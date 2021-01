los 10 finalistas internacionales para la estación de Chamartin en Madrid

La remodelación de la estación del norte de Madrid, conocida como Chamartín es el objeto de un concurso internacional que esta semana ha anunciado a los 10 finalistas,

Sin duda uno de los grandes concursos de la ciudad de Madrid (y diría del país en estos momentos)

Los finalistas por orden de puntuación en la primera fase de selección donde se valoraba la solvencia técnica, económica y profesional son:

UNStudio con b720 RSHP con Luis Vidal Souto de Moura con Francisco Mangado y José María Ezquiaga Grimshaw con Carlos Rubio AECOM Zaha Hadid Architects BIG con IDOM Foster+Partners con Junquera Arquitectos Benthem Crouwel Architects Estudio Herreros con GMP

La selección final, se hará previsiblemente a finales de marzo.

Una vez presenten sus proyectos, será un jurado el que evaluará los diseños y las ofertas técnicas que se presenten, cuya valoración representará el 90% de la puntuación final, mientras que el 10% restante estará relacionado con la oferta económica.

Este jurado estará compuesto por miembros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Adif y Adif Alta Velocidad, Distrito Castellana Norte (DCN), la Administración local y autonómica y colegios profesionales.

La selección del diseño ganador se producirá previsiblemente a finales del tercer trimestre del año 2021. Posteriormente, el equipo adjudicatario contará con un plazo de 72 meses para ejecutar las actuaciones previstas en el contrato.

Fases

En una primera fase, Adif contratará, por un importe máximo de 4,6 millones de euros, la redacción de los anteproyectos necesarios para planificar toda la actuación ferroviaria y la edificabilidad terciaria (oficinas) del ámbito urbanístico.

En una segunda etapa, Adif AV podrá encargar, mediante contratos específicos por hasta un importe máximo de 24,8 millones de euros, la elaboración de los todos los proyectos que se deriven de la planificación realizada en la primera etapa, según las condiciones económicas y técnicas establecidas en los pliegos de la licitación.

El equipo seleccionado deberá diseñar una nueva terminal de acceso a los andenes en la cabecera norte de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, con sus usos urbanísticos asociados al ferroviario (servicios al viajero, oficinas ferroviarias de Adif y Adif AV y aparcamientos) y sus correspondientes zonas de acceso rodado y peatonal.

Con esta remodelación, Adif pretende adaptar la estación, cuyo actual diseño data de 1975, a las nuevas necesidades de movilidad y convertirla no solo en un nuevo ‘hub’ de transportes, sino “en un referente en materia de sostenibilidad y en un nuevo icono de la capital y su vida social y económica”.

A la licitation de 4.6 millones de euros en una primera fase y un presupuesto máximo de 24 Millones, se presentaron 18 propuestas

1.- UTE ESTEYCO-UNStudio-b720 ARQUITECTURA SLP

2.- UTE TECNICA Y PROYECTOS, S.A. – GRIMSHAW ARCHITECTS LLP-RUBIO ARQUITECTURA SLP

3.- UTE RSHP-LUIS VIDAL ARQUITECTOS-FHECOR-CFC-AUDINGINTRAESA

4.- UTE IDOM CONSULTING ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. – BIG-AREP

5.- UTE WSP SPAIN – APIA SAU-SAITEC SA-SOUTO MOURA-ARQUITECTOS, SA-MANGADO Y ASOCIADOS, SL-EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO SL

6.- AECOM INOCSA, SLU

7.- UTE ESTUDIO HERREROS-GMP-EPTISA-BAC-DRESO

8.- UTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SLU-PERKINS+WILL UK LTD SANABRIA&PLANAS-GALLEGO ARQUITECTOS SLP-GRANT THORNTON SLP

9.- UTE INGEROPCONSEIL ET INGENIERIE (ICI)- INGEROP T3, SLU-ARCHITECTURE MEETSENGINEERING SL-SISTEMAS GLOBALES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SL ARQUIVIR ARQUITECTOS, SL

10.- UTE FOSTER+PARTNERS LIMITED-SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, SA-OVE ARUP ANDPARTNERS SAU- JUNQUERA ARQUITECTOS, SLP

11.- UTE MIRALLES TAGLIABUE EMBT, SLP-PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES,SA-SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. – BOD ARQUITECTURA E INGENIERIA, SA

12.- INGENHOVEN ARCHITECTS GMBH

13.- UTE ARCADIS ESPAÑA, DESIGN & CONSULTANCY, SL-CRUZ Y ORTIZ ARQUITECTOS, SLP 14.- UTE OFFICE OF ARCHITECTURE IN BARCELONA, SLP-SETEC TPI- ARENAS & ASOCIADOS INGENIERIA DE DISEÑO, SLP

15.- UTE GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SA-BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS – C. ANDRES & Ll. MASIA SLP- INSE RAIL, SL- PROMO ASSESSORS CONSULTORES, SA

16.- UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL-INES INGENIEROS CONSULTORES, SL-NEXO ARQUITECTURA, SLP-OMA INTERNACIONAL B.V.

17.- UTE AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. – ZAHA HADID ARCHITECTS – ITALFERR SPA (por correo)

18.- UTE SKIDMORE, OWINGS & MERRILL, LLP(SOM) -TEC-CUATRO, S.A.-AVA ARQUITECTURA TÉCNICA Y GESTIÓN, S.L. (RAFAEL DE LA HOZ)

