del COAM

Belén Hermida, ha sido elegida por los colegiados del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid como la nueva decena para el nuevo periodo de gobierno.

Las elecciones para la junta de gobierno del colegio se celebraron ayer, la novedad este año es que la junta pasa de tener un periodo de 4 años a 3 con posibilidad de reelección.

Hermida, que lideraba la candidatura ‘Somos COAM’, ha conseguido imponerse con un 41% de los votos a Fernando Landecho, que encabezaba la candidatura ‘Nuevo COAM’ y a Eugenio Eguinaga, al frente de ‘Renovación COAM’.

Unas elecciones colegiales en las que han participado 1.843 arquitectos – de los 10.000 colegiados madrileños– y que ha registrado una votación telemática del 73% que han servido, además de para elegir al nuevo decano que sustituirá en el cargo a José María Ezquiaga por un periodo de tres años prorrogable otros tres, para conformar nuevas juntas de gobierno y de representantes del COAM.

Arquitecta, pintora y profesora universitaria, Belén Hermida es Master of Architecture, Massachusetts Institute of Technology, MIT, EE.UU. (1988) y Artium Baccalaureate cum laude in Studio Art and Architecture, Wellesley College, EE.UU. (1986).

Desde 1988 ejerce la profesión de arquitecto en solitario y en colaboración con otros profesionales, dentro y fuera de España, destacando su colaboración con Rafael Moneo (1989-2007) que le ha permitido trabajar con clientes significativos del sector público y privado, en concursos y proyectos de alto y bajo presupuesto, nacionales e internacionales, de equipamiento, obra y urbanización. Desde 2013 es miembro electo de la Junta de Representantes del COAM. Desde 2015 es Patrono de la Fundación Arquitectura COAM y asambleísta en el CSCAE.

Desde 2005 y en paralelo a su actividad profesional, desarrolla su actividad docente en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo, donde imparte Proyectos Arquitectónicos y forma parte del grupo de investigación Re-Thinking Cities. Ha coordinado el Programa Bilingüe de Arquitectura (2008-2017) y desde 2013 es co-directora del [MUID] Master in Urban Interior Design: Public Spaces in Contemporary Cities impartido por el Politécnico de Milán, donde también ha sido profesora invitada.

A Belén, ecabezaba la lista SOMOS COAM, una candidatura surgida de la union de los grupos RESET COAM y ACTIVO COAM. Le acompaña un equipo formado por:

DECANO BELEN HERMIDA RODRIGUEZ

VICEDECANO IGNACIO LUENGO ALVAREZ-SANTULLANO

SECRETARIO MARIA ANTON BARCO

TESORERO JUAN CUETO PUERTAS

VOCAL 1º ALVARO SOTO AGUIRRE

VOCAL 2º TERESA SANCHEZ DE LERIN GARCIA-OVIES

VOCAL 3º FRANCISCO JOSE DOMOUSO DE ALBA

VOCAL 4º EVA HURTADO TORAN

VOCAL 5º ISRAEL ALBA RAMIS

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

Me gusta: Me gusta Cargando...