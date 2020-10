Foster en la reunion de Alcaldes de las Naciones Unidas

Esta semana se celebró el primer foro de alcaldes de las Naciones Unidas, una plataforma donde los alcaldes presentan su experiencia gestionando la pandemia del COVID-19 y otros retos actuales que las ciudeades contemporáneas están enfrentando.

Como keynote speaker invitaron a Lord Norman Foster quien aprovechó la ocasión para dar una vision de futuro de las ciudades donde la sostenibilidad y el menor uso del coche juegan un papel fundamental.

Desde la introducción de espacios públicos temporales donde las personas pueden caminar o andar en bicicleta mientras practican distanciamientos sociales, experimentar con nuevos

medios de transporte público, hasta descarbonizar los sistemas de calefacción, el discurso de Norman Foster al foro delineó cómo la pandemia actual puede ser

vista como una oportunidad para los alcaldes y otros líderes cívicos en todo el mundo.

Norman Foster, Fundador y Presidente Ejecutivo de Foster + Partners, dijo: “Muchos han cuestionado el impacto que la pandemia tendrá en las ciudades. Se han planteado importantes

cuestiones sobre su futuro y como arquitecto y urbanista me siento honrado de haber tenido esta oportunidad de dirigirme a alcaldes y líderes cívicos de todo el mundo como parte de esta importante iniciativa de las Naciones Unidas”.

Hablando de cómo es “vital que los alcaldes lideren el debate público sobre cómo las ciudades pueden ser remoldeadas en lugares más verdes, saludables y más vivibles”,

elogió la iniciativa, instando a los líderes cívicos a estar “a la vanguardia del cambio”. Su discurso ilustró los desafíos y oportunidades tanto a escala urbana como a nivel de edificios individuales con

“principios sostenibles conectados a ellos”. Continuó mostrando cómo no se trata de “tendencias” novedosas, sino movimientos que ya han tenido lugar en ciudades de todo el mundo.

“Las ciudades son el futuro, estadísticamente más hoy que nunca. Los centros urbanos tendrán el potencial de ser más silenciosos, más limpios, más seguros, más saludables y vitalmente, si

se aprovecha la oportunidad, de ser más ecológicos” _Norman Foster.

las 41 ciudades representadas desde todos los puntos del planeta adivina mi estimado lector, cuantas españolas había en la conferencia?????

exacto!!! la respuesta correcta es NINGUNA, que vergüenza.

Giuseppe Sala, Mayor of Milan, Italy

Abdulah Skaka, Mayor of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Jan Vapaavuori, Mayor of Helsinki, Finland

Remigijus Šimašius, Mayor of Vilnius, Lithuania

Gergely Karácsony, Mayor of Budapest, Hungary

Jānis Vilnītis, Chairman of the Liepāja City Council, Latvia

Viktoria Mozgacheva, Deputy Mayor of Bishkek, Kyrgyzstan

Konstantin Georgieski, Mayor of Ohrid, Republic North Macedonia

Conxita Marsol Riart, Mayor of Andorra la Vella, Andorra

Peter Danielsson, Mayor of Helsingborg, Sweden

Hazel Chu, Lord Mayor of Dublin, Ireland

Erion Veliaj, Mayor of Tirana, Albania

Kostas Bakoyannis, Mayor of Athens, Greece

Hayk Marutyan, Mayor of Yerevan, Armenia

Maia Bitadze, Deputy Mayor of Tbilisi, Georgia

Fleur Hassan-Nahoum, Deputy Mayor of Jerusalem, Israel

Vitali Klitschko, Mayor of Kyiv, Ukraine

Jahongir Ortiqkhojaev, Mayor of Tashkent, Uzbekistan

Zdeněk Hřib, Mayor of Prague, Czech Republic

Nina Abrahamczik, Vienna City Council, Austria

Martin Horn, Mayor of Freiburg, Germany

Morten Wolden, Chief Executive of Trondheim, Norway

Marcin Krupa, Mayor of Katowice, Poland

Kishwar Shamirov, Mayor of Khorog, Tajikistan

Carlos Carreiras, Mayor of Cascais, Portugal

Tomaso Rossini, Captain of the Castle, San Marino

Zoran Radojičić, Mayor of Belgrade, Serbia

Lucia Štasselová, Deputy Mayor of Bratislava, Slovakia

Gregor Macedoni, Mayor of Novo mesto, Slovenia

Alec von Graffenried, Mayor of Berne, Switzerland

Dagur B. Eggertsson, Mayor of Reykjavík, Iceland

Susan Aitken, Leader of Glasgow City Council, United Kingdom

Ilsur Metshin, Mayor of Kazan, Russian Federation

Ion Ceban, Mayor of Chișinău, Moldova

Andres Jaadla, Vice Mayor of Rakvere, Estonia

Pierre Hurmic, Mayor of Bordeaux, France

Bill Peduto, Mayor of Pittsburgh, USA

Lisa Helps, Mayor of Victoria, Canada

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...