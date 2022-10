El premio qué???

The Obel Award, posiblemente no será uno de los premios que más te suene, debido en parte a que es bastante nuevo (apenas tiene 3 ediciones en su haber), pero es algo que deberías poner en tu radar.

Instaurado por la fundación danesa Henrik Frode Obel Foundation, se entrega anualmente el día del cumpleaños del sr. Obel, El premio se entrega no a una persona sino a una contribución reciente y relevante para la humanidad por parte de la arquitectura. Celebra la contribución de la arquitectura al bien común.

El premio de carácter anual, tiene una dotación de 100,000€ así como formar parte de la red de ganadores de Obel, el ganador ofrece una masterclass de carácter abierto a todo el público en Copenhague.

El jurado del premio está conformado por 4-7 miembros que irán rotando con un máximo de 3 años. actualemente está formado por:

Martha Schwartz (Chair) Founding principal, Martha Schwartz Partners

Kjetil Trædal Thorsen Co-founder of Snøhetta Architecture and Landscape

Louis Becke rDesign Principal and Partner at Henning Larsen Architects



Xu Tiantian Founding principal of the DnA _Design and Architecture Beijing office



Wilhelm Vossenkuhl Professor emeritus of Philosophy at the LMU in

los anteriores ganadores del premio han sido:

2021 r el concepto “la ciudad de los 15 minutos” del profesor Carlos Moreno.

2020 el proyecto Anandally en Bagladesh del Esudio Anna Heringer

2019 el proyecto: Water Garden en Tochigi de Junhya Ishigami + Associates.

