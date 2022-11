Emilio Tuñon: Premio Nacional de Arquitectura 2022

:

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha concedido al arquitecto Emilio Tuñón el Premio Nacional de Arquitectura 2022.

La candidatura del arquitecto, presentada por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, ha sido la elegida por el Jurado en la reunión del pasado lunes 7 de noviembre. Posteriormente, se ha puesto en conocimiento de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien ha dado la noticia al galardonado, tras lo cual se concederá el premio por Orden Ministerial.

El Premio Nacional de Arquitectura, dotado con 60.000 euros, está promovido por el Ministerio, que concede el galardón a propuesta de un jurado compuesto por destacados profesionales, bajo la presidencia honorífica de Raquel Sánchez.

Al proponer el premio Emilio Tuñón Álvarez, el jurado destaca especialmente la coherencia de su obra arquitectónica que recoge de manera natural sus inquietudes teóricas, su dominio sobre las técnicas constructivas, su vocación de servicio a la sociedad y que solo se entiende desde su rigurosa trayectoria académica. Como docente ha conseguido crear Escuela, uniendo diferentes generaciones de arquitectos gracias a su entrega y generosidad.

El jurado celebra y resalta la calidad y excelencia de su obra construida, repartida por toda la geografía española, reconocida internacionalmente y que ha tenido un profundo impacto social, fruto de la componente pública de sus intervenciones, en la mayor parte de los casos, resultado de concursos abiertos.

Su capacidad para encontrar referencias en la cultura, en el mundo del arte, la literatura, la historia o la música, buscando en ellos caminos que definan su propia práctica profesional contribuyen a este reconocimiento e impacto cultural y social de su trabajo.

El jurado ha estado formado por:

Alberto Campo Baeza , galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura 2020,

, galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura 2020, C arme Pinós i Desplat , galardonada con el Premio Nacional de Arquitectura 2021,

, galardonada con el Premio Nacional de Arquitectura 2021, Blanca Muñoz Gonzalo , a propuesta de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,

, a propuesta de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Miguel Ángel Alonso del Va l, a propuesta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas,

l, a propuesta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, José María Sánchez García, a propuesta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España,

a propuesta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Concha Barrigós , a propuesta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España,

, a propuesta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Rocío Pina Isla, a propuesta de la dirección general de Agenda Urbana y Arquitectura,

a propuesta de la dirección general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui Carnicero Alonso-Colmenares, director general de Agenda Urbana y Arquitectura,

director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Marta Callejón Cristóbal, subdirectora general de Arquitectura y Edificación.

Biografía del galardonado

Emilio Tuñón Álvarez (Madrid 1958), es arquitecto por la ETSAM en 1981, y Doctor por la ETSAM en 2000 (Sobresaliente Cum Laude), Premio de Arquitectura Española 2003, Medalla de Oro por los Méritos en las Bellas Artes 2014, Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, Mies Van der Rohe Award 2007, Premio Arquitectura Española 2017 y RIBA International Fellowship 2019.

Es catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM en la Universidad Politécnica de Madrid y ha coordinado el máster habilitante de la ETSAM y el máster de teoría en arquitectura avanzada de la ETSAM.

Ha sido profesor invitado en la Stádelschule de Frankfurt (Alemania) durante (1997-98), profesor invitado en la Nueva Escuela de Arquitectura de la Escuela Politécnica de Puerto Rico en el verano de 2000, profesor invitado en el semestre de primavera en la Ecole Polytechnique Fédérale de Laussane, Suiza (2005), Eliot Noyes visiting professor en la Harvard Graduate School of Design en Cambridge, Massachusetts, EE.UU (2006) y Jean Labatut visiting professor en la Princeton School of Architecture, New Jersey, EE.UU. (primavera 2008, primavera 2009 y primavera 2010).

En 1990 funda con Luis Moreno García-Mansilla la oficina de arquitectura Mansilla + Tuñón Arquitectos. Con Luis Moreno ha construido el Museo Provincial de Arqueología y Bellas Artes de Zamora (1996), el Centro de Natación en San Fernando de Henares (1998), el Museo de Bellas Artes de Castellón (2000), el Auditorio de León (2002), el Centro Documental de la Comunidad de Madrid (2003), el MUSAC Centro de Arte Contemporáneo de Castilla y León (2005), la nueva sede de la Fundación Pedro Barrié de la Maza en Vigo (2006), las dos casas gemelas en Zahara de los Atunes (2009), el Ayuntamiento de Lalín (2011) y el Hotel Atrio Relais Chateaux (2011).

El Museo Provincial de Arqueología y Bellas Artes de Zamora fue galardonado con el premio Architecti-Centro Cultural de Belem 1996 de Portugal, seleccionado en la IV Bienal de Arquitectura Española, ha quedado finalista en el premio europeo Mies van der Rohe Pavilion Award 1996, y galardonado con la mención especial en el Premio de Arquitectura Española 1997.

El Centro de Natación en San Fernando de Henares (1997) fue seleccionado en la V Bienal de Arquitectura Española y finalista en el premio europeo Mies van der Rohe Pavilion Award 1998.

El Museo de Bellas Artes de Castellón fue galardonado con el Premio FAD 2001, el premio COACV 1999-2000, seleccionado en la VI Bienal de Arquitectura Española, y finalista en el premio europeo Mies van der Rohe Pavilion Award 2000.

El Auditorio ciudad de León fue galardonado con el Premio Arquitectura Española 2003 concedido por el CSCAE, seleccionado en la VII Bienal de Arquitectura Española y finalista en el premio europeo Mies van der Rohe Pavilion Award 2002.

El Centro Documental de la Comunidad de Madrid fue galardonado con el Premio COAM 2003 de Arquitectura, Obra Pública y Corporativa.

EL MUSAC fue galardonado con el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, Mies Van der Rohe Award 2007, el premio VIA 2006, y el Gran Premio Enor 2004.

La Fundación Pedro Barrié de la Maza en Vigo fue premiado con el Premio FAD 2007, y el Premio Saloni 2007.

El hotel Atrio Relais Chateaux fue premiado con el Premio FAD 2011, el Premio Arquitectura plus 2012, Premio de la XI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2012 y el premio «BigMat International Architecture Award» en 2013.

El Concello de Lalín fue galardonado con el Premio XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en 2013.

El Museo de las Colecciones Reales ha sido galardonado con el Premio Arquitectura Española 2017, concedido por el CSCAE, Premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2017, Premio de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2017, Gran Premio COAM 2016, Premio de Arquitectura Americana AAP 2017, Premio Big Mat 2017, Premio FAD 2017, Gran Premio ENOR 2017, Premio Lledó 2017, Premio Piedras del Arte 2017, Premio Eduardo Torroja de Arquitectura e Ingeniería 2018.

Mansilla + Tuñón han sido ganadores en diversos concursos públicos de arquitectura: Centro Cultural de la Comunidad de Madrid en la antigua fábrica El Águila(1995), Auditorio de la ciudad de León (1996), Museo de Bellas Artes de Castellón (1997), Centro de Arte Contemporáneo de Brescia (2000), Conjunto Arquitectónico dedicado a los Sanfermines (2001), Museo de Cantabria (2002), Museo de las Colecciones Reales (2002), el concurso para la remodelación del área de Valbuena en Logroño (2003), nuevo edificio para el Ayuntamiento de Lalín (2004), Fundación Belga de Alvear en Cáceres (2005), Centro Internacional de Congresos de la Ciudad de Madrid (2007), Cúpula de la Energía en la Ciudad del Medio Ambiente de Soria (2008), Museo Territorio de Migraciones en Algeciras (2008), Museo de arte visigótico en la Vega Baja de Toledo (2010).

Tras el fallecimiento de Luis Moreno García Mansilla, Emilio Tuñón funda Tuñón Arquitectos SLP en 2013. Tuñón Arquitectos ha construido los siguientes proyectos: nueva Sede de Arquia Bank en Madrid (2022), rehabilitación Casa Palacio Paredes Saavedra en Cáceres (2023), Cabaña de piedra y teja reciclada en la Laguna Negra (2022), Fundación Helga de Alvear en Cáceres (2021), Casa de Ladrillo en Madrid (2021), Casa de Piedra en Cáceres (2019), Gastropabellón en la ETH de Zurich (2017).

LA Fundación Helga de Alvear ha sido galardonada con el Premio Nueva Bauhaus Arquitectura CSCAE 2021, PRIX AMO 2021, Premio COAM Luis M. Mansilla 2021, Premio XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2021, Premio A+ FIRM AWARD 2021, Architecture Masterpiece 2021, y Premio Extemadura 2021.

La Casa de Piedra en Cáceres ha obtenido los siguientes reconocimientos: Premio COAM 2019, Primer Premio Archmarathon-Marmorac 2019, Premio 2019 Architizer A+.

El Gastropabellón en la ETH de Zurich ha sido galardonado con el Premio Internacional de Arquitectura Española 2018, concedido por el CSCAE.

Desde 2013, el estudio Emilio Tuñón Arquitectos ha sido ganador de los siguientes concursos públicos de arquitectura: Primer Premio en el concurso para Edificio en Castellana 02 (2022), Aparcamiento y ampliación de hospital en Tortosa (2018), 90 viviendas en la avenida de Piceas Madrid (2018), Primer premio para la Escuela de Arquitectura de Cartagena (2017), Primer Premio en el concurso para la Cúpula del vino en Valbuena de Duero (2012), el Primer Premio en el concurso para el Neubau Gastro-pavillon en la ETH de Zürich (2013), Primer premio en el concurso Down Town District Residental Tower en Dubai (2013) y el Primer Premio en el concurso para el Masterplan de Kalaja e Turres Port, Albania (2013).

