Frame Awards 2020

Como cada año, la revista Frame hace publica su lista de participates a participar en las diversas categorías de uno de los premios mas interesantes.

Este año 1076 participantes contendían para estar en la lista, la convocatoria buscaba la innovación en el sentido mas amplio de la palabra y que represente el futuro del diseño interior.

40 jueces entre ellos: Aēsop’s creative director Marsha Meredith, Google hardware design vice president Ivy Ross, Space10 co-founder and managing director Kaave Pour, Heineken global director of health Herbert Schilthuis and Patrick Schumacher, principal of Zaha Hadid Architects.

Dejarán terminando la lista de finalistas el dia 12 de Diciembre, dia en que se abre la votación popular para definir a los ganadores el 20 de febrero de 2020, que se celebrará en Amsterdam. en las 36 categorías.

puedes echar un ojo aquí a la lista

https://www.frameawards.com/longlist