Pensar la Bauhaus / Construir la Bauhaus

Ciclo de conferencias en torno a la Bauhaus en el Pabellón Mies van der Rohe, 7 y 8 de octubre de 201

9Guiding Architects, asociación internacional de visitas de arquitectura, invita, junto con la Fundació Mies van der Rohe y la Oficina Nacional Alemana de Turismo, al ciclo de conferencias El Centenario de laBauhaus -Viajes de ida y vuelta: Una invitación al diálogo que tendrá lugar en el Pabellón Mies van der Rohede Barcelona los días 7 y 8 de octubre de 2019, a las 18:30 horas.

Durante dos días, el evento, concebido con motivo del centenario de la Bauhaus, busca transmitir conocimientos e intercambiar ideas entre Alemania y España sobre el legado de la legendaria escuela. El ciclo de conferencias se complementará con un viaje por las ciudades alemanas de Weimar, Dessau y Berlín, claves para conocer el legado de la Bauhaus,prevista para la primavera de 2020.

Entre los ponentes invitados, se encuentran los autores de la ampliación del Archivo de la Bauhaus en Berlín y del nuevo Museode la Bauhausen Dessau, Volker Staab y Addenda Architects (González-Hinz-Zabala), que presentarán sus respectivos proyectos el 8 de octubre bajo el lema “Construir la Bauhaus”.

El fotógrafo y teórico de arquitectura Carsten Krohn de Berlín y la catalanaCarolina Beatriz García Estévez, arquitecta y profesora de teoría e historia de la arquitectura, serán los ponentesel 7 de octubre. En esta ocasión, titulada “Pensar la Bauhaus”, Krohn hablará sobre “el Mies desconocido”, mientras que García Estévez expondrá las influencias literarias y visuales de Rainer Maria Rilke y Paul Klee en la obra de Mies van der Rohe.Las conferencias se celebrarán en inglés. En ambos días, Thomas M. Krüger, cofundador berlinés de Guiding Architects, introducirá la sesión y presentará a los ponentes.

La asistencia es gratuita, coninscripción previa a través de Eventbrite en el enlace

https://monday7oct.eventbrite.es (07/10)

https://tuesday8oct.eventbrite.es (08/10)

PROGRAMA07/10 -“Pensar la Bauhaus”

18:30 Registro asistentes

18:45Bienveniday breve introducción por Thomas Krüger-Guiding Architects

19:00Conferencia Carolina Beatriz García Estévez: “Unveiled Mimesis: Rilke, Klee and Mies on the Search for Origins”

19:40ConferenciaCarsten Krohn: “The Unknown Mies”

20:20Mesa redonda, moderadapor Ariadna Perich

20:50Preguntas

21:00 Final del evento

PROGRAMA08/10 -“Construirla Bauhaus”

18:30 Registro asistentes

18:45Bienveniday breve introducción por Thomas Krüger -Guiding Architects

19:00Conferencia Volker Staab: Ampliación del Archivo de la Bauhaus Berlín

19:40ConferenciaAddenda Architects: Nuevo Museo de la BauhausDessau

20:20Mesa redonda, moderadapor Ariadna Perich

20:50Preguntas

21:00 Final del evento