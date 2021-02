Renazca: La renovación de azca por Diller Scofidio + Renfro, Gustafson Porter + Bowman y B720 Fermin Vazquez arquitectos

RENAZCA ya tiene el proyecto ganador que hará de AZCA una zona más accesible, sostenible e integrada con su entorno

· La zona de AZCA se transformará en un espacio más conectado, abierto y seguro bajo el paraguas de la sostenibilidad y de diversos elementos innovadores, así como zonas culturales y de ocio.

· Diller Scofidio + Renfro (arquitectos), Gustafson Porter + Bowman (paisajistas) y B720 Fermín Vázquez Arquitectos forman el proyecto ganador, autores de obras de fama mundial como el High Line de Nueva York y el Parque Zaryadye de Moscú.

· Una gran pradera verde es el corazón de un proyecto que prima la sostenibilidad, apoyándose de forma mayoritaria en elementos naturales. Se mejoran las conexiones para abrir AZCA a la ciudad y fomentar su uso y disfrute diario.

· RENAZCA es una iniciativa privada formada por MERLIN Properties, GMP, Alba Patrimonio Inmobiliario (ALBA) y Monthisa, y próximamente se sumarán nuevas incorporaciones entre la que se encuentra El Corte Inglés. Estas empresas se han unido por un interés público, con el objetivo de regenerar y mejorar el espacio público de AZCA.

RENAZCA, la sociedad compuesta por empresas propietarias de edificios en AZCA, ya ha elegido el proyecto a partir del cual se llevará a cabo la transformación integral de la zona y que supondrá su regeneración urbana, económica y social.

Se trata de la visión presentada por el equipo liderado por los estudios: Diller Scofidio + Renfro (arquitectos), Gustafson Porter + Bowman (paisajistas) y B720 Fermín Vázquez Arquitectos. Son autores de proyectos tan emblemáticos como el High Line de Nueva York y el Parque Zaryadye de Moscú. Además de estos profesionales, el equipo cuenta con colaboradores especialistas en áreas como la sostenibilidad, estructuras, iluminación y flujos urbanos. Los participantes del equipo multidisciplinar tienen una dilatada experiencia en la creación de espacios urbanos innovadores de gran reconocimiento nacional e internacional.

El proyecto responde de una manera global a las necesidades y problemáticas de la compleja zona, atendiendo a los requisitos solicitados por RENAZCA. Se incorporará también la aportación ciudadana y la de los comerciantes de la zona. Todo ello, con el objetivo común de hacer de este lugar un referente de la ciudad del futuro enfatizando el protagonismo de la sostenibilidad, la accesibilidad y las zonas verdes y abiertas.

El proyecto ganador

Este proyecto convertirá la zona de AZCA en un espacio más conectado, abierto y accesible bajo el paraguas de la sostenibilidad, creando un ecosistema urbano de gran biodiversidad formado por especies vegetales autóctonas, recuperando antiguos cauces fluviales que mezclan sistemas de captación y almacenaje de agua de la lluvia para riego y fuentes.

En el corazón de la supermanzana, se despliega una gran pradera verde capaz de albergar actividades al aire libre a las que podrán asistir entre 200 y 10.000 personas.

Como parte de la estrategia para promover la biodiversidad en el lugar, se pretende replicar las tipologías vegetales existentes en la región de Madrid, plantando especies autóctonas y creando nuevos hábitats urbanos que promuevan la convivencia humana con especies de flora y fauna propias de la región. Por otro lado, la captación de agua de lluvia, canalizada mediante fuentes y juegos de agua -que rescatan el cauce de un río preexistente anterior a la construcción de AZCA y que atravesaba la súper manzana- permite almacenar dicha agua con la finalidad de autoabastecer el consumo para riego y fuentes. Algunas de las fuentes pueden vaciarse a los contenedores de agua para dar paso a escenarios de conciertos y otros usos.

AZCA será un referente para el espacio público de la ciudad, una zona más acogedora, segura y llena de vida en la que se pueda disfrutar de actividades de ocio y culturales durante todo el año. En este sentido, el proyecto propone incorporar un mercado de productos frescos, un parque infantil, una biblioteca al aire libre, un jardín de esculturas, cafeterías y bares, un invernadero e incluso una zona de co-working al aire libre y un FabLab. Todo ello hará de AZCA un lugar de encuentro, no solo para los trabajadores, residentes y familias de la zona sino para todos los madrileños y visitantes de la ciudad.

Por último, los accesos vehiculares subterráneos del sitio han sido acondicionados para adaptarse de una manera más integral a la propuesta reduciendo el impacto visual de los coches y convirtiendo el entorno en un nuevo paraíso para el uso del peatón. Se eliminan las múltiples escaleras con un nuevo trazado de una red de vías de circulación accesible para personas con minusvalías así como para los servicios de emergencia y seguridad.

Innovador proceso

Todo el proceso de selección de los equipos multidisciplinares, y del proyecto ganador en cuestión, ha sido único en España. Se ha contado con el apoyo de asesores independientes y facilitado por miembros del decanato de IE School of Architecture and Design a través del IE Center for Sustainable Cities. Reconociendo que la arquitectura es una colaboración entre el cliente, los arquitectos y la sociedad, se ha optado por un proceso de selección de identificar las personas e ideas más idóneas para desarrollar en proyecto conjuntamente en lugar de un concurso que tenga por objetivo solo un proyecto físico definido.

Un nuevo hito urbano

La propuesta de RENAZCA marca un hito en la concepción y uso del espacio público no solamente en la ciudad de Madrid, sino que establece una serie de parámetros innovadores a nivel urbano sin precedente. La colaboración de empresas privadas en la mejora del espacio público con un proyecto como este, coloca a RENAZCA y Madrid en la vanguardia internacional de gestión y uso del espacio público.



Sobre RENAZCA:

RENAZCA nace como resultado de la unión de las empresas propietarias de edificios terciarios en la zona de AZCA con un proyecto común: la reforma y revitalización de un espacio urbano que adolece de problemas estructurales que es posible mejorar y convertirlo en un punto de referencia para la ciudad. En definitiva, posicionar a AZCA en el corazón de Madrid y en la mente de los madrileños a través de cinco ejes de actuación: convivencia, sostenibilidad, integración, cultura e imagen. Todo ello contando con la participación ciudadana y de los comerciantes de la zona.

Este proyecto busca la transformación de un espacio urbano para abrirlo a la ciudad y hacerlo “más vivible”. Todo ello, en un entorno sostenible y conectado. De esta forma, Madrid será proyectada como una ciudad que generará aún más atractivo entre los ciudadanos, los visitantes y las empresas tanto existentes como aquellas que estén buscando una nueva localización.

Sobre Diller Scofidio+Renfro:

Fundado en 1981, Diller Scofidio + Renfro (DS + R) es un estudio cuya práctica abarca los campos de la arquitectura, el diseño urbano, el arte de instalación, multimedia, entre otros. Con un enfoque en proyectos culturales y cívicos, el trabajo de DS + R aborda el papel cambiante de las instituciones y el futuro de las ciudades. El estudio tiene su sede en Nueva York y está compuesto por más de 100 arquitectos, diseñadores, artistas e investigadores, dirigidos por cuatro socios: Elizabeth Diller, Ricardo Scofidio, Charles Renfro y Benjamin Gilmartin. Entre sus obras más conocidas se encuentran el High Line de Nueva York y el Parque Zaryadye de Moscú.

Sobre Gustafson, Porter + Bowman:

Gustafson Porter + Bowman se fundó en 1997 como Gustafson Porter cuando la aclamada paisajista Kathryn Gustafson abrió una oficina en Londres con el arquitecto Neil Porter. Mary Bowman se unió al estudio en 2002. Kathryn Gustafson y Neil Porter suman más de 60 años de experiencia entre ambos y son conocidos por crear paisajes distintivos y sostenibles para diversos lugares y climas, respondiendo siempre a las necesidades y aspiraciones humanas. Entre las obras más destacadas de su oficina se encuentra la fuente conmemorativa de Diana, Princesa de Gales, en Londres, el parque Westergasfabriek de Ámsterdam, el Parque Central de Valencia y su actual trabajo en Site Tour Eiffel, en París. A Gustafson Porter + Bowman se une el estudio local de arquitectura paisajística Citerea, dirigido por Ana Luengo.

Sobre B720 Fermín Vázquez Arquitectos:

El estudio, fundado en 1997 y dirigido por Fermín Vázquez, socio fundador, junto con Ana Bassat, trabaja en proyectos de arquitectura y urbanismo en todo el mundo desde sus oficinas de Madrid y Barcelona. Entre sus trabajos destacan proyectos de transformación del espacio público y de arquitectura como el Mercat dels Encants de Barcelona, el Campus La Matriz de WPP en Madrid, el Pabellón de España en la Expo de Milán o la Torre Forma Itaim en São Paulo. Algunos de los trabajos de B720 se han realizado en colaboración con prestigiosos colegas internacionales en España como el edificio de la America’s Cup en Valencia con David Chipperfield Architects y la torre Agbar con Ateliers Jean Nouvel, actualmente el diseño del Nuevo Estadio del Fútbol Club Barcelona. Una experiencia que se suma a la fuerte cultura colaborativa y multidisciplinar del estudio.

Consultores adicionales: Citerea S.L. (Paisajista local), Valladares (Ingeniero de estructuras), Societat Organica (Sostenibilidad), Dinmas (Aparejador), Hoare LEA, FSL (MEP), Artec3 (Iluminación), Space Syntax (Modelado de espacios)

