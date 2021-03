Lacaton y Vassal Pritzker 2021

Los Arquitectos franceses Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal son los ganadores del Premio Pritzker de Arquitectura 2021.

Las primeras casas hechas con materiales muy poco nobles y acceso sencillo como lamina galvanizada, o la genial manual para la limpieza y mantenimiento de una pequeña plaza en la que se negaron a construir nada después de haber ganado el concurso. La escuela de arquitectura de Nantes o sus célebres extensiones de edificios de vivienda existentes han dado a este duo un sitio muy especial en la práctica de la arquitectura contemporánea, en un época en la que los starchitects peleaban por las comisiones mas grandes y vistosas, humildemente desde su oficina en Paris la pareja francesa se dedicaba a sus esfuerzos a desarrollar un cuerpo de trabajo solido y consistente.

Enhorabuena Anne y Jean- Philippe

El día de hoy Tom Pritzker el presidente de la fundación Hyatt, ha hecho el anuncio de los premiados número 49 y 50 del premio mas influyente de la arquitectura mundial. El jurado conformado por Alejandro Aravena (Presidente), Educador y Premio Pritzker 2016 Santiago, Chile. Barry Bergdoll Historiador de arquitectura, educador, curador y autor de Nueva York, Nueva York. Deborah Berke Arquitecta y Decana, Yale School of Architecture New York, Nueva York. Stephen Breyer Juez de la U.S. Supreme Court Justice Washington, DC. André Aranha Corrêa do Lago critico de arquitectura, Curador y Embajador brasileño en La India Delhi, India. Kazuyo Sejima Architect y Premio Pritzker 2010 Tokyo , Japón. Wang Shu Arquitecto, Educador y Premio Pritzker 2012 Hangzhou, China. Benedetta Tagliabue Architecta y Educatora Barcelona, España. Martha Thorne (Directora Ejecutiva) Decana, IE School of Architecture & Design Madrid, España. Manuela Lucá-Dazio (Asesora) París, Francia.

Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal establecieron su práctica, Lacaton & Vassal, en París en 1987, y han completado más de 30 proyectos en toda Europa y África Occidental. Los detalles de la ceremonia de premiación se revelarán este verano

“La buena arquitectura está abierta a la vida, abierta a mejorar la libertad de cualquier persona, donde cualquiera pueda hacer lo que tienen que hacer, No debe ser demostrativo o imponente, pero debe ser algo familiar, útil y hermoso, con la capacidad de apoyar silenciosamente la vidaque tendrá lugar dentro de él” _ Anne Lacaton

A través de su diseño de viviendas privadas y sociales, instituciones culturales y académicas, espacios públicos, y desarrollos urbanos, Lacaton y Vassal reexaminen la sostenibilidad en su reverencia por la preexistencia estructuras, concibiendo proyectos primero haciendo un inventario de lo que ya existe. Priorizando el enriquecimiento de la vida humana a través de una lente de generosidad y libertad de uso, son capaces de beneficiar al individuo social, ecológica y económicamente, ayudando a la evolución de una ciudad.

“No sólo han definido un enfoque arquitectónico que renueva el legado del modernismo, sino que también han propuesto una definición ajustada de la propia profesión

de la arquitectura. Las esperanzas modernistas y los sueños para mejorar la vida de muchos se revitalizan a través de su trabajo que responde a la emergencias

climáticas y ecológicas de nuestro tiempo, así como las urgencias sociales, particularmente en el ámbito de viviendas urbanas. Logran esto a través de una

poderosa sensación de espacio y materiales que crea arquitectura tan fuerte en sus formas como en sus convicciones, tan transparente en su estética como en su

ética”, citación del jurado de 2021

Los arquitectos aumentan el espacio habitable exponencial y económicamente, a través de jardines de invierno y balcones que permiten a los habitantes

conservar la energía y acceder a la naturaleza durante todas las estaciones. Latapie House (Floirac,Francia 1993) fue su aplicación inicial de tecnologías

de invernadero para instalar unjardín de invierno que permitía una residencia más grande por un presupuesto modesto. El retractable orientado al este

retráctil y los paneles transparentes de policarbonato en la parte posterior del hogar permiten que la luz natural se ilumine toda la vivienda, ampliando

sus espacios comunes interiores desde el salón hasta la cocina, y facilitando el control del clima.

“Este año, más que nunca, hemos sentido que somos parte de la humanidad en su conjunto. Ya sea por salud, razones políticas o sociales, es necesario

construir un sentido de colectividad. Como en cualquier interconexión sistema, ser justos con el medio ambiente, ser justos con la humanidad, está siendo

justo con la próxima generación. Lacaton y Vassal son radicales en su delicadeza y audacia a través de su sutileza, equilibrando un respetuoso pero directo enfoque del entorno construido.” _Alejandro Aravena, Presidente del Jurado del Premio Pritzker de Arquitectura.

A mayor escala, Lacaton y Vassal, junto a Frédéric Druot, transformaron La Tour Bois le Prêtre (París, Francia 2011), un proyecto de vivienda urbana de 17 pisos y 96 unidades construido originalmente a principios de la década de 1960.Los arquitectos aumentaron la superficie cuadrada interior de cada unidad a través de la eliminación de lafachada de hormigón, y extendió la huella del edificio para formar balcones bioclimáticos. Una vez constreñido salas de estar ahora se extienden a nuevas terrazas como espacio flexible, con grandes ventanas para vistas sin restricciones de la ciudad, reinventando así no sólo la estética de la vivienda social, sino también la intención y las posibilidades de estas comunidades dentro de la geografía urbana. Este marco fue similarmente aplicado a la transformación de tres edificios (G, H e I), que consta de 530 apartamentos, en Grand Parc (Burdeos, Francia 2017), con Druot y Christophe Hutin. La transformación resultó en una dramática reinvención visual del complejo de viviendas sociales, la modernización de ascensores y plomería, y la generosa expansión de todas las unidades, algunos casi duplicando su tamaño, sin la desplazamiento de cualquier residente y por un tercio del costo de demoler y construir nuevo.

“Nuestro trabajo consiste en resolver limitaciones y problemas, y encontrar espacios que puedan crear usos, emociones y sentimientos. Al final de este proceso y de todo este esfuerzo, debe haber ligereza y simplificación,cuando todo lo

que ha sido antes era tan complejo”_ Jean-Philippe Vassal.

Los arquitectos reequilibran habitaciones latentes o ineficientes para ceder espacios abiertos que acomodan mayores necesidades de movimiento y cambio, alargando así la longevidad de los edificios. Su más reciente traducción del Palais de Tokyo (París, Francia 2012), después de una restauración del espacio más que una academia antes, aumentó el museo en 20.000 metros cuadrados, en parte mediante la creación de un nuevo espacio subterráneo,y asegurando que cada área del edificio está reservada para la experiencia del usuario. Al retirarse de galerías de cubos blancos y caminos guiados que son característicos de muchos museos contemporáneos, los arquitectos crearon en cambio espacios voluminosos e inacabados. Estos espacios permiten a losartistas y curadores crear exposiciones ilimitadas para todos los medios de arte dentro de una gama de fisioambientes, desde oscuros y cavernosos hasta transparentes y

iluminados por el sol, que animan a los visitantes a quedarse.

Lacaton insiste: “La transformación es la oportunidad de hacer más y mejor con lo que ya es inexistente. La demolición es una decisión de facilidad y corto plazo. Es un desperdicio de

muchas cosas:un desperdicio de energía, un desperdicio de material y un desperdicio de historia. Además, tiene un impacto social muy negativo. Para nosotros, es un acto de violencia”.

Adhiriéndose a un precepto de “nunca demoler”, Lacaton y Vassal llevan a cabo intervenciones restringidas para mejorar la infraestructura fechada, al tiempo que permiten que permanezcan propiedades duraderas de un edificio. En lugar de llenar y perder el impresionante vacío del Atelier de Préfabrication nº 2 (AP2), una instalación de construcción naval de apostguerra en la costa de un proyecto de reurbanización frente al mar, los arquitectos se preparan para erigir un segundo edificio, idéntico en forma y tamaño al primero. Utilizaron materiales transparentes y prefabricados, lo que dio lugar a vistas sin obstáculos a través de lo nuevo a lo antiguo. La marca original,designada para la programación pública, y la estructura más nueva, FRAC Nord-Pas de Calais(Dunkerque, Francia 2013), galerías de viviendas, oficinas y almacenamiento para las colecciones regionales de arte contemporáneo, pueden funcionar de forma independiente o colaborativa. Están conectados por una calle interna situada en el vacío entre las dos estructuras.

Gran parte de su trabajo abarca nuevos edificios, y la École Nationale Supérieure d’Architecturede Nantes (Nantes, Francia 2009) ejemplifica la importancia de la libertad de uso. Para dar cabida a la gama de pedagogías necesarias para su

creciente cuerpo estudiantil, la parcela se maximizó y los arquitectos fueron capaces de casi duplicar el espacio descrito en el informe y hacerlo dentro del presupuesto. Situado a orillas del río Loira, este edificio de tres pisos de doble altura a gran escala cuenta con un marco de hormigón y acero envuelto en paredes retráctiles de policarbonato y puertas correderas. Áreas de varios tamaños existen en todo, y todos los espacios son deliberadamente no prescritos y adaptables. Anauditorium puede abrirse para extenderse a la calle, y los techos altos crean espacios generosos necesarios para los talleres de construcción. Incluso la amplia rampa inclinada que conecta el suelo con la azotea funcional de 2.000 metros cuadrado está pensada como un espacio flexible de aprendizaje y recolección.

“Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal siempre han entendido que la arquitectura presta su capacidad para construir una comunidad para toda la sociedad. Su objetivo de servir a la

vida humana a través de su trabajo, demostración de fuerza en la modestia, y el cultivo de un diálogo entre lo viejo y lo nuevo,amplía el campo de la arquitectura.” _ Tom Pritzker

otras obras significativas también incluyen Cap Ferret House (Cap Ferret, Francia 1998), 14casas sociales para Cité Manifeste (Mulhouse, Francia 2005); Pôle Universitaire de Sciences de Gestion (Burdeos,

Francia 2008); apartamentos de baja altura para 53 unidades (Saint-Nazaire, Francia 2011), un teatro polivalente (Lille, 2013), Ourcq-Jaurès alojamiento estudiantil y social (París, Francia 2013); un desarrollo de vivienda social de 59 unidades en Jardins Neppert (Mulhouse, Francia 2014-2015); y un edificio residencial y de oficinas en Chêne-Bourg (Ginebra, Suiza 2020).

ACTA DEL JURADO

La obra de Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal refleja el espíritu democrático de la arquitectura. A través de sus ideas, enfoque de la profesión, y los edificios resultantes, han demostrado que un compromiso con una arquitectura restauradora que es a la vez tecnológica, innovadora y ecológicamente sensible puede ser perseguido sin nostalgia. Este es el mantra del equipo de Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal desde que fundó su firma con sede en París en 1987. No sólo han definido un enfoque arquitectónico que renueva el legado del modernismo, pero también han propuesto un definición ajustada de la propia profesión de la arquitectura. Las esperanzas y sueños modernistas mejorar la vida de muchos se revitalizan a través de su trabajo que responde al clímax y emergencias ecológicas de nuestro tiempo, así como las urgencias sociales, particularmente en el ámbito de la Vivienda. Logran esto a través de una poderosa sensación de espacio y materiales que crea arquitectura tan fuerte en sus formas como en sus convicciones, tan transparente en su estética como en su ética. A la vez hermosos y pragmáticos, rechazan cualquier oposición entre la calidad arquitectónica, responsabilidad

ambiental, y la búsqueda de una sociedad ética.

Durante más de 30 años, su enfoque crítico de la arquitectura ha encarnado la generosidad del espacio, ideas, usos y economía de medios, materiales, y también de forma y forma. Este enfoque ha proyectos innovadores para edificios residenciales, culturales, educativos y comerciales. Desde sus primeros proyectos, incluyendo Latapie House, la casa privada en Burdeos, y obras cívicas como la propuesta para el Centro de Ciencias Humanas en Saint-Denis o la Escuela de Arquitectura en Nantes, han mostrado sensibilidad y calidez de la experiencia a los usuarios desus edificios. Los arquitectos han expresado que los edificios son hermosos cuando la gente se siente bien en ellos, cuando la luz en el interior es hermoso y el aire es agradable, y cuando hay un fácil flujo entre el interior y el exterior.

La noción de pertenecer y rendir cuentas a un todo más grande implica no sólo a los seres humanos, sino también a el planeta en general. Desde muy temprano, Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal han amplió la noción de sostenibilidad para ser entendida como un equilibrio real entre su economía, pilares ambientales y sociales. Su trabajo ha entregado a través de una variedad de proyectos que abordar la responsabilidad en estas tres dimensiones.

La práctica comienza cada proyecto con un proceso de descubrimiento que incluye observar intensamente y encontrar valor en lo que ya existe. En el caso de la comisión de 1996, Léon Aucoc Plaza, su enfoque era simplemente para llevar a cabo el trabajo mínimo de sustitución de la grava, el tratamiento de los árboles de cal, y modificar ligeramente el tráfico, todo para otorgar un potencial renovado a lo que ya existía. En sus proyectos de vivienda para la transformación del bloque de París, Tour Bois le Prêtre,y tres bloques en el barrio de Grand Parc en Burdeos (ambos realizados con Frédéric Druot),en lugar de demolición y reconstrucción agregaron cuidadosamente espacio a los edificios existentes en forma de generosas extensiones, jardines de invierno y balcones que permiten la libertad de uso y por lo tanto son apoyando la vida real de los residentes. Hay una humildad en el enfoque que respeta la objetivos de los diseñadores originales y las aspiraciones de los ocupantes actuales. traducción edgargonzalez.com

Para el centrocultural, FRAC Nord-Pas de Calais en Dunkerque, optaron por mantener la sala original y adjunte una segunda de dimensiones similares al edificio existente. Ausente está la nostalgia por el pasado. Más bien, buscan transparencia, apertura y luminosidad con respeto a los heredados y una búsqueda actuar responsablemente en el presente. Hoy en día, un edificio que antes pasaba desapercibido se convierte en un elemento en un renovado paisaje cultural y natural. A través de su creencia de que la arquitectura es algo más que edificios, a través de los temas que abordan y las propuestas que realizan, mediante la forja de un camino responsable y a veces solitario que ilustra que la mejor arquitectura puede ser humilde y siempre es reflexiva, respetuosa y responsable, tienen demostró que la arquitectura puede tener un gran impacto en nuestras comunidades y contribuir a la conciencia que no estamos solos.

Por el volumen de trabajo realizado y el del futuro, Anne Lacaton y Jean- Philippe Vassal es nombrado premio Pritzker 2021.

Casa Latapie (1993)

House in Bordeaux

1999

Bordeaux, France

École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes

2009

Transformation of 100 Units, Tour Bois le Prêtre, Social Housing (with Frédéric Druot)

2011

53 Units, Low-Rise Apartments, Social Housing

2011

FRAC Nord-Pas de Calais

2013

Dunkerque, France

Transformation of G, H, I buildings, Grand Parc,

530 Units, Social Housing (with Frédéric Druot and Christophe Hutin)

2017

Bordeaux, France

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director academico del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...