40 menores de 40

La distinción, otorgada por The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies y The Chicago Athenaeum. Museum of Architecture and Design, reconoce a los 40 arquitectos y diseñadores menores de 40 años más destacados de Europa entre los que se encuentran seis españoles: Jorge Cobo Susperregui, Miguel Crespo Picot, Javier Guzmán Benito, Enrique Jerez, Sixto Martín Martínez y Jordi Pimas Megias…

‘Europe 40 Under 40

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director academico del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

