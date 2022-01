Resultados Europan 16 (2021)

Se han hecho públicos los resultados del Europan 2021 (edición numero 16) con el titulo de Ciudades vivas Metabolismo / inclusividad. Las 40 localizaciones repartidas en 9 países europeos han sido el escenario de mas de 677 propuestas enviadas por 2148 participantes de todo el mundo.

106 arquitectos españoles están entre los 127 premios concedidos.

Te dejo el listado completo de los ganadores comenzando con los ganadores españoles.

EQUIPOS PREMIADOS EN EUROPAN 16 ESPAÑA

ALMENDRALEJO: 1 PRIMER PREMIO, 1 SEGUNDO PREMIO, 2 MENCIONES ESPECIALES

PRIMER PREMIO: LA INCREIBLE HISTORIA DEL TEMPORERO QUE ENCONTRÓ EN ALMENDRALEJO SU HOGAR. SERGIO SAÑUDO BABIO. Málaga, España

SEGUNDO PREMIO: PRIMITIVOS CONTEMPORÁNEOS / CONTEMPORARY PRIMITIVISM. BEATRIZ NIETO RODRÍGUEZ, GUILLERMO GONZALEZ TOFIÑO. Salamanca, España

MENCIÓN ESPECIAL: ORAS ECHILIBRAT. DAVID MORENO RUBIO, LAURA CUADRILLERO GONZÁLEZ. Madrid, España

MENCIÓN ESPECIAL: ANDAMIAJE SOCIAL [Estrategias de Preservación y Regeneración de la identidad de los pisos del Marqués]. GONZALO LÓPEZ GARRIDO, DIANA CRISTÓBAL OLAVE, TANIA ORAMAS Dorta. Logroño, España

ALZIRA: 1 PRIMER PREMIO, 1 MENCIÓN ESPECIAL

PRIMER PREMIO: ORANGERIE. HÉCTOR SALCEDO GARCÍA. Sevilla, España

MENCIÓN ESPECIAL: BREEZEBLOCKS. ALVARO OLIVARES, ESTHER SANCHIS, SERGIO LLOBREGAT, JOAN MARAVILLA. Godella, España.

BARCELONA: 1 PRIMER PREMIO, 1 SEGUNDO PREMIO, 2 MENCIONES ESPECIALES

PRIMER PREMIO: INDUSTRIAL RE-EVOLUTION. JOSE LACRUZ VELA. Onda, España

SEGUNDO PREMIO: EL TABLERO DE L’ESTADELLA. NICOLÒ DE PAOLI (IT), FRANCESCA PELIZZARO (IT), CHIARA PEPORI (IT). Forest, Bélgica.

MENCIÓN ESPECIAL: LIMINAL CITY. VÍCTOR NAVARRO GUILLÉN, SANDRA GARCÍA MORATA. Barcelona, España

MENCIÓN ESPECIAL: The SEED of a living INDUSTRY. JOSÉ SANMARTÍN GONZÁLEZ, ANNAMARIA PISANi (IT), Daniel Molas Gual. Ámsterdam, Países Bajos

BEIZAMA: 1 PRIMER PREMIO, 1 SEGUNDO PREMIO, 4 MENCIONES ESPECIALES

PRIMER PREMIO: ONGI ETORRI. JUAN CARLOS MARTIN FLORIT, CYNTHIA ROSALIA RABANAL LLAUDY, JORDI OLIVELLA CIRICI, POL MENSA BIOSCA, CLARA ALSEDÀ RODRÍGUEZ, ANDRÉ DEL RÍO ARES .Sant Cugat del Vallès, España.

SEGUNDO PREMIO: RHIZOMA. VICTORIA COLLAR OCAMPO, JON GARBIZU ETXAIDE, GONZALO PEÑA SANCHO. Basel, Suiza

MENCIÓN ESPECIAL: UP THE HILL. JOAO SALSA (PT), MARIA DIMITROUDI (GR), SOFIA STAVROU (GR). Barcelona, España

MENCIÓN ESPECIAL: KURBI. JUAN MATEOS CORONA. Madrid, España

MENCIÓN ESPECIAL: BEING BEIZAMA. MATTEO BASSO (NL), ALEXANDRA COUTSOUCOS (IT), DAVID TANTIMONACO (IT). Rotterdam, Países Bajos

MENCIÓN ESPECIAL: BASOKO HERRIA. OSCAR CRUZ GARCÍA. Alcobendas, España

ESPARRAGUERA: 1 PRIMER PREMIO, 2 SEGUNDOS PREMIOS, 1 MENCIÓN ESPECIAL

PRIMER PREMIO: DECONFINING THE COLONY. IAGO PINEDA, ANDREA LAS HAYAS. Barcelona, España

SEGUNDO PREMIO: RE-COLONIZAR. SANDRA TORRES, ADRIÀ GUARDIET. Barcelona, España

SEGUNDO PREMIO: CAMINOS DE SEDÓ (The ways of Sedó). CARLOS ZARCO SANZ, ZUHAL KOL (TR). Madrid (España) /Estambul (Turquía)

MENCIÓN ESPECIAL: BARREJANT COLONIA SEDO. NATALIA ALVAREDO, JAVIER ROCAMONDE LOURIDO. Barcelona, España

MADRID: 1 PRIMER PREMIO, 2 MENCIONES ESPECIALES

PRIMER PREMIO: MORE-THAN-FARMING MADRID. DIEGO MARTÍN SÁNCHEZ, NOEMÍ GÓMEZ LOBO. Madrid, España

MENCIÓN ESPECIAL: LOOSE PARTS. KATERINA PSEGIANNAKI (GR), ANA GONZÁLEZ TORREMOCHA. Madrid, España

MENCIÓN ESPECIAL: GREENMAD. MARCOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Madrid, España

ROQUETAS DE MAR. 1 PRIMER PREMIO, 2 SEGUNDOS PREMIOS, 1 MENCIÓN ESPECIAL

PRIMER PREMIO: COSTA PLÁSTICA. ANA ROSA SORIA SÁNCHEZ, LETICIA MARTÍNEZ VELASCO, CARLOS SORIA SÁNCHEZ. París, Francia

SEGUNDO PREMIO: SECOND LIFE. ROMAIN LUCAS (FR), CARLOS RAMOS JIMÉNEZ, BELÉN RAMOS JIMÉNEZ, CARMEN MARÍA BLASCO CASTRO. Barcelona, España

MENCIÓN ESPECIAL: OPEN HORIZONS. JAVIER IRIGARAY, ALVARO DE PASCUAL, DEYO MAEZTU, AUDREY DUBIN(FR), CARLOS LÓPEZ, MARA EQUISOAIN. Gorraiz, España



19 EQUIPOS CON MIEMBROS DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA PREMIADOS EN OTROS 7 PAÍSES ORGANIZADORES DE EUROPAN 16

BÉLGICA: 1 PRIMER PREMIO

AALST.

PRIMER PREMIO: a Hard Rain’s A-Gonna Fall. PEDRO PITARCH ALONSO. Madrid, España

ALEMANIA: 1 PRIMER PREMIO, 2 SEGUNDOS PREMIOS

SELB

PRIMER PREMIO: Selb Step by Step. IÑIGO CORNAGO BONAL, CLAUDIA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. Madrid, España

WERNIGERODE

SEGUNDO PREMIO: Domestic Machines. PEDRO PITARCH ALONSO. Madrid, España

WERNIGERODE

SEGUNDO PREMIO: United Gardens of Wernigerode. PAUL SCHAEGER (DE), NATALIA VERA VIGARAY, JOSEP GARRIGA TARRES, PATXI MARTÍN DOMÍNGUEZ, MORITZ AHLERS (DE). Düsseldorf, Deutschland

AUSTRIA: 2 SEGUNDOS PREMIOS

GRAZ

SEGUNDO PREMIO: FREE MÜHLGANG. VIOLETA ORDÓÑEZ MANJÓN, RAQUEL RUIZ GARCÍA, MONICA LAMELA BLAZQUEZ. Madrid, España

SEGUNDO PREMIO: Post-Shopping. PEDRO PITARCH ALONSO. Madrid, España

FRANCIA: 1 SEGUNDO PREMIO, 2 MENCIONES ESPECIALES

AULNAT

SEGUNDO PREMIO: Aulnat Centripète. BIEL SUSANNA VILADOT, MARIA DOMÍNGUEZ GUASCH, XAVIER ISART TORRUELLA, ALFONSO BERTRAN, BEATRIZ SALADICH. Barcelona, España

BASSENS / BORDEAUX MÉTROPOLE

MENCIÓN ESPECIAL: GARONNE METROPOLE. ELENA GÁMEZ MIGUÉLEZ, JAVIER PELÁEZ GARCÍA, JULIEN MARC DOUILLET. Madrid, España

QUIMPER

MENCIÓN ESPECIAL: TERRE GLAZ. GEMMA MILA CARTANA, CORENTIN BERGER (FR), IRATI LASA AMO, RODRIGO APOLAYA CANALES (PE). Paris, France

ITALIA: 1 SEGUNDO PREMIO

BITONTO

SEGUNDO PREMIO: An Atlas of Rituals. CARLOS ZARCO SANZ, ZUHAL KOL (TR). Madrid, España / Istanbul, Türkiye

NORUEGA: 1 PRIMER PREMIO, 2 SEGUNDOS PREMIOS, 4 MENCIONES ESPECIALES

FAGERSTRAND

SEGUNDO PREMIO: ONCE UPON A TIME IN FORESTRAND. XABIER MONTILLA, PAULA FERNANDEZ SAN MARCOS, SARAY OSSORIO HERNANDEZ. Wien, Österreich

HJERTELIA

MENCIÓN ESPECIAL: MIDDLE-EARTH. ÁLVARO LÓPEZ LORENTE-SOROLLA, FRANCISCO BALADO FERNÁNDEZ, BEATRIZ ALONSO ROMERO. Madrid, España

LEVANGER

PRIMER PREMIO: Hello, Woods! JOSE MARIA MATEO TORRES, ALVARO SANCHEZ GARDA, FRANCIS ALBERTO ALMONTE CARRASCO, TOMAS LARIOS ROCA, VÍCTOR PÉREZ SÁNCHEZ, JONATHAN ANDRÉS RÍOS ARMIJOS (EC). Cartagena, España

SEGUNDO PREMIO: Seednergies. LAURA-MARIA SOLSONA RAMO, EDUARD FERNÁNDEZ GARCÍA. Sydney, Australia

MENCIÓN ESPECIAL: Kultur-hub-set! LUCIA ANDERICA RECIO, JAVIER ORTIZ TEMPRADO, JORGE LOPEZ SACRISTAN. Madrid, España

MENCIÓN ESPECIAL: Reveal/Relink/Rebuild. GUSTAVO FIGUEIRA SERRANO, DIEGO DÍAZ MOSQUEIRA, ÁLVARO ITARTE PÉREZ. Carballo, España

RISØY

MENCIÓN ESPECIAL: Ri-Torn. DIEGO SOLOGUREN, JUAN ROQUE URRUTIA. Lausanne, Suisse

SUECIA: 2 MENCIONES ESPECIALES

KARLSKOGA

MENCIÓN ESPECIAL: K_BTW. ANDRÉS NÓVOA PÉREZ, IAGO NÓVOA PÉREZ, ZARAIDA MARTÍNEZ SANMARTÍN, GABRIEL ALARCÓN SABARÍS. Pontevedra, España

VARBERG

MENCIÓN ESPECIAL: Lifeline. ALEIX SALAZAR ALOY, MIKEL BERRA SANDÍN, ÁLVARO CLUA UCEDA , JAVIER MORERA MINGUEZA. Barcelona, España

EUROPAN 16 RESULTS

GLOBAL RESULTS EUROPAN 16

40 SITES IN 9 COUNTRIES

1,102 REGISTRATIONS

677 ENTRIES

201 PRESELECTED PROJECTS

127 WINNING TEAMS: 40 WINNERS + 41 RUNNERS-UP

46 SPECIAL MENTIONS

EXCERPTS FROM THE E16 COMPETITION RULES – INTERNAL EUROPAN COMPETITIONS PROCEDURES

2. JURY PROCEDURES

2.2.2. Working Methods and Evaluation Criteria

The jury’s decisions are final in compliance with the Europan rules. Before beginning to work the jury

receives recommendations from the European Association.

The jury meets in 2 separate sessions at different times:

First round – At the beginning of this session, the jury appoints one of its members as

chairman and agrees on its working method. Sites representatives can be integrated to this jury

level and, in some countries, may participate to the selection of the shortlisted projects.

The jury then studies the projects that do not comply with the rules and decide whether or not to disqualify them.

It later on assesses the projects on their conceptual content and the degree of innovation according to the Europan 16 topic and shortlists 20% maximum of the submitted projects.

Second round – During the second round, the jury examines –on its own and independently–

the shortlisted projects and points out the winners, runners-up and special mentions. The jury

could assess the projects on basis of: the relationship between concept and site; the relevance

to the questions raised by the topic and in particular to the issues of sustainable development

and adaptability; the relevance of their programme to the general brief for their specific site; the

potential for integration into a complex urban process; the innovative nature of the proposed

public spaces; the consideration given to the connection between different functions; the

architectural and technical qualities.

The jury finally writes a report giving the reasons for the choice made in relation to the

requirements of the competition and the concerned sites.

Each country budget includes the equivalent of a Winner and a Runner-Up prize per site. Still, each

entry is judged on its sole merits and the winning teams are not chosen on basis of an equal

distribution between sites – the jury can therefore distribute prizes among entries up to its will or

decide not to award all the prizes. In this case, the reasons shall be made public.

The jury may single out projects for Special Mention. These projects are recognised by the jury as

presenting innovative ideas or insights, yet not sufficiently suitable for the site. The authors of such

projects do not receive any reward.

RESULTS PER COUNTRY AND SITE

W Winner

RU Runner-Up

SM Special Mention

BELGIQUE / BELGIË / BELGIEN

DEUTSCHLAND

ESP AÑA

FRANCE

ITALIA

NORGE

ÖSTERREICH

SUISSE

SVERIGE

BELGIQUE / BELGIË / BELGIEN

AALST

Winner

a Hard Rain’s A-Gonna Fall

AS: PEDRO PITARCH ALONSO (ES) – architect

Madrid, España

pedropitarch@hotmail.com

Runner-Up

Living Heritage

AS Associates

CO Contributors

W RU SM

3 31

6 32

7 613

9 15 9

2 2 3

5 3 14

2 4 0

3 2 0

3 3 4

3W+3RU+1SM

AS: MARIUS GAMAN (RO), ROMINA POPESCU (RO), ANA-MARIA BRANEA (RO) – architect

urbanists

Timișoara, România

gaman.s.marius@gmail.com

BRUSSELS CAPITAL REGION

Winner

Architecture Center for regenerative materials

AS: CORENTIN DALON (FR), FLORIAN MAHIEU (BE), CHARLES PALLIEZ (FR) – architects

Bruxelles, Belgique

architecture.bento@gmail.com

Runner-Up

Grow 4 Brussels

AS: FILIP MOMIKJ (MK) – architect, MOHAMMAD HAMMASH (BE) – architect urbanist,

GEORGIOS TSOUKALAS (GR) – urban planner

Bruxelles, Belgique

info@destrip.be

Europan 16 Results 2

Special Mention

Jardin de Repos

AS: MANUEL LEON FANJUL (BE), LÉONE MORGANE DREW (FR), JOHNNY LEYA (BE) – architects

Bruxelles, Belgique

info@traumnovelle.eu

NAMUR

Winner

A non-binary ecology

AS: CELESTE TELLARINI (IT), RICCARDO SALOMONI (IT) – architect urbanists

Bruxelles, Belgique

celeste.tellarini@gmail.com

Runner-Up

Le sol, le roseau et le cycliste

AS: JULIE MAILLARD (FR), ZÉLIE DAVODEAU (FR) – architect urbanists

Paris, France

julie.yd.maillard@gmail.com

DEUTSCHLAND

ETTLINGEN

Winners

Ettlingen Querbeet

6W+3RU+2SM

AS: MARLEEN WENKOW (DE), ISABEL GIEROK (DE), NINA PFEIFFER (DE) – students in

architecture, TODOR NIKOLAEV NACHEV (DE) – architect

Darmstadt, Deutschland

marleen-wenkow@t-online.de

Multilayer City

AS: SABINE TASTEL (DE) – architect urbanist, BJÖRN SIMON (DE), JANNIK MAUSE (DE) –

students in architecture, MILENA ZAMPICH (DE), FABIUS KERSTEIN (DE), TOBIAS TRUTZENBERGER

(DE), TIM PERTL (DE), SABINE WITTMANN (DE) – students in urban planning;

CO: NELE LESEMANN (DE) – student in urban planning

Kassel, Deutschland

europanne21@gmail.com

LANDSHUT

Winner

Archive of European culture

AS: JORIK BAIS (NL) – architect, ALEXANDRA HEIJINK (NL) – designer

Berlin, Deutschland

jorik@aud.agency

Europan 16 Results 3

Special Mention

MEDIEVAL EXPERIMENTARIUM

AS: ANĐELA KARABAŠEVIĆ (RS), ANA PETROVIĆ (RS), ALEKSA BEKIĆ (RS),

MARIJA MATIJEVIĆ (RS) – architects, VLADISLAV SUDŽUM (RS) – mechanical engineer

Beograd, Srbija

akvs.arch@gmail.com

SCHWÄBISCH GMÜND

Winner

VIRIDITAS ANTE PORTAS

AS: TOM MACHT (DE), FALK JÄHNIG (DE), SIMONA ROŠER (SI) – architects, KRISS EDOUARD

GABRIEL (BE) – landscape architect; CO: HONG TRANG MAI (DE) – architect

Dresden, Deutschland

tom.macht@gmx.net

Runner-Up

AS: MARCEL TROEGER (DE) – landscape architect, MICHAEL FAY (DE) – architect urbanist

Berlin, Deutschland

marceltroeger@gmail.com

Special Mention

Schwäbisch Gmünd: Rise

AS: HUYEN TRANG DAO (DE), MAI QUYNH LAI (DE), YOUNG EUN HA (KR) – architects;

CO: SIMON GERHMANN (DE) – architect

Offenbach am Main, Deutschland

dao.huyentrang93@yahoo.de

SELB

Winner

Selb Step by Step

AS: IÑIGO CORNAGO BONAL (ES) – architect, CLAUDIA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (ES) – architect

urbanist

Madrid, España

urbantoolkit@gmail.com

WERNIGERODE

Winner

Duet

gmünder talfinger_schwäbisch gmünd & the remstal metropolis – speculations on interwoven

architectures, hybrid landscapes & interactive infrastructures

AS: FRANCESCO BAGGIO (IT), ERASMO BITETTI (IT), FEDERICO GIORGIO (IT), CLARA FACCIO (IT) –

architects

Cassola, Italia

francesco.baggio@outlook.it

Europan 16 Results 4

Runners-Up

Domestic Machines

AS: PEDRO PITARCH ALONSO (ES) – architect

Madrid, España

pedropitarch@hotmail.com

United Gardens of Wernigerode

AS: PAUL SCHAEGER (DE), NATALIA VERA VIGARAY (ES), JOSEP GARRIGA TARRES (ES),

PATXI MARTÍN DOMÍNGUEZ (ES) – architects, MORITZ AHLERS (DE) – lawyer

Düsseldorf, Deutschland

papanajomo@gmail.com

ESPAÑA

ALMENDRALEJO

Winner

7W+6RU+13SM

LA INCREIBLE HISTORIA DEL TEMPORERO QUE ENCONTRÓ EN ALMENDRALEJO SU HOGAR

AS: SERGIO SAÑUDO BABIO (ES) – architect; CO: DANIEL CUETO MONDEJAR (ES) – architect

urbanist, MARTINA ALMELA SENA (ES), JOSE LUIS RAMOS CHIA (ES), MARINA MARTINEZ (ES) –

architects

Malaga, España

sergio@monochrome.es

Runner-Up

Primitivos Contemporaneos / Contemporary Primitivism

AS: BEATRIZ NIETO RODRÍGUEZ (ES), GUILLERMO GONZALEZ TOFIÑO (ES) – architects

Salamanca, España

beatriznr@gmail.com

Special Mentions

Andamiaje Social

AS: GONZALO LOPEZ GARRIDO (ES), DIANA CRISTOBAL OLAVE (ES), TANIA ORAMAS DORTA (ES) –

architects; CO: HAMZA HAMDEH (US), ALFONSO SIMELIO (ES) – architects, ISABELA CAMPILLO

VALENCIA (CO) – designer

Logroño, España

glopez@knitknotarchitecture.com

Oras echilibrat

AS: DAVID MORENO RUBIO (ES), LAURA CUADRILLERO GONZÁLEZ (ES) – architects

Madrid, España

davidmorenorubio@gmail.com

ALZIRA

Winner

ORANGERIE

AS: HÉCTOR SALCEDO GARCÍA (ES) – architect

Sevilla, España

hsalcedogarcia@gmail.com

Europan 16 Results 5

Special Mention

breezeblocks

AS: ALVARO OLIVARES (ES), ESTHER SANCHIS (ES), SERGIO LLOBREGAT (ES),

JOAN MARAVILLA (ES) – architects

Valencia, España

alvaro.olivares.1@gmail.com

BARCELONA

Winner

INDUSTRIAL RE-EVOLUTION

AS: JOSE LACRUZ VELA (ES) – architect

Onda, España

pepelacruzarch@gmail.com

Runner-Up

El Tablero de l’Estadella

AS: NICOLÒ DE PAOLI (IT), CHIARA PEPORI (IT) – architects, FRANCESCA PELIZZARO (IT) –

architect urbanist

Forest, Belgique

nicolodepaoli@gmail.com

Special Mentions

Liminal City

AS: VICTOR NAVARRO GUILLEN (ES), SANDRA GARCIA MORATA (ES) – architects

Barcelona, España

victornavarroguillen@gmail.com

The SEED of a living INDUSTRY

AS: JOSÉ SANMARTÍN GONZALEZ (ES), PISANI ANNAMARIA (IT), DANIEL MOLAS GUAL (ES) –

architects

Amsterdam, Nederland

josesanmartin@protonmail.com

BEIZAMA

Winner

Ongi Etorri

AS: JUAN CARLOS MARTIN FLORIT (ES), CYNTHIA ROSALIA RABANAL LLAUDY (ES),

JORDI OLIVELLA CIRICI (ES), POL MENSA BIOSCA (ES), CLARA ALSEDÀ RODRÍGUEZ (ES),

ANDRÉ DEL RÍO ARES (ES) – architects

Sant Cugat del Vallès, España

carlosysusasociados@gmail.com

Runner-Up

Rhizoma

AS: VICTORIA COLLAR OCAMPO (ES), JON GARBIZU ETXAIDE (ES), GONZALO PEÑA SANCHO (ES) –

architects

Basel, Schweiz

mail@garbizucollar.com

Europan 16 Results 6

Special Mentions

BASOKO HERRIA

AS: OSCAR CRUZ GARCÍA (ES) – architect; CO: MARÍA CAMPOS MORENO (ES) – student in

architecture

Alcobendas, España

oscarcruzgarcia@outlook.com

Being Beizama

AS: MATTEO BASSO (NL), DAVID TANTIMONACO (IT) – architects, ALEXANDRA COUTSOUCOS (IT) –

designer

Rotterdam, Nederland

matteoteobasso@gmail.com

KURBI

UP THE HILL

AS: JOAO SALSA (PT), MARIA DIMITROUDI (GR), SOFIA STAVROU (GR) – architects;

CO: BIEL SANCHEZ ROLDAN (ES) – architect

Barcelona, España

joaopedrosalsa@gmail.com

ESPARREGUERA COLONIAL SEDÓ

Winner

Deconfining the colony

AS: IAGO PINEDA (ES), ANDREA LAS HAYAS (ES) – architects; CO: TOMÁS CÁCERES (AR),

RAQUEL MIRÓN (ES) – architects

Barcelona, España

iago@lankarquitectes.com

Runners-Up

CAMINOS DE SEDÓ (The ways of Sedó)

AS: CARLOS ZARCO SANZ (ES), ZUHAL KOL (TR) – architect urbanists; CO: BERNA YAYLALI (TR)

– landscape architect, ZEYNEP KUHEYLAN (TR) – architect, OZAN SEN (TR) – architect urbanist

Madrid, España / Istanbul, Türkiye

carlos@openact.eu

Re-colonizar

AS: SANDRA TORRES (ES), ADRIÀ GUARDIET (ES) – architects

Barcelona, España

estudi@estudi08014.com

Special Mention

BARREJANT COLONIA SEDO

AS: NATALIA ALVAREDO (ES), JAVIER ROCAMONDE LOURIDO (ES) – architect urbanists;

CO: FABIAN SANCHEZ SERGIO (FR) – mechanical engineer

Barcelona, España

taller@bivaque.net

AS: JUAN MATEOS CORONA (ES) – architect

Madrid, España

juanmateoscorona@gmail.com

Europan 16 Results 7

MADRID

Winner

More-than-farming Madrid

AS: DIEGO MARTÍN SÁNCHEZ (ES), NOEMÍ GÓMEZ LOBO (ES) – architects;

CO: YOKO KIHARA (JP), JIANGHANG JIANG (CN) – students in architecture

Madrid, España

hola@furiistudio.com

Special Mentions

Greenmad

AS: MARCOS GONZALEZ GONZALEZ (ES) – architect; CO: HERNAN GONZALEZ GONZALEZ (ES),

CARMEN POVEDANO OLLEROS (ES), PABLO JAVIER NAVAS DIAZ (ES) – students in architecture

Madrid, España

marcos.gonzalez.gonzalez@hotmail.es

Loose Parts

AS: KATERINA PSEGIANNAKI (GR) – architect, ANA GONZÁLEZ TORREMOCHA (ES) – student in

architecture; CO: LUCÍA SÁNCHEZ GUTIERREZ-CABELLO (ES) – student in architecture

Madrid, España

jfk@kuneoffice.com

ROQUETAS DE MAR

Winner

COSTA PLÁSTICA

AS: ANA ROSA SORIA SÁNCHEZ (ES), LETICIA MARTÍNEZ VELASCO (ES),

CARLOS SORIA SÁNCHEZ (ES) – architects

Paris, France

soria.anarosa@gmail.com

Runner-Up

SECOND LIFE

AS: ROMAIN LUCAS (FR), BELÉN RAMOS JIMÉNEZ (ES) – architect urbanists,

CARLOS RAMOS JIMÉNEZ (ES), CARMEN MARÍA BLASCO CASTRO (ES) – sociologists

Barcelona, España

lucas.romainmarcel@gmail.com

Special Mention

OPEN HORIZONS

AS: JAVIER IRIGARAY (ES), ALVARO DE PASCUAL (ES), AUDREY DUBIN (FR), CARLOS LÓPEZ (ES) –

architects, DEYO MAEZTU (ES) – engineer-architect, MARA EQUISOAIN (ES) – environmentalist

Gorraiz, España

jirigarayb@gmail.com

FRANCE

AULNAT

Runners-Up

Aulnat Centripète

9W+15RU+9SM

AS: BIEL SUSANNA VILADOT (ES), MARIA DOMÍNGUEZ GUASCH (ES), XAVIER ISART TORRUELLA

(ES) – architects, ALFONSO BERTRAN (ES) – spatial planner, BEATRIZ SALADICH (ES) – architect

urbanist

Barcelona, España

bielsusanna@gmail.com

Vi[e]abiliser

AS: TANGUY GUYOT (FR), FABIEN LAMY (FR) – architect urbanists, VIOLETTE SOLEILHAC (FR),

MAXIME NEUVILLE (FR) – architects

Livernon, France

neuville.maxime@outlook.fr

Special Mention

Cardo

AUNEUIL

Winner

Ecole des Arts de la terre

AS: DIANE DUSSER (FR), ALICE BARTHÉLÉMY (FR) – architects, KARIM LAHIANI (FR),

OLIVIER CHENEVIER (FR) – landscape architects, RAFAEL COMBY (FR) – architect urbanist,

LAURA DESMARIS (FR) – urban planner

Paris, France

europan2021@gmail.com

Runner-Up

CONTINUUM

AS: GAUTIER REY (FR), OCTAVIO PIÑEIRO ARAMBURU (AR), SACHA VILLEMIN (FR),

ISABELLE MARCHAL (FR), LOÏC PONS (FR) – architects

Bruxelles, Belgique

reygautier.a@gmail.com

Special Mention

INTER TENEMENT

AS: CLÉMENT BESNAULT (FR), CHLOÉ COFFRE (FR) – architects

Gentilly, France

contact@abc-architectes.eu

AS: CLÉMENT BERTIN (FR), MARTIN KERMEL (FR), SARA IMPERA (IT) – architects,

JULIEN TRUGLAS (FR), GIULIA PIGNOCCHI (IT) – landscape architects

Paris, France

architect.bertin@gmail.com

Europan 16 Results 9

BASSENS / BORDEAUX MÉTROPOLE

Winner

SYMBIOTIC BOOM !

AS: THEODOSSIS MONTARNIER MICHAELOUDES (FR), MIKHALIS MONTARNIER MICHAELOUDES (FR),

PAUL DE CATHELINEAU (FR) – architects, KEVIN MICHELS (FR) – landscape architect;

CO: STYVEN BRAZ (FR) – landscape architect, HUGO UTEAU (FR), ESTELLE FILLIAT (FR) –

architects, ZOÉ BAURENS (FR) – student in architecture, ENZO LECLERCQ (FR) – philosopher

Cenon, France

contact@keno.archi

Runner-Up

RIVER (S)TRIPS

AS: MARINE OUDARD (FR), LYDIA BLASCO YUBERO (ES) – architect urbanists;

CO: BENOÎTE DANEELS LE FÈVRE (FR) – landscape architect

Paris, France

marineoudard@berkeley.edu

Special Mention

GARONNE METROPOLE

AS: ELENA GÁMEZ MIGUÉLEZ (ES), JAVIER PELÁEZ GARCÍA (ES), JULIEN MARC DOUILLET (FR) –

architects

Madrid, España

elena2mad@hotmail.com

DOUAISIS AGGLO

Winner

Le pari du Vivant – (Se) repenser ensemble

AS: CAMILLE BONNAUD (FR), LOUIS ROBERT (FR), CECILIA LOPEZ (FR), ANTONIN LENGLEN (FR) –

architects; CO: ADRIEN FRICHETEAU (FR) – artist, JOHANNA MUSCH (FR) – designer

Pantin, France

europan2021@outlook.fr

Runner-Up

N’attends pas la Métropole

AS: SALOMÉ CAPIRCHIO (BE) – architect urbanist, BERTRAND GOGUILLON (FR),

MYRIAM MABROUKI (FR) – architects, GILLES HUCHETTE (FR) – urban planner

La Madeleine, France

salome.capi@gmail.com

Special Mention

Breeding ground

AS: ESTELLE BARRIOL (FR) – architect, GEORGES TAMINIAU (NL) – architect urbanist

Rotterdam, Nederland

info@studioacte.com

Europan 16 Results 10

GRENOBLE

Winner

LABO RABO

AS: GASPARD BÉGUÉ (FR), ALICE RIEGERT (FR), FLORIANT BONNY (FR), MARGUERITE CHARLES

(FR), MAXIME BARDOU (FR) – landscape architects, CYNTHIA BONNEFILLE (FR) – architect

Lyon, France

gaspardbegue@gmail.com

Runner-Up

The Urban Refuge

AS: JEAN-BENOIT BOCCAREN (FR), TOM BARBIER (FR), PAUL RIFFAULT (FR) – architects

Vincennes, France

jb.boccaren@hotmail.fr

Special Mention

L’ARC DES VIVANTS. Laboratoire à ciel ouvert

AS: MARIE LUDMANN (FR), LUC DOIN (FR) – architects;

CO: INÈS HUBERT (FR) – landscape architect, HÉLÈNE COUSSEDIÈRE (FR) – architect

Lyon, France

marie.ludmann@atelierbrumaire.com

ISTRES

Runners-Up

DEVISING THE MILIEU

AS: ERICA ZANELLA (IT), NICOLÒ SCIOLTI (IT), STEFANO ZUPPELLI (IT) – architects

Milano, Italia

ericazanella@outlook.it

ECO-(Re)ST ART

AS: TIAN LI (CN) – architect, YINAN DU (CN), SHAN JIANG (CN) – landscape architects

Paris, France

face.tian@gmail.com

Special Mention

From collage-systems to ecosystem

AS: NICHOLAS DIDDI (IT) – architect; CO: NICOLAS WIELGOSIK (FR) – architect,

LEONARDO LUNARDELLI (IT) – student in architecture, FLORIAN TASSY (FR) – interior architect,

CHARLES TASSY (FR) – sociologist

Paris, France

atelier@nicholasdiddi.com

LA PORTE DU HAINAUT

Winner

Short Stories

AS: JACQUES IPPOLITI (FR), MARION LACAS (FR) – architect urbanists

Paris, France

contact@vis-a-vis.land

Europan 16 Results 11

Runners-Up

L’ECOLE-VILLAGE

AS: NATHAN HENON-HILAIRE (FR) – student in architecture, ROMAIN AUBIN (FR) – student in

landscape, THOMAS LECOURT (FR), EDOUARD CAILLIAU (FR) – architect urbanists

Lille, France

nathan.hh@hotmail.fr

Raismes Eco-hub

AS: BJÖRN BRACKE (BE), JOKE VANDE MAELE (BE) – landscape architects;

CO: NATAN LOON (BE) – landscape architect

Gent, België

bjorn@kollektif.be

LIMOGES

Runners-Up

Les Petits Ventres-Villes

AS: YVES MICAULT (FR), TOM OLLIER (FR) – architects, LÉON REDON (FR), TONI DELAUNAY (FR),

MAÏLYS CHARMONT (FR) – students in architecture

Paris, France

ymicault@gmail.com

The Cure: Anatomy and Regeneration of a Critical Metabolism

AS: NATHANAËL PINARD (FR), MARC VIAUD (FR), VICTOR DUSSAP (FR),

FÉLIX ROUDIER-CANLER (FR) – architects

Montreuil, France

nathanaelpinard@gmail.com

Special Mention

VIVIFICA

AS: ANNOUK SOULA (FR), ALEXANDRE TEOLI (FR) – architect urbanists, ALIÉNOR DRAPIER (FR),

LAURA ROUDEIX (FR) – architects

Marseille, France

europan.2021.laaa@gmail.com

NIORT

Winners

Niort, Port Terrestre

AS: LÉONARD CATTONI (FR) – landscape engineer, CHARLINE ROLLET (FR),

MANON BONICEL (FR) – architects, EMMANUELLE BLONDEAU (FR) – architect urbanist

Paris, France

cattoni@agencereseaux.fr

AS: TOUMI OMRANE (FR), MÉLISSANDRE PHAN (FR) – landscape architects,

FRANÇOIS PERRAUD (FR) – architect

Saint-Maur-des-Fossés, France

contact@atelierkosmes.com

Vallées mutuelles

Europan 16 Results 12

Runner-Up

Des jumelles, du fil et un panier : danser au bord de Niort

AS: BAPTISTE WULLSCHLEGER (FR) – architect, LALY PAGLIERO (FR) – student in landscape

Comblot, France

baptistewull@gmail.com

PONT AVEN

Winners

Beatmatching

AS: CHLOÉ MONCHALIN (FR) – architect, WILLIAM ROTH (FR) – landscape architect,

VICTOIRE COIZY (FR) – architect urbanist, LÉA MELLET (FR) – urban planner;

CO: JULIETTE GONNIN (FR) – architect

Paris, France

chloe.monchalin@hotmail.fr

Magnétisme salin

AS: ROMÉO SANSÉAU (FR), NICOLAS MATRANGA (FR), PATXI GARDERA (FR) – architect

urbanists, CLÉMENCE ESTRADA (FR) – urban planner;

CO: SIMON WEPPE (FR) – agronomy-landscape engineer

Paris, France

atelier@formalocal.com

Runner-Up

The invisibility of the visible

AS: ROMAIN JOLIY (FR), ALICE CECCHINI (IT) – architects; CO: MATHIEU NOUHEN (FR) – architect

Sant Angelo in Vado, Italia

contact@atelier-poem.com

QUIMPER

Runner-Up

La place Roz

AS: ANNE BRUNET (FR), HÉLÈNE LE CORRE (FR) – architects

Paris, France

anne.brunet35@gmail.com

Special Mentions

DOUR, KOAD, KER

AS: ADÉLIE COLLARD (FR) – engineer-architect, ELISABETH BOSCHER (FR) – architect urbanist,

CLAIRE ROY (FR) – architect

Paris, France

agence@rerum-architectes.fr

TERRE GLAZ

AS: GEMMA MILA CARTANA (ES) – architect urbanist, CORENTIN BERGER (FR), IRATI LASA AMO

(ES), RODRIGO APOLAYA CANALES (PE) – architects; CO: JIHANA YUSSIF ABOU NASSIF (BR) –

architect urbanist, CLARA ESPUNY PLANA (ES) – student in architecture

Paris, France

atelier@bergermila.com

Europan 16 Results 13

ITALIA

BITONTO

Winner

Learning from the Lama

2W+2RU+3SM

AS: LUCA LUINI (IT) – architect, RICCARDO MASIERO (IT) – urban planner

Besnate, Italia

luini.luca@gmail.com

Runner-Up

An Atlas of Rituals

AS: CARLOS ZARCO SANZ (ES), ZUHAL KOL (TR) – architect urbanists; CO: BERNA YAYLALI (TR)

– landscape architect, ZEYNEP KUHEYLAN (TR) – architect, OZAN SEN (TR) – architect urbanist

Madrid, España / Istanbul, Türkiye

carlos@openact.eu

Special Mentions

Along the green river

AS: GIANLUCA MASIERO (IT) – architect, ANDREA PIZZINI (IT), ELENA CALAFATI (IT),

MATTIA CHINELLATO (IT) – architect urbanists

Mirano, Italia

gnl.masiero@gmail.com

DOP Diffuse Olive Park

AS: CARMELO RADEGLIA (IT), GIULIA AZARIA (IT) – architects, ALESSANDRO ROSA (IT) – architect

urbanist

Amsterdam, Nederland

alessandro.rosa_ar@libero.it

SAN DONÀ VENEZIA

Winner

Agroecological Condenser

AS: MAI HUNG TRUNG (VN) – architect

Paris, France

mht@atelierm32.com

Runner-Up

Nodo

AS: ANDREI MUSETESCU (RO), COSMIN DUMITRU (RO), LOREDANA NISTOR (RO),

OANA MURESAN (RO) – architects

Berlin, Deutschland

andreidanmusetescu@gmail.com

Europan 16 Results 14

Special Mention

Living Between the Lines

AS: FEDERICO LORENZON (IT), MATILDE TAVANTI (IT) – architects

London, United Kingdom

federico.lorenzon93@gmail.com

NORGE

FAGERSTRAND

Winner

Living city, living sea

5W+3RU+14SM

AS: JOHN SANDEN (NO), INGVILD HODNEKVAM (NO), MATS HEGGERNÆS (NO) – architects

Nesoddtangen, Norge

john@sandenhodnekvam.no

Runner-Up

ONCE UPON A TIME IN FORESTRAND

AS: MONTILLA XABIER (ES), FERNANDEZ SAN MARCOS PAULA (ES),

OSSORIO HERNANDEZ SARAY (ES) – architects

Wien, Österreich

montilla@xmontilla.com

Special Mentions

EQUALINES

AS: HENRY ENDEMANN (DE) – urban planner, LUKAS HÖLLER (DE) – landscape architect,

REBECCA SMINK (NL), STEFANO AGLIATI (IT) – architect urbanists

Düsseldorf, Deutschland

henryendemann@mail.de

Fagerstrand INTERTWINED

AS: MARIA CRAMMOND (DK) – architect urbanist, HELENE SKOTTE WIED (DK) – architect

København, Danmark

mariacrammond@gmail.com

HYGGE

AS: FELICI FIORAVANTI GERONIMO (IT) – architect urbanist, PALMIA FRANCESCO (IT) –

sociologist, MAGNINI CHIARA (IT) – landscape architect, CRISTOFORI ALBERTO (IT) – urban

planner

Arcidosso, Italia

geronimo.felici.fioravanti@gmail.com

Europan 16 Results 15

HJERTELIA

Winner

Building the Ecotone

AS: AXEL MAK (FR), ANTOINE LE MÉTAYER (FR) – architects;

CO: WARREN LOUIS-MARIE (FR) – architect

Paris, France

mak.axel@gmail.com

Runner-Up

Growing a Community

AS: TIN PHAN (NO) – architect urbanist, PHOEBE CHU (HK), SCOTT DOIG (GB) – architects;

CO: JESPER ANDREAS CHRISTIANSEN (NO) – architect

Oslo, Norge

yo@tin.uno

Special Mentions

Back to nature

AS: GIONA CARLOTTO (IT), GABRIELE CATANZANO (IT) – architects;

CO: GIACOMO PREMOLI (IT) – landscape architect, BLENDI VISHKURTI (IT) – architect

Arzignano, Italia

giona.carlotto@gmail.com

Født i skogen

AS: BENEDIKT HARTL (DE) – architect; CO: THOMAS HASENEDER (DE) – architect urbanist

München, Deutschland

info@oppositeoffice.com

MIDDLE-EARTH

AS: ÁLVARO LÓPEZ LORENTE-SOROLLA (ES), FRANCISCO BALADO FERNÁNDEZ (ES),

BEATRIZ ALONSO ROMERO (ES) – architects

Madrid, España

alvarolopezlorente@gmail.com

Self Nurturing City

AS: MARZIAH ZAD (US), MATEUS SARTORI (IT) – architects, HONORATA GRZESIKOWSKA (PL) –

architect urbanist

Barcelona, España

marziah@outlook.com

LEVANGER

Winner

Hello, Woods!

AS: JOSE MARIA MATEO TORRES (ES), ALVARO SANCHEZ GARDA (ES), FRANCIS ALBERTO

ALMONTE CARRASCO (ES), TOMAS LARIOS ROCA (ES), VÍCTOR PÉREZ SÁNCHEZ (ES),

JONATHAN ANDRÉS RÍOS ARMIJOS (EC) – architects

Cartagena, España

mateotorres.jm@gmail.com

Europan 16 Results 16

Runner-Up

Seednergies

AS: LAURA-MARIA SOLSONA RAMO (ES), EDUARD FERNÀNDEZ GARCIA (ES) – architects;

CO: THI ANH NGUYET TRAN (VN) – landscape architect, VAN TAN QUYEN LE (VN) – architect

urbanist

Sydney, Australia

solsona.laura@gmail.com

Special Mentions

Building Up on Values

AS: JONIAN SILAJ (NL) – architect urbanist, EIRINI XANTHOPOULOU (GR) – architect;

CO: IRAKLIS ROMANOPOULOS (GR), IRENE PIGHI (IT), ALESSANDRA BONACCIO (IT) – architects

Rotterdam, Nederland

joniansilaj@outlook.com

Kultur-hub-set!

AS: LUCIA ANDERICA RECIO (ES), JAVIER ORTIZ TEMPRADO (ES), JORGE LOPEZ SACRISTAN (ES) –

architects

Madrid, España

architecture.salt@gmail.com

LS* Levanger – Linking squares

AS: FRANCESCO CORONA (IT) – architect, BERNARDO GRILLI DI CORTONA (IT) – architect urbanist

Paris, France

eu.francescocorona@gmail.com

Reveal/Relink/Rebuild

AS: GUSTAVO FIGUEIRA SERRANO (ES), DIEGO DÍAZ MOSQUEIRA (ES), ÁLVARO ITARTE PÉREZ

(ES) – architects; CO: JAVIER POMBAR GUILLÁN (ES) – 3D designer

Carballo, España

info@vi17.gal

RISØY

Winners

The Third Space

AS: JOHAN VAN LING (NL) – architect urbanist, THIJS DE BOER (NL) – urban planner,

CHARLOTTE VAN DER WOUDE (NL) – landscape architect, LYNN EWALTS (NL) – architect;

CO: RICK BUURMAN (NL) – 3D designer

Gouda, Nederland

johan_v_ling@hotmail.com

Ripples in the water

AS: ERLEND AALMO STRØNSTAD (NO), AGATHE MAUD JULIETTE MONNET (FR), ONA MARIJA

AUSKELYTE (LT), IDA JOHANNE ANDERSEN VE (NO), OLAV FÅTSETBRU KILDAL (NO) – architects

Oslo, Norge

e.stroenstad@gmail.com

Europan 16 Results 17

Special Mentions

RISØY – LIFE IN ALL ITS SETTINGS

AS: JENS NYBOE ANDERSEN (DK), KARL JOHAN BAGGINS (DK) – landscape architects,

BENEDICTE RAHBEK (DK) – architect

København, Danmark

jensnyboeandersen@gmail.com

Risøy Sleeping beauty

AS: ILYA PUGACHENKO (RU), ALLA ANISKOVA (RU), ANDREI SAIKO (RU) – architects

Stavanger, Norge

ilyapugachenko@gmail.com

Ri-T orn

ÖSTERREICH

GRAZ

Runners-Up

FREE MÜHLGANG

AS: DIEGO SOLOGUREN (ES), JUAN ROQUE URRUTIA (ES) – architects

Lausanne, Suisse

diegosologuren@gmail.com

2W+4RU+0SM

AS: VIOLETA ORDÓÑEZ MANJÓN (ES), RAQUEL RUIZ GARCÍA (ES),

MONICA LAMELA BLAZQUEZ (ES) – architects

Madrid, España

ruizg.raquel@gmail.com

Post-Shopping

AS: PEDRO PITARCH ALONSO (ES) – architect

Madrid, España

pedropitarch@hotmail.com

URBAN SOLUTIONS SUPERSTRUCTURE

AS: RENÉ DAPPERGER (DE) – architect

Stuttgart, Deutschland

rene.m.dapperger@gmail.com

KLAGENFURT

Winner

5 SQUARES OF NEW LEARNING

AS: DMITRII PRIKHODKO (RU), ARTEM KITAEV (RU), LEONID SLONIMSKIY (RU) – architect

urbanists; CO: GRIGORI PARFJONOV (EE) – urban planner

Graz, Österreich

kosmos.arch@gmail.com

Europan 16 Results 18

Runner-Up

Tracing domains

AS: IZABELA SLODKA (PL), XANDER VAN DIJK (NL) – architects

Rotterdam, Nederland

contact@izaslodka.com

LINZ

Winner

Bio-based Idiolect

AS: MICHALIS NTOURAKOS (GR) – architect

Athína, Elláda

mnt.arch@gmail.com

SUISSE

BIEL/BIENNE

Winners

My House

3W+2RU+0SM

AS: MORTEN HANSEN (DK), CHRISTOPHER GALLIANO (DK), CASPER JUHLER-OLSEN (DK) –

architects

København, Danmark

mh@folkarkitekter.dk

The city as a living organism

AS: CHARLÉLIE MICHEL (FR) – architect urbanist, GAETAN AMOSSÉ (FR) – artist,

SOUKAINA LAABIDA (MA) – architect

Bern, Schweiz

charlelie_michel@hotmail.de

CAROUGE

Winner

AU FIL DE L’OR / GOLD LINE

AS: MARC DE TASSIGNY (CH), LEONHARD KANAPIN (CH), KIM PITTIER (CH), STEFANIA MALANGONE

(CH) – architects, FÉLIX BRÜSSOW (DE) – landscape engineer, NICOLAS WAECHTER (FR) –

urban planner, ORIANE MARTIN (CH) – geographer

Genève, Suisse

marc.de.tassigny@mdt-a.ch

Runners-Up

Cultivating Synergies

AS: LILI SZABO (FR), STEVE HARDY (FR) – architects; CO: Dimitri Szabo (FR) – agronomist

Villeurbanne, France

lili.f.szabo@gmail.com

Europan 16 Results 19

Regenerating Carouge grounds

AS: PHILIPP URECH (CH), ANTOINE VIALLE (FR) – architects, YANNICK POYAT (FR) – agronomy-

landscape engineer

Zürich, Schweiz

philipp@urech.info

SVERIGE

KARLSKOGA

Winner

Embrace Karlskoga

3W+3RU+4SM

AS: CORNE STROOTMAN (NL), CHRISTIAAN SMITS (NL) – landscape architects

Rotterdam, Nederland

cornestrootman@gmail.com

Runner-Up

At the edge of town

AS: VILMAR VUORISTO (FI) – architect

Korpo, Suomi-Finland

vilmarvuoristo1987@gmail.com

Special Mention

K_BTW

VARBERG

Winner

Make the Backs Fronts (Again)!

AS: MARTA BENEDETTI (IT), DAVID VECCHI (IT), DAVIDE FUSER (IT), MARIA LETIZIA GARZOLI (IT) –

architects; CO: DAVIDE MAGGIO (IT) – architect

London, United Kingdom

e16milieu@gmail.com

Runner-Up

Trädlycke, A new centre – The polycentric neighbourhood within the city

AS: PELLE CARLSEN (DK), OSKAR VESTERGAARD JENSEN (DK) – architect urbanists

Aarhus C, Danmark

pellepelle772@gmail.com

AS: ANDRÉS NÓVOA PÉREZ (ES), IAGO NÓVOA PÉREZ (ES), ZARAIDA MARTÍNEZ SANMARTÍN (ES) –

architects, GABRIEL ALARCÓN SABARÍS (ES) – landscape architect

Pontevedra, España

zaraidams@gmail.com

Europan 16 Results 20

Special Mention

Lifeline

VÄSTERÅS

Winner

Vitality!

Runner-Up

LANDSCAPES OF ENCOUNTERS – an invitation to a multispecies city

AS: MARCUS ANDERSSON (SE), KLARA WAHLSTEDT (SE), MATILDA HANSSON JESSEN (SE),

MATS ANDERSSON (SE) – architects

Göteborg, Sverige

marcus.andersson15@outlook.com

Special Mentions

Making Space

AS: MATTIAS DAHLBERG (SE), ANTON LINDSTRÖM (SE), ANNA PAOLA BUSNARDO (IT) – architects

Nacka, Sverige

mattiasdahlberg01@gmail.com

NY VÄG! Move around

AS: CATHERINE DEZIO (IT) – architect, MICHELE MARIA RIVA (IT), MARTA ROSSENA (IT) – students

in architecture

Milano, Italia

gruppo.mrmr@gmail.com

AS: ALEIX SALAZAR ALOY (ES) – architect, MIKEL BERRA SANDÍN (ES) – urban planner,

ÁLVARO CLUA UCEDA (ES), JAVIER MORERA MINGUEZA (ES) – architect urbanists

Barcelona, España

mikel.berrasandin@gmail.com

AS: WOLFRAM MEINER (DE), CÉCILE KERMAÏDIC (FR) – students in architecture, PINO HEYE (DE)

– student in urban planning, TECLA SPRUIT (NL) – anthropologist, KATHARINA IPSEN (DE) –

architect

München, Deutschland

eutierriaworkshop@gmail.com

Europan 16 Results 21

