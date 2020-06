‘Moving Skip Rope’ (photograph) by Harold Edgerton, 1952 (E.565-1997)

Se agradece en estos tiempos de sobreinformación monotemática, encontrar joyas como esta: El museo británico Victoria and Albert Museum dedicado principalmente a las artes decorativas y el diseño ha creado un blog (o mejor dicho, una sección de su blog ya existente) denominado Los Objetos de la Pandemia, en él los comisarios de la institución escriben pequeñas entradas casi a diario sobre la relación de un objeto particular y una perspectiva relacionando con la pandemia (y de paso también con la interminable colección del museo).

Así entonces, el rollo del papel de baño, google maps, la cuerda para saltar o la omnipresente mascarilla reciben un tratamiento académico y comisarial.

Los posts cortos pero nada frívolos, son muy interesantes y ofrecen contenido bien razonado y argumentado, lo que esperarías de una institución como V&A.

http://www.vam.ac.uk/blog/pandemic-objects

Google Street View image of Half Dome, Yosemite National Park, US, which was closed to the public on 20 March. Image credit: Ella Kilgallon

Etching, Le Vedute di Roma (The Views of Rome), by Giovanni Battista Piranesi, 1762, Rome, Italy. Museum no. CAI.920. © Victoria and Albert Museum, London

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

