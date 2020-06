DEP Christo

A los 84 años, el artista conocido como Christo (Christo Vladimirov Javacheff) ha muerto de causas naturales el día de hoy 31 de Mayo 2020 en la ciudad de Nueva York.

Echaremos de menos a uno de los grandes artistas del siglo XX-XXI

Christo nació el 13 de junio de 1935 en Gabrovo, Bulgaria. Dejó Bulgaria en 1957, primero a Praga, Checoslovaquia, y luego escapó a Viena, Austria, luego se mudó a Ginebra, Suiza. En 1958, Christo fue a París, donde conoció a Jeanne-Claude Denat de Guillebon, no solo su esposa sino su compañera de vida en la creación de obras de arte ambientales monumentales. Jeanne-Claude falleció el 18 de noviembre de 2009. Christo vivió en la ciudad de Nueva York durante 56 años.

Desde los primeros objetos envueltos hasta proyectos monumentales al aire libre, las obras de arte de Christo y Jeanne-Claude trascendieron los límites tradicionales de la pintura, la escultura y la arquitectura. Algunos de sus trabajos incluyeron Wrapped Coast, Little Bay en Sydney, Australia (1968–69), Valley Curtain en Colorado (1970–72), Running Fence en California (1972–76), Surunded Islands en Miami (1980–83), The Pont Neuf Wrapped in Paris (1975–85), The Umbrellas in Japan and California (1984–91), Wrapped Reichstag in Berlin (1972–95), The Gates in New York’s Central Park (1979–2005), The Floating Piers en el lago Iseo de Italia (2014–16) y The London Mastaba en el lago Serpentine de Londres (2016–18).

La obra de arte temporal de Christo en París, Francia, titulada L’Arc de Triomphe, Wrapped (Proyecto para París, Place de l’Étoile), está programada para el 18 de septiembre al 3 de octubre de 2021. Además, una gran exposición en el Centro Georges Pompidou sobre el trabajo y el tiempo de Christo y Jeanne-Claude en París estará a la vista este año, del 1 de julio al 19 de octubre de 2020.

En una carta de 1958, Christo escribió: “La belleza, la ciencia y el arte siempre triunfarán”. Mantenemos esas palabras de cerca hoy.









Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

