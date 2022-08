Dani Ibañez, nuevo director del IAAC

El patronato del IAAC ha elegido al arquitecto Daniel Ibáñez como director general del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Asimismo, la empresaria Ana Vallés, presidenta de Sorigué, y el economista Andreu Mas-Colell que ya eran patrones de la Fundación, han sido elegidos presidenta y vicepresidente respectivamente.

El nuevo director, el arquitecto Daniel Ibáñez (Madrid, 1981), es doctor en Diseño por la Universidad de Harvard, autor de numeras publicaciones y uno de los expertos mundiales en construcción en madera.

Después de años trabajando en la transición ecológica y digital de las ciudades, el IAAC y su nueva dirección apuestan por el crecimiento y la consolidación de la institución en el contexto local, nacional e internacional. Algunas de las líneas estratégicas que quiere impulsar la nueva dirección comprenden la vinculación de sus programas académicos con la industria, la apuesta por el diseño end-to-end, la trazabilidad material y ambiental apostando por la circularidad de todos los procesos, el refuerzo del método learning by (digital) making and living, y consolidar el liderazgo sobre arquitectura y urbanismo ecológico y de cero emisiones en el contexto de las políticas europeas actuales.

En esta nueva dirección, acompañarán a Daniel Ibáñez, Areti Markopoulou como directora académica y un extenso equipo de expertos nacionales e internacionales de múltiples disciplinas.

Uno de los objetivos clave será el proyecto de una nueva sede para el campus de la ciudad que permita al IAAC albergar el crecimiento sostenido que está desarrollando en los últimos años.

Sobre el arquitecto y urbanista Daniel Ibáñez

Daniel Ibáñez (Madrid, 1981) es doctor, arquitecto y urbanista basado en Cambridge, Massachusetts, USA. En la actualidad, mantiene el cargo de consultor senior en el Banco Mundial asesorando a gobiernos e instituciones internacionales sobre arquitectura y desarrollo urbano con madera industrializada. Es doctor en Diseño en la Universidad de Harvard (2021). Además, es arquitecto por la Escuela Politécnica de Madrid (2007) y tiene un Master in Advanced Architecture por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (con honores, 2008) y otro Master in Design Studies por la Universidad de Harvard (con honores, 2012).

A nivel profesional, Daniel Ibáñez es autor de proyectos ecológicos en madera como la Fab Lab House (Madrid, 2010), Pabellón de Endesa (Oslo, 2013), el pabellón Endesa World Fab Condenser(Barcelona, 2014), los prototipos de micro-viviendas como la Tiny House o el Voxel (Barcelona, 2019-2020). En la actualidad, está construyendo el edificio de viviendas Terrazas para la Vida(Barcelona 2022) que será el más alto de España construido en madera maciza industrializada. Adicionalmente, Daniel ha ganado concursos nacionales e internacionales, como Self Sufficient Housing (Actar, 2008), el Arizona Challenge (Two Worlds Foundation, 2011) o las Puertas de Collserola (Ayuntamiento de Barcelona, 2012), y su trabajo ha sido premiado en hitos como el Parque de la Ciudadanía de Chile, o la Torre Única de Comunicaciones de Santiago de Chile. Daniel ha sido invitado a exponer su trabajo en foros nacionales e internacionales como la Bienal de Venecia 2012 y en 2020, la Oslo Architectural Triennale 2013, New York Innovation Summit 2013 o la Design Biennial Boston 2017.

A nivel académico Daniel es, entre otros, coautor del libro Wood Urbanism: From the Molecular to the Territorial (Actar, 2019), el libro Third Coast Atlas: Prelude to a Plan (Actar, 2017) y del libro New Geographies 6: Grounding Metabolism. Sus artículos y publicaciones han sido recogidas en Harvard Design Magazine, PLOT, urbanNext, Mies Crown Hall Americas publication, Portales: Pedagogy, Practice, and Architecture’s Future Imaginary (RISD 2020), Ediciones ARQ, o LIGA DF, entre otros. Además de su afiliación actual, Daniel ha sido profesor en varias instituciones académicas como la Universidad Politécnica de Madrid, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Northeastern, Rhode Island School of Design o la Universidad de Harvard. Así mismo, ha ocupado cargos como investigador asociado en la Harvard Office for Urbanization y en el Urban Theory Lab de la Universidad de Chicago, y como consultor, en el Banco Interamericano de Desarrollo. El trabajo de investigación académica de Daniel ha recibido subvenciones de Graham Foundation for Advanced Studies de Chicago, la beca Fullbright de la Fundación La Caixa, la beca de investigación doctoral del Real Colegio Harvard Complutense, el premio Harvard GSD Dimitris Pikionis al mejor rendimiento académico, la beca de investigación Penny White o la subvención de la iniciativa Built by Nature de la Laudes Foundation,entre otras.

Enhorabuena Dani!

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director academico del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...