Alejandro Aravena Presidente del jurado de los premios Pritzker

La organización del premio Pritzker ha anunciado el nombramiento de Alejandro Aravena como presidente del jurado para la 43° edición del premio del 2021.

Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker 2016, es el fundador y Director Ejecutivo de ELEMENTAL. Su trabajo se enfoca en el interés público y el impacto social, con proyectos que se enfocan en vivienda, espacio público, infraestructura y transporte. Comprometido con la sociedad, su arquitectura responde a necesidades sociales, humanitarias y económicas. Galardonado con el Premio ULI JC Nichols 2019, el Premio RIBA Charles Jencks 2018 y siendo el primer arquitecto en recibir el Premio a la Sostenibilidad de Gotemburgo en 2017, Aravena también fue Comisario de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2016 y fue miembro del Jurado del Premio Pritzker de 2009 a 2015. Radicado en Santiago, Chile, preside la Cátedra ELEMENTAL Copec en la Universidad Católica de Chile, es ex profesor invitado en la Harvard Graduate School of Design (2000 y 2005), y ha sido profesor en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia (2005).

“Históricamente, la arquitectura ha consistido en crear alternativas innovadoras e imaginar posibilidades, pero también está íntimamente conectada con la sociedad. Como jurados, nuestra tarea es, en primer lugar, ser sensibles a las cuestiones que a la sociedad le gustaría que abordara la profesión arquitectónica e identificar a los arquitectos que están tratando de utilizar el conocimiento de la disciplina para traducir esas preguntas en proyectos […] honrado de unirme a este esfuerzo grupal destinado a mejorar la calidad del entorno construido” _Alejandro Aravena

Tom Pritzker, presidente de la Fundación Hyatt, patrocinadora del premio, dijo:

“a lo largo de la historia del premio, siempre hemos confiado en la diversidad, la experiencia y la posición de los miembros del jurado para interpretar el papel en evolución de la arquitectura, ya que responde a las necesidades cambiantes de la comunidad, el medio ambiente y la tecnología. Nos complace dar la bienvenida nuevamente a Alejandro Aravena, y en una capacidad renovada ya que trae consigo un nuevo modelo de liderazgo para dirigir nuestro estimado jurado independiente e internacional […] Asimismo, estamos encantados de trabajar con Manuela Lucá-Dazio en esta nueva temporada mientras continuamos nuestro privilegio de honrar a los arquitectos que han impresionado a la industria a través del arte de la arquitectura y su servicio a la humanidad”.

Además, también se ha designado a Manuela Lucá-Dazio, directora ejecutiva del Departamento de Artes Visuales y Arquitectura de La Biennale di Venezia, como asesora del premio y próxima directora ejecutiva, reemplazará a Martha Thorne el próximo marzo 2021 después del anuncio del premio Pritzker de ese año.

La nueva asesora del Premio y próxima Directora Ejecutiva, Manuela Lucá-Dazio, ha estado gestionando exposiciones de arquitectura y arte con distinguidos curadores, arquitectos, artistas y críticos desde 2009. Tiene un Ph.D. en Historia de la Arquitectura de la Universidad de Roma-Chieti, Italia, y vive en París, Francia. “Es para mí un enorme honor convertirme en la próxima Directora Ejecutiva del Premio Pritzker de Arquitectura, referente imprescindible en el mundo de la arquitectura, y más en un momento histórico tan clave para el discurso y la práctica arquitectónica” afirma Manuela Lucá- Dazio.

Martha Thorne, ha ejercido como Directora ejecutiva del premio durante los últimos 15 años, y pasará a ser un asesora del Premio, continuando con su puesto como Decana del School of Architecture and Design del ie University, asi como facilitadora de concursos internacionales de arquitectura.

“We are incredibly grateful for the long and impactful tenure of Martha’s service to the Prize, as she has infused the utmost diplomacy and discretion within her role while bringing to the fore, especially in the composition of jury members, the overdue merit of women in the field of architecture,” states Mr. Pritzker.

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

