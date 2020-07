Parlamento Europeo [Concurso]

El Parlamento Europeo ha lanzado un concurso para la renovación de su sede en Bruselas. Organizado de acuerdo con el Reglamento Estándar de la UNESCO para Concursos Internacionales de Arquitectura y Urbanismo y las recomendaciones de mejores prácticas de la UIA (Unión Internacional de Arquitectos), esta más que interesante competición cuenta con un total de 400.000 euros en premios. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 9 de julio de 2020 a las 16:00 horas (hora de Bruselas). Más información en este enlace. Más información en este enlace.

El jurado arquitectónico está formado por (entre ellos el 100% de las mujeres vivas con pritzker)

• Prof. Marilyne Andersen, Physicist and Environmental specialist, Lausanne, Switzerland

• Kristiaan Borret, Urban Planner, BouwMeester Architect of the Brussels-Capital Region

• Manuelle Gautrand, Architect, Paris, France

• Dorte Mandrup, Architect, Copenhagen, Denmark

• Carme Pigem, Architect, Olot, Spain

• Kazuyo Sejima, Architect, Tokyo, Japan

• Dimitri Tenezakis, Architect, Head of Luxembourg and Strasbourg Major Construction Projects Unit – DG INLO – European Parliament

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

