Diébédo Francis Kéré Premio Pritzker 2022

Diébédo Francis Kéré, arquitecto, educador y activista social, ha sido seleccionado como laureada de 2022 del Premio de Arquitectura de Pritzker, anunció Tom Pritzker, Presidente de la Fundación Hyatt, que patrocina el premio que se considera internacionalmente como honor más alto de la arquitectura.

«Espero cambiar el paradigma, empujar a las personas a soñar y someterse a riesgos. No es porque seas rico que debes desperdiciar material. No es porque seas pobre que no debes tratar de crear calidad «, dice Kéré. «Todos merecen calidad, todos merecen el lujo, y todos merecen consuelo. Estamos interconectados y preocupaciones en el clima, la democracia y la escasez son preocupaciones para todos nosotros .»

Nacido en Gando, Burkina Faso y con sede en Berlín, Alemania, el arquitecto conocido como Francisco.

Kéré faculta y transforma a las comunidades a través del proceso de arquitectura. A través de su compromiso con la justicia y el compromiso social, y el uso inteligente de los materiales locales para conectarse y responder al clima natural, trabaja en países marginados cargados con restricciones.

y la adversidad, donde la arquitectura y la infraestructura están ausentes. Construyendo instituciones escolares contemporáneas, instalaciones de salud, vivienda profesional, edificios cívicos y espacios públicos, a menudo en tierras donde los recursos son frágiles y la beca es vital, la expresión de sus obras supera el valor de un edificio en sí.

«Francis Kéré es la arquitectura pionera, sostenible a la tierra y sus habitantes, en tierras de extrema escasez. Es igualmente arquitecto y sirviente, mejorando las vidas y las experiencias de innumerables ciudadanos en una región del mundo que a veces se olvida «, comenta Pritzker. «A través de edificios que demuestran la belleza, la modestia, la audacia e invención, y por la integridad de su arquitectura y su Geste, Kéré confirma con gracia la misión de este premio».

Gando Primary School (2001, Gando, Burkina Faso) estableció la Fundación para la ideología de Kéré, construyendo un punto de vista con y para que una comunidad cumpla con una necesidad esencial y redimense las inequidades sociales. Su respuesta requería una solución dual: un diseño físico y contemporáneo para una instalación que podría combatir las condiciones extremas de calor y deficiente deficiente con recursos limitados, y una resolución social para superar la incertidumbre desde la comunidad. Se basó a nivel internacional,

Mientras crea oportunidades invariables para los ciudadanos locales, desde la concepción hasta la formación profesional de artesanía. La arcilla indígena se fortificó con cemento para formar ladrillos con masa térmica bioclimática, retener aire más frío en el interior mientras permitía que el calor se escapara a través de un techo de ladrillo y un techo ancho, sobresaliente, elevado, lo que resulta en ventilación sin la intervención mecánica de aire acondicionado. El éxito de este proyecto aumentó el cuerpo estudiantil de la escuela de 120 a 700 estudiantes, y catalizó

Vivienda de maestros (2004, GANDO, BURKINA FASO), una extensión (2008, GANDO, BURKINA FASO) y Biblioteca (2019, GANDO, BURKINA FASO).

El jurado de 2022 estados de citación, en parte, «Él sabe, desde dentro, esa arquitectura no se trata del objeto, sino del objetivo; No el producto, sino el proceso. El cuerpo de trabajo completo de Francis Kéré nos muestra el poder de la materialidad enraizada en su lugar. Sus edificios, por y con comunidades, son directamente de esas comunidades, en su fabricación, sus materiales, sus programas y sus personajes únicos «.

El impacto de su trabajo en las escuelas primarias y secundarias catalizó el inicio de muchas instituciones, cada una de demostración de sensibilidad a los entornos bioclimáticos y la sostenibilidad distintivos a la localidad, e impactando muchas generaciones. Startup Lions Campus (2021, Turkana, Kenia), una información y la comunicación Technologies Campus, utiliza piedra de cantera local y torres apiladas para enfriamiento pasivo para minimizar el aire acondicionado requerido para proteger el equipo de tecnología. Burkina Institute de la tecnología (Fase I, 2020, Koudougou, Burkina Faso) se compone de paredes de arcilla de enfriamiento que fueron fundidas in situ para acelerar el proceso de construcción. Eucalipto sobresaliente, considerado como ineficiente debido a sus habilidades de sombreado mínimo, pero el agotamiento de los nutrientes del suelo, se reutilizó para alinear los techos de metal corrugados en ángulo, que protegen el edificio durante la breve razón lluviosa del país, y se recoge el agua de lluvia para irrigar las plantaciones de mango. en las premisas .

La confianza nacional y el abrazo de Kéré le han llevado a uno de los proyectos más plivales y ambiciosos del arquitecto, la Asamblea Nacional de Burkina Faso (Ouagadougou, Burkina Faso), que fue encargada, aunque sigue siendo indiscutible en medio de los tiempos inciertos. Después de que el levantamiento de Burkineabè en 2014 destruyó la estructura anterior, el arquitecto diseñó un edificio piratídico y enrejado, que alberga un salón de ensamblaje de 127 personas en el interior, al mismo tiempo que fomentó la congregación informal en el exterior. Habilitando nuevas vistas, física y metafóricamente, esta es una pieza a un plan maestro mayor, imaginada para incluir flora indígena, espacios de exposición, patios y un monumento a aquellos que perdieron la vida en la protesta del antiguo régimen.

Una expresión poética de la luz es consistente en todas las obras de Kéré. Rayos de sol filtrante en edificios, patios y espacios intermedios, superando las condiciones de mediodía severas para ofrecer lugares de serenidad o reunión. El techo de hormigón de la biblioteca de la escuela primaria de Gando se vertió alrededor de una cuadrícula de ollas de barro tradicional, que una vez extraídas, las aberturas dejadas, permiten que el calor se escape, mientras que los rayos circulares de la luz natural podrían persistir e iluminar los interiores. Una fachada construida de madera de eucalipto rodea el edificio elíptico, creando espacios flexibles al aire libre que emiten luz verticalmente. BENGA RIVERSIDE School (2018, TETE, MOZAMBIQUE) cuenta con paredes estampadas con pequeños vacíos recurrentes, lo que permite la luz y la transparencia para evocar sentimientos de confianza de sus estudiantes. Las paredes del centro

Para la salud y el bienestar social (2014, Laongo, Burkina Faso) están adornados con un patrón de ventanas enmarcadas en varias alturas para ofrecer vistas pintorescas del paisaje para todos, desde un médico de pie hasta un visitante sentado a un paciente acostado.

Los diseños de Kéré están atados con simbolismo y sus obras fuera de África están influenciadas por su crianza y experiencias en GANDO. La tradición de África occidental de comunicarse bajo un árbol sagrado para intercambiar ideas, narrar historias, celebrar y ensamblar, es recurrente en todo. Sarbalé Ke at Coachella Valley Music And Arts Festival (2019, California, Estados Unidos) se traduce en «Casa de celebración» en su idioma natal de bissa, y referencias la forma del árbol de baobab hueco, venerado en su tierra natal por sus propiedades medicinales. El Pabellón Serpentine (2017, Londres, Reino Unido) también toma su forma central de la forma de un árbol y sus paredes desconectadas y curvadas están formadas por módulos de índigo triangulares, identificándose con un color que representa la fuerza en su cultura y más personalmente, un azul. Boubou prenda usada por el arquitecto como un niño. El techo separado resuena con el de sus edificios en África, pero dentro del pabellón, los embotellados de agua de lluvia en el centro de la estructura, destacando la escasez de agua que se experimenta en todo el mundo. La Asamblea Nacional de Benin (Porto-Novo, República de Benin), actualmente en construcción y situada en un parque público, está inspirado en el árbol de palavera. Mientras que el Parlamento se convoca en el interior, los ciudadanos también pueden reunirse bajo la vasta sombra en la base del edificio.

La cita continúa, «en un mundo en crisis, en medio de los valores y generaciones cambiantes, nos recuerda lo que ha sido, y sin duda continuará siendo una piedra angular de la práctica arquitectónica: un sentido de la calidad comunitaria y narrativa, que él mismo es tan Capaz de relatar con compasión y orgullo. En esto, proporciona una narrativa en la que la arquitectura puede convertirse en una fuente de felicidad y alegría continuadas y duraderas «.

Muchas de las obras construidas de Kéré están ubicadas en África, en países, incluida la República de Benin, Burkino Faso, Mali, Togo, Kenia, Mozambique, Togo y Sudán. Pabellones e instalaciones y tienen Se ha creado en Dinamarca, Alemania, Italia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos. Obras significativas también incluyen Xylem en el centro de arte de Tippet Rise (2019, Montana, Estados Unidos), Léo Doctors Housing (2019, Léo, Burkina Faso), Lycée Schorge Secundary School (2016, Koudougou, Burkina Faso), el Parque Nacional de Malí (2010, Bamako, Malí) y Opera Village (Fase I, 2010, Laongo, Burkina Faso).

Kéré estableció la Fundación Kéré en 1998 para servir a los habitantes de Gando a través del desarrollo de proyectos, asociaciones y recaudación de fondos; y Kéré Architecture en 2005 en Berlín, Alemania. Kéré es el 51º laureado del Premio de Arquitectura de Pritzker, y es un doble ciudadano de Burkina Faso y Alemania.

Algunas obras de Francis Kere

2021 Startup Lions Campus. Lago Turkana, Kenia

2020 Burkina Institute of Technology. Koudougou, Burkina Faso



Cita del jurado

¿Cuál es el papel de la arquitectura en contextos de la escasez extrema? ¿Cuál es el enfoque correcto para la práctica al trabajar contra todas las probabilidades? ¿Debería ser modesto y arriesgarse a sucumbir a las circunstancias adversas? ¿O es modestia la única manera de ser pertinente y lograr resultados? ¿Debería ser ambicioso para inspirar el cambio? ¿O la ambición corre el riesgo de estar fuera de lugar y, lo que resulta en una arquitectura de un simple pensamiento?

Francis Kéré ha encontrado formas brillantes, inspiradoras y cambiantes para responder a estas preguntas.

Durante las últimas décadas. Su sensibilidad cultural no solo ofrece justicia social y ambiental, sino que también guía todo su proceso, en la conciencia de que es el camino hacia la legitimidad de un edificio en una comunidad. Él sabe, desde dentro, esa arquitectura no se trata del objeto sino el objetivo; No el producto, sino el proceso.

El cuerpo de trabajo completo de Francis Kéré nos muestra el poder de la materialidad enraizada en su lugar. Sus edificios, por y con comunidades, son directamente de esas comunidades, en su fabricación, sus materiales, sus programas y sus personajes únicos. Están atados al suelo en el que se sientan y a las personas que se sientan dentro de ellos. Tienen presencia sin pretensión y un impacto formado por la gracia.

Nacido en Burkina Faso a los padres que insistieron en que su hijo fuera educado, Francis Kéré se dirigió al estudio de la arquitectura en Berlín. Una y otra vez, tiene, en cierto sentido, regresó a sus raíces. Él ha sacado de su formación y trabajo arquitectónico europeo, combinándolos con las tradiciones, las necesidades y las costumbres de su país. Estaba decidido a traer recursos en la educación de una de las universidades técnicas líderes del mundo a su tierra natal y tener esos recursos elevar los conocimientos indígenas, la cultura y la sociedad de su región.

Ha perseguido continuamente esta tarea de manera muy respetuosa con el lugar y la tradición y, sin embargo, la transformación en lo que se puede ofrecer, como en la escuela primaria en GANDO, que sirvió de un ejemplo a tantos incluso más allá de las fronteras de Burkina Faso, y al que más tarde agregó un complejo de viviendas de maestros y una biblioteca. Allí, Kéré entendió que un gol aparentemente simple, a saber, hacer posible que los niños asistan a la escuela cómodamente, tenían que estar en el corazón de su proyecto arquitectónico. La sostenibilidad para una gran mayoría del mundo no está impidiendo una pérdida de energía indeseable tanto como las ganancias de energía indeseables. Para demasiadas personas en los países en desarrollo, el problema es extremo calor, en lugar de frío.

En respuesta, desarrolló un vocabulario arquitectónico ad-hoc, altamente performativo y expresivo: techos dobles, masa térmica, torres de viento, iluminación indirecta, ventilación cruzada y cámaras de sombra (en lugar de ventanas, puertas y columnas convencionales) no solo se han convertido en sus estrategias principales. , pero en realidad han adquirido el estado de la dignidad construida. Desde que completó la escuela en su aldea natal, Kéré ha perseguido el espíritu y el método de trabajar con el oficio y las habilidades locales para elevar no solo la vida cívica de las pequeñas aldeas, sino también también de las deliberaciones nacionales en edificios legislativos. Este es el caso de sus dos proyectos en curso para la Asamblea Nacional de Benin, en construcción avanzada, y para la Asamblea Nacional de Burkina Faso, temporalmente detenida por la situación política actual en el país.

El trabajo de Francis Kéré es, por su esencia y su presencia, fruto de sus circunstancias. En un mundo donde los arquitectos están construyendo proyectos en los contextos más diversos, no sin controversias, Kéré contribuye al debate al incorporar dimensiones locales, nacionales, regionales y globales en una

Balance muy personal de la experiencia de las raíces de la hierba, la calidad académica, la baja tecnología, la alta tecnología y el multiculturalismo verdaderamente sofisticado. En el pabellón serpentino, por ejemplo, se tradujo con éxito a un lenguaje visual universal y de una manera particularmente efectiva, un símbolo esencial más olvidado de la arquitectura primordial en todo el mundo: el árbol.

Ha desarrollado un enfoque sensible y de abajo hacia arriba en su abrazo de participación comunitaria.

Al mismo tiempo, no tiene ningún problema en incorporar el mejor tipo de proceso de arriba hacia abajo.

En su devoción a soluciones arquitectónicas avanzadas. Su perspectiva a la vez local y global va más allá de la estética y las buenas intenciones, permitiéndole integrar lo tradicional con el contemporáneo.

El trabajo de Francis Kéré también nos recuerda la lucha necesaria para cambiar de patrones insostenibles de producción y consumo, ya que nos esforzamos por proporcionar edificios e infraestructura adecuados para miles de millones necesitados. Sube cuestiones fundamentales sobre el significado de la permanencia y la durabilidad de la construcción en un contexto de cambios tecnológicos constantes y de uso y reutilización de estructuras.

Al mismo tiempo, su desarrollo de un humanismo contemporáneo combina un profundo respeto por la historia, la tradición, la precisión, las reglas escritas y no escritas.

Dado que el mundo comenzó a prestar atención a la notable historia de trabajo y vida de Francis Kéré, ha servido como un faro singular en la arquitectura. Nos ha mos

2019 Pabellón Sarbalé Ke. Indio, California, United States



2018 Léo Doctor’s Housing. Léo, Burkina Faso

2017 Serpentine Pavilion. London, United Kingdom



2016 Noomdo Orphanage. Koudougou, Burkina Faso



2008 Ampliación de la Escuela Primaria de Gando. Gando, Burkina Faso



2007 Dano Secondary School. Dano, Burkina Faso



trado cómo la arquitectura de hoy puede reflejar y servir necesidades, incluidas las necesidades estéticas, de los pueblos en todo el mundo. Nos ha mostrado cómo la localidad se convierte en una posibilidad universal. En un mundo en crisis, en medio cambio de valores y generaciones, nos recuerda lo que ha sido, y sin duda continuará siendo una piedra angular de la práctica arquitectónica: una sensación de calidad comunitaria y narrativa, que él mismo es tan capaz de recopilar con compasión y orgullo.

Los obsequios que ha creado a través de su trabajos, proporciona una narrativa en la que la arquitectura puede convertirse en una fuente de felicidad y alegría continuadas y duraderas para los regalos, ha creado a través de su trabajo, Francis Kéré ha ganado el premio Pritzker 2022″

Jury Members

Alejandro Aravena (Chair)

Architect, Educator and 2016 Pritzker Laureate

Santiago, Chile

Barry Bergdoll

Architecture Historian, Educator, Curator and Author

New York, New York

Deborah Berke

Architect and Dean, Yale School of Architecture

New York, New York

Stephen Breyer

U.S. Supreme Court Justice

Washington, DC

André Aranha Corrêa do Lago

Architectural Critic, Curator and Brazilian Ambassador to India

Delhi, India

Kazuyo Sejima

Architect and 2010 Pritzker Laureate

Tokyo, Japan

Wang Shu

Architect, Educator and 2012 Pritzker Laureate

Hangzhou, China

BenedettaTagliabue

Architect and Educator

Barcelona, Spain

Manuela Lucá-Dazio (Executive Director)

Paris, France

Biography

Francis Kéré (b . Diébédo Francis Kéré, 1965) was born in Burkina Faso – one of the world’s least educated and most impoverished nations, a land void of clean drinking water, electricity and infrastructure, let alone architecture.

“I grew up in a community where there was no kindergarten, but where community was your family . Everyone took care of you and the entire village was your playground . My days were filled with securing food and water, but also simply being together, talking together, building houses together . I remember the room where my grandmother would sit and tell stories with a little light, while we would huddle close to each other and her voice inside the room enclosed us, summoning us to come closer and form a safe place . This was my first sense of architecture .”

Kéré was the oldest son of the village chief and the first in his community to attend school, only the city of Gando didn’t have a school, so he left his family at the age of seven . His small childhood classroom in Tenkodogo was constructed of cement blocks and lacked ventilation and light . Trapped in that extreme climate with over one hundred classmates for hours at a time, he vowed to one day make schools better .

“Good architecture in Burkina Faso is a classroom where you can sit, have light that is filtered, entering the way that you want to use it, across a blackboard or on a desk . How can we take away the heat coming from the sun, but use the light to our benefit? Creating climate conditions to give basic comfort allows for true teaching, learning and excitement .”

In 1985, he uprooted again, this time, much further from home, traveling to Berlin on a vocational carpentry scholarship, learning to make roofs and furniture by day, while attending secondary classes at night . He was awarded a scholarship to attend Technische Universität Berlin (Berlin, Germany) in 1995, graduating in 2004 with an advanced degree in architecture .

Although far from Burkina Faso, Kéré’s mind never strayed from his native homeland . He recognized the responsibility of his privilege, establishing the foundation “Schulbausteine für Gando e .V .”, translated to “school building blocks for Gando” and later renamed Kéré Foundation e .V ., in 1998 to fundraise and advocate for a child’s right to a comfortable classroom . His first building,

Gando Primary School (2001, Gando, Burkina Faso), was built by and for the people of Gando . Locals offered their input, labor and resources from conception to completion, crafting nearly every part of the school by hand, guided by the architect’s inventive forms of indigenous materials and modern engineering.

The success of Gando Primary School awarded him the Aga Khan Award for Architecture in 2004, and was the catalyst for establishing his practice, Kéré Architecture, in Berlin, Germany in 2005 . The realization of additional primary, secondary, postsecondary and medical facilities soon followed throughout Burkina Faso, Kenya, Mozambique and Uganda . Kéré’s built works in Africa have yielded exponential results, not only by providing academic education for children and medical treatment for the unwell, but by instilling occupational opportunities and abiding vocational skills for adults, therefore serving and stabilizing the future of entire communities .

With each trip back to Gando, Kéré has bestowed purposeful ideas, technical knowledge, environmental understanding and aesthetic solutions, but his service to humanity through cultural sensitivity, process of engagement and devotion proves as a constant example of generosity to the world . “I considered my work a private task, a duty to this community . But every person can take the time to go and investigate from things that are existing . We have to fight to create the quality that we need to improve people’s lives .”

His work has expanded beyond school buildings in African countries to include temporary and permanent structures in Denmark, Germany, Italy, Switzerland, the United Kingdom, and the United

States . Two historic parliament buildings, the National Assembly of Burkina Faso (Ouagadougou, Burkina Faso) and Benin National Assembly (Porto-Novo, Republic of Benin), have been

commissioned, with the latter currently under construction .

Additional awards include the Cité de l’Architecture et du Patrimoine’s Global Award for Sustainable Architecture (2009), BSI Swiss Architectural Award (2010); the Global Holcim Awards Gold (2012,

Zurich, Switzerland), Schelling Architecture Award (2014); Arnold W Brunner Memorial Prize in Architecture from the American Academy of Arts & Letters (2017); and the Thomas Jefferson Foundation Medal in Architecture (2021) .

The architect has been a visiting professor at the Harvard University Graduate School of Design (Massachusetts, United States), Yale School of Architecture (Connecticut, United States), and

holds the inaugural Chair of Architectural Design and Participation professorship at the Technische Universität München (Munich, Germany) since 2017 . He is an Honorary Fellow of Royal Architectural Institute of Canada (2018) and the American Institute of Architects (2012) and a chartered member of the Royal Institute of British Architects (2009) .

Kéré is a dual citizen of Burkina Faso and Germany and spends his time professionally and personally equally in both countries .

BUILT WORKS

2021 Startup Lions Campus, Turkana County, Kenya

2020 Burkina Institute of Technology, Phase I, Koudougou, Burkina Faso

SKF-RTL Children Leaning Centre, Nyang’oma Kogelo, Kenya

2019 Xylem, Montana, United States

Sarbalé Ke, California, United States

Léo Doctors’ Housing, Léo, Burkina Faso

Gando Primary School Library, Gando, Burkina Faso

2018 Benga Riverside School, Tete, Mozambique

2017 Serpentine Pavilion, London, United Kingdom

2016 Lycée Schorge Secondary School, Koudougou, Burkina Faso

Noomdo Orphanage, Koudougou, Burkina Faso

2014 Surgical Clinic and Health Centre, Léo, Burkina FasoBenga Riverside Residential Community, Phase I, Tete, Mozambique

Centre for Health and Social Welfare, Laongo, Burkina Faso

2011 Naaba Belem Goumma Secondary School, Phase I, Gando, Burkina Faso

2010 Opera Village, Phase I, Laongo, Burkina Faso

National Park of Mali, Bamako, Mali

Center for Earth Architecture, Mopti, Mali

2008 Gando Primary School Extension, Gando, Burkina Faso

2007 Dano Secondary School, Dano, Burkina Faso

2004 Gando Teachers’ Housing, Gando, Burkina Faso

2001 Gando Primary School, Gando, Burkina Faso

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director academico del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

