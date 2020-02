Diseño Expo Libros Mutantes [Concurso]

Se busca proyecto de diseño inteligente y sostenible para la

10ª edición de Libros Mutantes

Del 30 de enero al 8 de marzo está abierta Libros de Patio 2020, la convocatoria

de La Casa Encendida para el diseño y la realización del mobiliario de

la feria editorial más experimental del panorama internacional

Descarga las bases https://www.lacasaencendida.es/convocatorias/muebles-patio/muebles-patio-2020-10933

La Casa Encendida organiza, del 24 al 26 de abril, la décima edición de Libros Mutantes Art Book Fair, una feria que desde 2010 reúne lo más experimental del panorama editorial internacional: libros de arte, fanzines, fotolibros, revistas, así como una programación continua de charlas, exposiciones, poesía, tecnología, intervenciones y música.

La convocatoria Muebles de Patio 2020 está abierta a la presentación de proyectos para el diseño y la realización del mobiliario de la feria. Premia un proyecto que incluya mobiliario fácil de desmontar y mover, de diseño inteligente y sostenible. Se concede un premio único de 2.500 euros y, debido, a los costes derivados del transporte, tienen preferencia los proyectos de creadores radicados en Madrid.

Quién puede participar

Pueden participar autores de nacionalidad española o extranjera mayores de edad.

Fechas

El plazo de presentación de proyectos es del 30 de enero de 2020 al 8 de marzo de 2020 a las a las 23:59 h (GMT+1). No se aceptará ningún envío fuera de plazo.

Premios

Se concede un único premio de 2.500 euros. Este importe incluye la producción y todos los gastos derivados de la adquisición del material requerido y del alquiler de estructuras, así como del transporte, elaboración e instalación del mobiliario, además de los honorarios por el diseño y ejecución del proyecto.

Debido a los costes derivados del transporte, tienen preferencia los proyectos de creadores radicados en Madrid que privilegien los llamados circuitos cortos en cuanto a la procedencia de los materiales y la ejecución del proyecto.

Requisitos del proyecto

Los candidatos deben remitir un dossier de la propuesta que incluya la siguiente información:

-CV resumido del creador o colectivo.

-Resumen de la propuesta.

-Diseño y propuesta gráfica.

-Distribución del espacio a partir de los planos suministrados.

-Descripción de los materiales utilizados y del proceso de producción y transporte de los materiales.

-Justificación de la adecuación del proyecto a los criterios de la convocatoria (sostenibilidad, reciclaje, eficiencia, circuitos cortos, diseño inteligente).

-Distribución provisional del presupuesto.

-Calendario de producción y disponibilidad.

-El proyecto debe incluir un total de 36 stands que deben compartir un mismo espacio: el Patio Central de La Casa Encendida.

-Cada stand tiene que disponer de una superficie horizontal de exposición aproximada de 150 x 75 cm (1,125 m2).

-Los stands deben estar complementados con soportes que permitan colgar o colocar elementos (pósters, libros, etc.) en posición vertical.

-Cada stand debe ir acompañado de dos asientos (taburetes o bancos).

-Los stands u otros elementos compartidos deben dotar de espacio de almacenamiento a los editores (cajas, mochilas, abrigos, etc).

-El mobiliario tiene que permitir al público que acuda a la feria consultar las distintas publicaciones de manera cómoda y circular con fluidez por todo el espacio. Asimismo, las propuestas deben contemplar la accesibilidad para individuos con movilidad reducida: los pasillos deben tener al menos 1,5 metros de ancho. En la medida de lo posible, los stands tienen que estar repartidos de manera circular, aprovechando las paredes.

-El mobiliario tiene que ser fácil de desmontar y mover.

-El proyecto debe contemplar la inclusión de un espacio destinado a un escenario (no es necesario diseñar el escenario, ya que viene dado por La Casa Encendida) y de una zona destinada al público.

-El escenario debe contar con algún elemento (mesa / atril) que establezca una continuidad estética con el espacio del patio.

-Se valora la inclusión de elementos en un espacio adicional, en la segunda planta. Dicho espacio cuenta con mobiliario (sillas y mesas) pero hay que dotarlo de elementos decorativos que establezcan una continuidad estética con el espacio del patio. Dicha sala tiene un tamaño de 238 m2 y alberga otros 36 stands.

-La convocatoria valora la consideración de los siguientes criterios:

Sostenibilidad.

Reciclaje o reutilización de materiales.

Do it Yourself.

Procedimientos manuales.

Diseño inteligente.

Origen de los materiales.

-El creador o colectivo seleccionado se hará cargo del diseño, producción, transporte, montaje y desmontaje del mobiliario en La Casa Encendida.

-Una vez finalizada la feria, las piezas producidas pasarán a ser propiedad del titular del proyecto ganador, que puede disponer de ellos libremente para los fines que considere convenientes. Se valora su posible reutilización para alargar su ciclo de vida.

Jurado

Todas las solicitudes serán valoradas por un jurado formado por miembros de Libros Mutantes y de La Casa Encendida y deben ser aprobados por el departamento de Medio Ambiente de La Casa Encendida.

Libros Mutantes y La Casa Encendida se reservan el derecho de declarar el premio desierto.

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

