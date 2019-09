Valencia Capital Mundial del Diseño 2022

Breaking news!, terminamos la tarde con una gran noticia, la ciudad de Valencia ha sido finalmente la elegida para ser la capital mundial del diseño 2022.

La organización mundial del diseño, ha anunciado el veredicto, enfatizando el legado histórico de la ciudad con el Diseño, y por ser un ejemplo a seguir del uso efectivo y estratégico del diseño en una ciudad y el desarrollo de sus políticas publicas y el impacto en la industria.

Valencia es la octava ciudad en tener la designación, siguiendo la estela de Torino, Mexico, Helsinki, Seul, Taipei, Cape Town y Lile.

Luisa Boccietto, presidenta del comité de selección menciono

“Valencia’s bid, articulated a compelling proposal that clearly demonstrates the effective application of Mediterranean design, of design for change and design as a key reference point to improve citizen’s quality of life.”

La Capital Mundial del Diseño es un título otorgado bianualmente celebrando ciudades que usan el diseño para mejorar la vida economica, social y cultural. Las designaciones previas incluyen Torino (2008), Seoul (2010), Helsinki (2012), Cape Town (2014), y Taipei (2016), Mexico City (2018) actualmente lo tiene y Lille Metropole tendrá el titulo en 2020.

Esta es una gran noticia para el diseño en España y especialmente en la capital del diseño española Valencia!!!!

ENHORABUENA!!!

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...